Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 3D destekli telefonunu duyurabilir

Akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden HTC, LG Optimus 3D ile başlayan 3 boyutlu telefon deneyimine üreteceği telefonla katılmaya hazırlanıyor.
8 yıl
18,3b
1
10
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarının hızla büyüdüğü dönemde, bu piyasa ile paralel olarak büyüyen HTC'nin ürün yelpazesine 3D desteğini dahil etmeye hazırlandığı söyleniyor.

Özellikle Android işletim sistemli telefonlarıyla dikkat çeken HTC, İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde duyurusu yapılan LG Optimus 3D'nin sonrasında böyle bir çalışmaya girmeye hazırlanıyor. 2011 yılı içinde piyasaya sunulması beklenen telefonla ilgili, herhangi bir teknik detay veya görsel yayınlanmamış olsa da 3D destekli HTC'nin LG Optimus 3D'den daha hafif, daha ince ve en önemlisi daha ucuz olacağı belirtiliyor.

Ortaya atılan iddialara göre HTC'nin 2011 yılının 3. çeyrek diliminde 3D destekli ilk telefonuyla adından söz ettirecek.

HTC'nin 3D telefonuyla ilgili teknik ve tasarım odaklı detayların ortaya çıkması merakla bekleniyor.

Görsel kaynağı: Pocket-lint


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
3G nin gereksizliğini dile getirmişsin, yanılıyorsun. 3G ye At gözlüğü ile baktığın için sana öyle gelmiş. 3G geniş bant mobil internetin meyvelerinden faydalanmak adına kurulmuş bi sistem. Oysa gercek anlamda 3G demek Hsdpa, Usdpa, Utms v.s v.s demektir.2G (Edge, Gprs) de 512 Kbps iken, 3G ile mobilde 7,2- 3,6 Mbps'lere ulaşıldı. Hatta Farklı 3G adaptörlerle 24 Mbps ler geçilebiliyor. Yanlış anlamıyın bu arada :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 8 yıl
htc daha hafifini rahatlıkla yapabilir daha incesini de yapabilir ama daha ucuzu nasıl olacak anlayamadım

sonuçta htc panel üreten bir firma değil

illa birilerinden alacak ve bu da telefonun en büyük maliyetini oluşturacak

ucuzluğu performanstan kısarak yapabilir ama o zamanda telefon 3d'yi kaldırmayabilir

htc bu işten nasıl sıyrılır merak edyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mc_Leopard 8 yıl
3G nin gereksizliğini dile getirmişsin, yanılıyorsun. 3G ye At gözlüğü ile baktığın için sana öyle gelmiş. 3G geniş bant mobil internetin meyvelerinden faydalanmak adına kurulmuş bi sistem. Oysa gercek anlamda 3G demek Hsdpa, Usdpa, Utms v.s v.s demektir.2G (Edge, Gprs) de 512 Kbps iken, 3G ile mobilde 7,2- 3,6 Mbps'lere ulaşıldı. Hatta Farklı 3G adaptörlerle 24 Mbps ler geçilebiliyor. Yanlış anlamıyın bu arada :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DreamRiver 8 yıl
arkadaşların bahsettiği "3G" görüntülü konuşma herhalde. Yoksa 3G'nin boş bir şey olmadığı herkesçe biliniyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kiiiwiii 8 yıl
Sonna kadar aktılıyorum söylediklerine üstünede bişi ekleyim şimdi bir dükkana git 4D'li Telefon geldi diye bir yazı as herkes gelip sorar ne kadar diye ama kimse sormaz ne işe yarıyo diye hemen uygunsa satın almaya başlarlar ne kadar cahil olduğumuzun kanıtıdır bu...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
Bunun da 3G görüntülü konuşma gibi gereksiz bi icat olduğunu düşünüyorum (telefonlar için). Tabiki tüketici akın edecek ve 3D telefonlar alacak, ama bu özelliğini kullanan kişi sayısı bir elin beş parmağını geçmeyecek. 2D görüntü ile zar zor 1 gün yeten şarj süresi, 3D ile birlikte yarım güne inecek. En azından paralel olarak pil teknolojisi de gelişmeli ki enerji ihtiyacı aynı oranda karşılansın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18273 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, 3d ve
2 etiket daha smartphone htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Mobee Nett Tablet 8 video inceleme 8 yıl TTNET işyerim'in bütün detayları bu videoda 8 yıl TTNET ile yeni ADSL tarifelerini ve Fiber Internet'i konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim