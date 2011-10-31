HTC 3. çeyrek mali yıl raporlarını açıkladı

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Son dönemlerde piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlar ve Beats Audio ile ses teknolojileri ortaklığı ile gündemde olan Android ve Windows Phone telefon üreticisi HTC 3. çeyrek gelirlerini kamuoyu ile paylaştı.
2011 3. çeyrek itibariyle net gelir 624.6 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl aynı döneme göre artış yüzde 68 oldu. Bir önceki çeyreğe göre de yüzde 7 artış kaydedildi.
Toplam gelir bu çeyrekte 4.54 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda yüzde 79'luk artış yakalayan HTC geniş dağıtım kanalları, güçlü marka talebi ve lider ürün portfolyosuyla bu rakamları elde ettiğini belirtiyor.
Bölge bazında ise HTC en çok satışı yüzde 9'luk artış yakaladığı Çin'de gerçekleştirdi.
Ürün satışları ise firma açısından rekor arz ediyor. Bir önceki çeyrekte 12.1 milyon olan sayı bu çeyrekte 13.2 milyona yükseldi. Geçen yıl 9 aylık dönemde 15 milyon olan telefon satışı bu yılki 9 aylık dönemde 35 milyon olarak yüzde 120 artış gösterdi. Yıl bazındaki artış yüzde 93 oldu. HTC ürünlerinin ortalama satış fiyatları ise 349 dolardan 343 dolara geriledi.
Bu çeyrekte HTC’nin tanıttığı cihazlar HTC Radar, Titan Windows Phone cihazları, HTC Rhyme, Sensation XE, Sensation XL, Explorer Android cihazları, HTC Jetstream tablet modeli oldu.
HTC Wildfire firmanın en çok satan ürünlerinden birisi olurken Asya ve ABD pazarında LTE uyumlu cihazlara daha fazla ağırlık verileceği belirtildi. Sonraki çeyrekte HTC ürün satışı ve gelirler bazında yüzde 20-30 arası artış bekleniyor.
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servis konusunda yapılan şikayetlere bende katılıyorum , evet ülkemizde sorunlu bir servis şirketiyle çalışıyorlar ve bu konuda htcnin facebook sayfasında çook şikayet var hem servis hemde güncelleme konusunda . inşallah düzeltirler diyelim . yalnız bu servis firmasıyla benim 4 defa işim düştü ve dördünde hiç sorun yaşamadım özellikelde htc konusunda :) buda benim şansıma diyelim .
ortalama 5 senedir htc kullandığımı düşünürsem kalitesinden bende çok memnun olduğum içindir . her türlü olumsuzluğa rağmen bazı konularda yine kendine çekmeyi başarıyor .
sonuç olarak htc babamızın şirketi olmadığı gibi her türlü övgüyü hakkettiği gibi şikayetlerden dolayı kulaklarıda çınlayacaktır .
not : htc bu satış rakamlarıyla akıllı telefon pazarında nokianın tahtınada açıkça göz diktiğini gösteriyor ve yakında ilk 3 içinde yer alacaktır . nokianın satmaya başladığı windows 7li telefonları htc , samsung ve lg zaten satıyor :)
Kesinlikle arkadaslara katiliyorum hTC androidin en iyisi malzeme kalitesi arayuz hersey mukemmel cok memnunum..
Hocam haklısınız yan sanayi ürünleri de bulunmuyor :) ve öteki arkadaslara katılıyorum het sabah uyandığımda acaba bu gün hangi model çıktı diye Birde en popüler telefonu olan desire bravo için update yapamıyorlar bir alternatif de bulamiyorlar :) umarız bu güncelleme işini hallederler :-)
Custom ROM'ların en bol geldiği firmalardan bir tanesi.
Alüminyum kasa ile iPhone'a karşı Android'in en kalitelisi...
Fanatik değilim ama yine akıllı telefon alacak olursam HTC olacaktır heralde. Gerçi Nokia gibi oldular telefon çöplüğü oldu. Zırt pırt model cıkarıyorlar. Canımı sıkıyorlar
Evet çok haklısınız NOKIA gibi oldular; Yeni modelleri takip etmek zorlaşıyor.
Lakin unutulmamalı bu başarının altında çok fazla telefonu piyasaya sürülmesi yatıyor.
ben biliyorum ama söylemem.
nasil yani anlamadim, yoksa yukseldi mi olmaliydi
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