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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC 3. çeyrek mali yıl raporlarını açıkladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlar ve Beats Audio ile ses teknolojileri ortaklığı ile gündemde olan Android ve Windows Phone telefon üreticisi HTC 3. çeyrek gelirlerini kamuoyu ile paylaştı.

2011 3. çeyrek itibariyle net gelir 624.6 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl aynı döneme göre artış yüzde 68 oldu. Bir önceki çeyreğe göre de yüzde 7 artış kaydedildi. 

Toplam gelir bu çeyrekte 4.54 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda yüzde 79'luk artış yakalayan HTC geniş dağıtım kanalları, güçlü marka talebi ve lider ürün portfolyosuyla bu rakamları elde ettiğini belirtiyor. 

Bölge bazında ise HTC en çok satışı yüzde 9'luk artış yakaladığı Çin'de gerçekleştirdi. 

Ürün satışları ise firma açısından rekor arz ediyor. Bir önceki çeyrekte 12.1 milyon olan sayı bu çeyrekte 13.2 milyona yükseldi. Geçen yıl 9 aylık dönemde 15 milyon olan telefon satışı bu yılki 9 aylık dönemde 35 milyon olarak yüzde 120 artış gösterdi. Yıl bazındaki artış yüzde 93 oldu. HTC ürünlerinin ortalama satış fiyatları ise 349 dolardan 343 dolara geriledi. 

Bu çeyrekte HTC’nin tanıttığı cihazlar HTC Radar, Titan Windows Phone cihazları, HTC Rhyme, Sensation XE, Sensation XL, Explorer Android cihazları, HTC Jetstream tablet modeli oldu.

HTC Wildfire firmanın en çok satan ürünlerinden birisi olurken Asya ve ABD pazarında LTE uyumlu cihazlara daha fazla ağırlık verileceği belirtildi. Sonraki çeyrekte HTC ürün satışı ve gelirler bazında yüzde 20-30 arası artış bekleniyor. 

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Nightmare70 7 yıl en beğenilen
Arkadaşlar nokia gibi diyip hakkını yemeyin nokai atıyorum n95 de 5mp flashsız kamera kullanırken n96 da sadece ek olarak flashlı 5mp kamera kullanıyordu ve tercih yaparken kafayı yiyorduk.Htc de ise bütün sensörler işlemciler vs hemen hepsi aynı sadece tasarım ve büyüklük olarak farkları var farklı zevklere hitap etmek için güzel birşey.Allah bir daha bizi nokia'nın eline düşürmesin..
Arkadaşlar nokia gibi diyip hakkını yemeyin nokai atıyorum n95 de 5mp flashsız kamera kullanırken n96 da sadece ek olarak flashlı 5mp kamera kullanıyordu ve ter...
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K_Spartakus 7 yıl
htc son zamanlarda büyük bir atılım gerçekleştirsede her hafta telefon tanıtımıyor , eğer tanıtsaydı bu forum sitesi dahil heryerde bu hafta bu çıktı şu çıktı gibi haberlerden geçilmezdi ve dikkat edin en son adroidli telefonların tanıtımı ocak ve mayıs ayı gibi yapıldı...geçtiğimiz ay windows lu modeller tanıtıldı ! htcnin şu an üretimdeki model sayısına baktığınızda nokiayı asla yakalayamayacağı ortada .

servis konusunda yapılan şikayetlere bende katılıyorum , evet ülkemizde sorunlu bir servis şirketiyle çalışıyorlar ve bu konuda htcnin facebook sayfasında çook şikayet var hem servis hemde güncelleme konusunda . inşallah düzeltirler diyelim . yalnız bu servis firmasıyla benim 4 defa işim düştü ve dördünde hiç sorun yaşamadım özellikelde htc konusunda :) buda benim şansıma diyelim .

ortalama 5 senedir htc kullandığımı düşünürsem kalitesinden bende çok memnun olduğum içindir . her türlü olumsuzluğa rağmen bazı konularda yine kendine çekmeyi başarıyor .

sonuç olarak htc babamızın şirketi olmadığı gibi her türlü övgüyü hakkettiği gibi şikayetlerden dolayı kulaklarıda çınlayacaktır .

