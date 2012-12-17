HTC, 5 inçlik Windows Phone 8 cihazı üretiminden vazgeçti





5 inçlik Full HD ekrana sahip J Butterfly modelini Asya ve ABD'de piyasaya sunmasına rağmen, Avrupa pazarı için iptal kararı alan HTC, bununla birlikte ilk Full HD ekranlı akıllı telefon ünvanına sahip oldu. Bu tecrübeyi Windows Phone 8 platformuna taşımak isteyen HTC, bu cephede de bir iptal kararına imza attı.





Bloomberg'in haberine göre Windows Phone 8 işletim sisteminin 5 inçlik Full HD ekrana destek vermemesi nedeniyle, HTC ekosisteme ekleyeceği 5 inçlik modelin üretiminden vazgeçti.





Microsoft'un Ekim ayında WP8 sınırlamalarını açıklarken, 768 piksel yatay çözünürlük ile ekranı belirlemişti. Ancak HTC'nin kullanmak istediği 1080 piksel yatay çözünürlük olduğu için planlar baştan suya düşmüş oldu. Ayrıca Microsoft'un 5 inç üzeri boyutlara da destek vermemesi, büyük ekranlı Android cihazlara karşı elini oldukça zayıflatmış oldu.





HTC, 5 inçlik Full HD ekranlı bir WP8 modeliyle gelecek yıl Samsung gibi rakiplerinden pazar payı elde etmeyi umuyordu. Ancak kısıtlamalar nedeniyle HTC, büyük ekranlı bir modelin Android tarafındaki rakipleri ile mücadele edemeyeceği sonucuna vardı. Hem Butterfly modelinin Avrupa çıkışının hem de bu WP8 cihazın üretiminin iptal edilmesi, HTC'nin Taipei'de işlem gören hisse senetlerinin yüzde 3.2 değer kaybetmesine neden oldu. Firma 8X, 8S ve Droid DNA modeli ile birlikte Kasım ayından bu yana yükseliş trendine girmişti.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-17/htc-said-to-halt-larger-windows-smartphone-on-display-resolution.html