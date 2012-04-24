HTC, 2012 yılı ilk çeyrek finansal raporunu yayımladı

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, 2012 yılı ilk çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesi üzerinden bugün itibarıyla yayımladı. İlk çeyrekte 2.29 milyar dolar gelir elde eden firmanın, faaliyet giderleri (pazarlama, araştırma-geliştirme, yönetim) 402.4 milyon dolar ve faaliyet karı 172 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.



Gelirler, 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre %34.3, ilk çeyreğine göre %34.9 civarında düşüş sergilemiş. Faaliyet karı ise 2011 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %60.4, 2011 yılının ilk çeyreğine kıyasla %69 gerilemiş.

HTC, One serisi yeni akıllı telefonlarının da katkısıyla 2012 yılının ikinci çeyreğinde gelirlerin 3.56 milyar Euro'ya ulaşacağını tahmin ediyor.



http://www.htc.com/www/investor/