not : htc bu satış rakamlarıyla akıllı telefon pazarında nokianın tahtınada açıkça göz diktiğini gösteriyor ve yakında ilk 3 içinde yer alacaktır . nokianın satmaya başladığı windows 7li telefonları htc , samsung ve lg zaten satıyor :)
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gfbekir 7 yıl
kalite olarak gercekten kendine hayran biraktiran bir firma ama son zamanlarda bayagi acildi her hafta yeni bir telefon
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MarlonJD 7 yıl
Telefonum en cok satan telefon muuuss ay cok sevindim nedense ahaha .d
Kesinlikle arkadaslara katiliyorum hTC androidin en iyisi malzeme kalitesi arayuz hersey mukemmel cok memnunum..
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
htc kendi çizgisini kaybediyor her hafta bir telefon tanıtılir mı
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napolyon94 7 yıl
bence son zamanlarda şımardılar tabloya göre yükseliş durgunlaşmış bu ceyek de düşerlerse sasırmıycam :)
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Nightmare70 7 yıl en beğenilen
Arkadaşlar nokia gibi diyip hakkını yemeyin nokai atıyorum n95 de 5mp flashsız kamera kullanırken n96 da sadece ek olarak flashlı 5mp kamera kullanıyordu ve tercih yaparken kafayı yiyorduk.Htc de ise bütün sensörler işlemciler vs hemen hepsi aynı sadece tasarım ve büyüklük olarak farkları var farklı zevklere hitap etmek için güzel birşey.Allah bir daha bizi nokia'nın eline düşürmesin..
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invisible 7 yıl
HTC yi dünya çapında takip ediyorum çoğu yerde servis sağlayıcı desteği çok kötü. Örneğin Türkiyede ben ve benim gibi çok sorun yaşayan oldu. Yedek parçalar geç geliyor vs vs. Htc yedek parçaya ve servislerine önem vermeli.
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fpscan 7 yıl invisible
invisible
HTC yi dünya çapında takip ediyorum çoğu yerde servis sağlayıcı desteği çok kötü. Örneğin Türkiyede ben ve benim gibi çok sorun yaşayan oldu. Yedek parçalar geç geliyor vs vs. Htc yedek parçaya ve servislerine önem vermeli.

Hocam haklısınız yan sanayi ürünleri de bulunmuyor :) ve öteki arkadaslara katılıyorum het sabah uyandığımda acaba bu gün hangi model çıktı diye Birde en popüler telefonu olan desire bravo için update yapamıyorlar bir alternatif de bulamiyorlar :) umarız bu güncelleme işini hallederler :-)
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tolgacem 7 yıl
Android'in en iddialı firması.
Custom ROM'ların en bol geldiği firmalardan bir tanesi.
Alüminyum kasa ile iPhone'a karşı Android'in en kalitelisi...
Fanatik değilim ama yine akıllı telefon alacak olursam HTC olacaktır heralde. Gerçi Nokia gibi oldular telefon çöplüğü oldu. Zırt pırt model cıkarıyorlar. Canımı sıkıyorlar
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xconnect 7 yıl tolgacem
tolgacem

Android'in en iddialı firması.
Custom ROM'ların en bol geldiği firmalardan bir tanesi.
Alüminyum kasa ile iPhone'a karşı Android'in en kalitelisi...

Fanatik değilim ama yine akıllı telefon alacak olursam HTC olacaktır heralde. Gerçi Nokia gibi oldular telefon çöplüğü oldu. Zırt pırt model cıkarıyorlar. Canımı sıkıyorlar

Evet çok haklısınız NOKIA gibi oldular; Yeni modelleri takip etmek zorlaşıyor.

Lakin unutulmamalı bu başarının altında çok fazla telefonu piyasaya sürülmesi yatıyor.
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ezimuse 7 yıl
Widfire ne kadar satmış tam olarak ? Bilgi var mı
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trtunc 7 yıl
ezimuse

Widfire ne kadar satmış tam olarak ? Bilgi var mı

ben biliyorum ama söylemem.
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ciwano 7 yıl
HTC ürünlerinin ortalama satış fiyatları ise 349 dolardan 350 dolara geriledi
nasil yani anlamadim, yoksa yukseldi mi olmaliydi
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