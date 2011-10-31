HTC 3. çeyrek mali yıl raporlarını açıkladı

Son dönemlerde piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlar ve Beats Audio ile ses teknolojileri ortaklığı ile gündemde olan Android ve Windows Phone telefon üreticisi HTC 3. çeyrek gelirlerini kamuoyu ile paylaştı.





2011 3. çeyrek itibariyle net gelir 624.6 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl aynı döneme göre artış yüzde 68 oldu. Bir önceki çeyreğe göre de yüzde 7 artış kaydedildi.





Toplam gelir bu çeyrekte 4.54 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda yüzde 79'luk artış yakalayan HTC geniş dağıtım kanalları, güçlü marka talebi ve lider ürün portfolyosuyla bu rakamları elde ettiğini belirtiyor.





Bölge bazında ise HTC en çok satışı yüzde 9'luk artış yakaladığı Çin'de gerçekleştirdi.





Ürün satışları ise firma açısından rekor arz ediyor. Bir önceki çeyrekte 12.1 milyon olan sayı bu çeyrekte 13.2 milyona yükseldi. Geçen yıl 9 aylık dönemde 15 milyon olan telefon satışı bu yılki 9 aylık dönemde 35 milyon olarak yüzde 120 artış gösterdi. Yıl bazındaki artış yüzde 93 oldu. HTC ürünlerinin ortalama satış fiyatları ise 349 dolardan 343 dolara geriledi.





Bu çeyrekte HTC’nin tanıttığı cihazlar HTC Radar, Titan Windows Phone cihazları, HTC Rhyme, Sensation XE, Sensation XL, Explorer Android cihazları, HTC Jetstream tablet modeli oldu.





HTC Wildfire firmanın en çok satan ürünlerinden birisi olurken Asya ve ABD pazarında LTE uyumlu cihazlara daha fazla ağırlık verileceği belirtildi. Sonraki çeyrekte HTC ürün satışı ve gelirler bazında yüzde 20-30 arası artış bekleniyor.