HTC, 3D destekli telefonunu duyurabilir

Akıllı telefon pazarının hızla büyüdüğü dönemde, bu piyasa ile paralel olarak büyüyen HTC'nin ürün yelpazesine 3D desteğini dahil etmeye hazırlandığı söyleniyor.

Özellikle Android işletim sistemli telefonlarıyla dikkat çeken HTC, İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde duyurusu yapılan LG Optimus 3D'nin sonrasında böyle bir çalışmaya girmeye hazırlanıyor. 2011 yılı içinde piyasaya sunulması beklenen telefonla ilgili, herhangi bir teknik detay veya görsel yayınlanmamış olsa da 3D destekli HTC'nin LG Optimus 3D'den daha hafif, daha ince ve en önemlisi daha ucuz olacağı belirtiliyor.

Ortaya atılan iddialara göre HTC'nin 2011 yılının 3. çeyrek diliminde 3D destekli ilk telefonuyla adından söz ettirecek.

HTC'nin 3D telefonuyla ilgili teknik ve tasarım odaklı detayların ortaya çıkması merakla bekleniyor.

Görsel kaynağı: Pocket-lint