HTC, 2012 yılında RIM'i koltuğundan edecek

Yıllardır akıllı telefonlarıyla kullanıcılara yüksek performans sunan HTC, yavaş yavaş başarılarının karşılığını alacak gibi görünüyor. Tayvan merkezli Market Intelligence Center isimli araştırma şirketinin son analizine göre, HTC, Nokia, Samsung ve Apple'dan sonra dünyanın 4.büyük telefon üreticisi olmaya her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Market Intelligence Center, HTC'nin gelecek yılla birlikte akıllı telefon pazarında Blackberry'nin mucidi RIM'i koltuğundan ederek dünyanın 4.büyük akıllı telefon üreticisi olacağını öngörürken; Android'in bu yıl için öngörülen %38'lik pazar payını %40'a, iOS için bu yıl öngörülen %18'lik payı ise %19'a yükselteceğini düşünüyor. Araştırma şirketi, Windows Phone 7'nin ise gelecek yıl Nokia ile birlikte büyük bir atılıma geçerek pazar payını %17'e yükselteceğini düşündüklerini ifade ediyor.

Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC, ilk çeyrekte 2010'un ilk çeyreğine kıyasla %192'lik artış ile 9.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş ve 14.83 milyar Tayvan doları rekor kar yapmıştı.