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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 2012 yılı ilk çeyrek finansal raporunu yayımladı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, 2012 yılı ilk çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesi üzerinden bugün itibarıyla yayımladı. İlk çeyrekte 2.29 milyar dolar gelir elde eden firmanın, faaliyet giderleri (pazarlama, araştırma-geliştirme, yönetim) 402.4 milyon dolar ve faaliyet karı 172 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.
Gelirler, 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre %34.3, ilk çeyreğine göre %34.9 civarında düşüş sergilemiş. Faaliyet karı ise 2011 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %60.4, 2011 yılının ilk çeyreğine kıyasla %69 gerilemiş.
HTC, One serisi yeni akıllı telefonlarının da katkısıyla 2012 yılının ikinci çeyreğinde gelirlerin 3.56 milyar Euro'ya ulaşacağını tahmin ediyor.

http://www.htc.com/www/investor/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
mysterious8

bu gidişle HaTiCe batar



haticeye değil neticeye bakacan
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bygamer 6 yıl
yaptığı kar oranı nedir acaba 2011 ile 2012 arasındaki buda önemli : ) 400 bin dolar ile 2 milyar dolar kazanmış acaba 2011 de kaçta para ile ne kadar kazanmış buda çok önemli : ))
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Dreamparks 7 yıl
Artık kullanıcılara kulak vermeli! Görüntülü görüşme eklenmeli. Pil çıkarıp takılmalı. Daha fazla pil ömrü sağlanmalı. Yoksa daha çok gerilerler.
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haptoo 7 yıl
Çok hızlı yeni model çıkarıyolar. Bir zamanlar nokia nın yaptığı hataları yapmazlar umarım.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Bir süredir tutan bir telefon serisi çıkaramadılar , Xl xe beklenileni vermedi , açıkçası kulaklıkla telefonu daha çok sattıracağını düşünüp donanıma gereken önemin verilmemesi yol açtı buna , ama şimdi one serisi gerçekten güzel olmuş eski günlerine geri döneceklerdir. Bende Htc seven biri olarak bu seriyle güçleneceğini öngerebilirim.
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_baron_ 7 yıl
HTC b iraz zor batar sadece biraz düşüş yaşamış o kadar ..
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nedensiz07 7 yıl
artık ne kadar klişe oldu BU GİDİŞLE BATAR.... sözü.. heeee bekleyi batar
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E_Aydin35 7 yıl
HTC'yi yaptığı stratejiler inşallah 2012 senesi için kurtarır o kadar emek boşa gitmesinde..
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pijama61 7 yıl
SpyPC
Ne batması adamlar 2,29 MILYAR dolar kar ediyor.Birileride cikip batar diyor.Batarsa HTC degil RIM batar.

bazı arkadaşlar bakmak ile algılamak arasında kalmış boşver onları ;)
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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
mysterious8

bu gidişle HaTiCe batar



haticeye değil neticeye bakacan
1 Yanıt Yanıtla +6
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CooL_ROMEO 7 yıl CooL_ROMEO
hatalı mesaj silinirse iyi olur
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kasaprap 7 yıl
gelir milyar dolar gider milyon dolar batması mı gerekir.... sadece kar oranının düşüşünden bahsetmişler bence batmaktan değil....
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bilek 7 yıl
ya nasıl okuyorda batmasından bahsediyorsunuz yahuuuu

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-Ege 7 yıl
Ne batması adamlar 2,29 MILYAR dolar kar ediyor.Birileride cikip batar diyor.Batarsa HTC degil RIM batar.
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eulogy 7 yıl
Yolun karanlik gorunuyor htc...
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