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HTC, 2012 yılında RIM'i koltuğundan edecek

7 yıl
21,6b
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18
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Yıllardır akıllı telefonlarıyla kullanıcılara yüksek performans sunan HTC, yavaş yavaş başarılarının karşılığını alacak gibi görünüyor. Tayvan merkezli Market Intelligence Center isimli araştırma şirketinin son analizine göre, HTC, Nokia, Samsung ve Apple'dan sonra dünyanın 4.büyük telefon üreticisi olmaya her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Market Intelligence Center, HTC'nin gelecek yılla birlikte akıllı telefon pazarında Blackberry'nin mucidi RIM'i koltuğundan ederek dünyanın 4.büyük akıllı telefon üreticisi olacağını öngörürken; Android'in bu yıl için öngörülen %38'lik pazar payını %40'a, iOS için bu yıl öngörülen %18'lik payı ise %19'a yükselteceğini düşünüyor. Araştırma şirketi, Windows Phone 7'nin ise gelecek yıl Nokia ile birlikte büyük bir atılıma geçerek pazar payını %17'e yükselteceğini düşündüklerini ifade ediyor.

Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC, ilk çeyrekte 2010'un ilk çeyreğine kıyasla %192'lik artış ile 9.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş ve 14.83 milyar Tayvan doları rekor kar yapmıştı.


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TheFormul 7 yıl en beğenilen

lazerboy

Samsung'dansa HTC bin kat daha iyidir :) Samsung telefonların nedense hepsinin hoparlörü cızırtı,çatlama vs. yapıyor ama HTC'de öyle bir durum yok.Gerçi diğerlerinde de yok :D


vay anasını samsung'un bütün telefonlarını nasıl kullandın acaba ?
lazerboySamsung'dansa HTC bin kat daha iyidir :) Samsung telefonların nedense hepsinin hoparlörü cızırtı,çatlama vs. yapıyor ama HT...
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gogo316 6 yıl
oha be birader bu da hortlatilir mi ya başlıkta da yazıyo hani [>:]
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dockhanger 6 yıl
ben her telefonu görüyorum telefoncuklarda blackbery 2 ci el bulamıyorum neden onunda bi kullanıcısı var blackbery kullanan kısı fotoğraf veya dokunmatık ekran aramaz
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akçayelektronik 7 yıl
yaşasın htc
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_blackmamba_ 7 yıl
pazarda pay sahibi olmasında her hafta yeni model üretmesinin payı büyük olabilir :) bu arada samsung'dan daha kaliteli oldukları görüşüne ben de katılıyorum. htc kaliteli ürün üretiyor demiyorum ama samsung son dönemlerde kalite standardını iyice bozdu sanki.
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K_Spartakus 7 yıl
htc ile apple arasındaki patent davasında htc tarafı her geçen gün karşı tarafa haklı ve ağır ithamlarda bulunuyor ve bu konuda gerçekten htc kadar yenilikçi olsaydı apple oraya buraya dava açmazdı .
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Mimar SaNAN 7 yıl
aferin htc'yede bizde bişeyler üretsek keşke
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4w3e 7 yıl
Oturur valla HTC boş değil yani
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cartographer 7 yıl
@BarGoS aynen QNX'i almasi cok iyi oldu PlayBook'ta da gordugumuz gibi sistem cok guzel ve akici calisiyor.
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BarGoS 7 yıl
rim şuanda sistemini qnx işletim sistemi ile değiştiricek çalışmayı yapıyor. bu sistem dünyada bilinen en stabil ve çökmeyen sistemdir. ayrıca tam 3D desteğide sunuyor. rim in atağa geçeceğini düşünüyorum ama 1 senesi rahat var. ayrıca qnx sistemde android uygulamaların tamamı çalışıyor.
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cartographer 7 yıl
BlackBerry kullanicilari kemiklesmis gibidir arkadaslar, internet ve mesajlasma deneyimi gercekten farkli. Ben de BlackBerry kullaniyorum. Daha onceden push eposta diger telefonlarda da kullaniliyor artisi ne vs. demistim ama farkli gercekten. Ha HTC pazar payini yukseltir RIM'in onune gecebilir ama RIM'in pazar payinin cok fazla dusecegini zannetmiyorum.
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séquestre 7 yıl
Tam o espri aklıma gelmişti , baktım yazmışsınız :))
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