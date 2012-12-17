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HTC, 5 inçlik Windows Phone 8 cihazı üretiminden vazgeçti

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5 inçlik Full HD ekrana sahip J Butterfly modelini Asya ve ABD'de piyasaya sunmasına rağmen, Avrupa pazarı için iptal kararı alan HTC, bununla birlikte ilk Full HD ekranlı akıllı telefon ünvanına sahip oldu. Bu tecrübeyi Windows Phone 8 platformuna taşımak isteyen HTC, bu cephede de bir iptal kararına imza attı.

Bloomberg'in haberine göre Windows Phone 8 işletim sisteminin 5 inçlik Full HD ekrana destek vermemesi nedeniyle, HTC ekosisteme ekleyeceği 5 inçlik modelin üretiminden vazgeçti.

Microsoft'un Ekim ayında WP8 sınırlamalarını açıklarken, 768 piksel yatay çözünürlük ile ekranı belirlemişti. Ancak HTC'nin kullanmak istediği 1080 piksel yatay çözünürlük olduğu için planlar baştan suya düşmüş oldu. Ayrıca Microsoft'un 5 inç üzeri boyutlara da destek vermemesi, büyük ekranlı Android cihazlara karşı elini oldukça zayıflatmış oldu.

HTC, 5 inçlik Full HD ekranlı bir WP8 modeliyle gelecek yıl Samsung gibi rakiplerinden pazar payı elde etmeyi umuyordu. Ancak kısıtlamalar nedeniyle HTC, büyük ekranlı bir modelin Android tarafındaki rakipleri ile mücadele edemeyeceği sonucuna vardı. Hem Butterfly modelinin Avrupa çıkışının hem de bu WP8 cihazın üretiminin iptal edilmesi, HTC'nin Taipei'de işlem gören hisse senetlerinin yüzde 3.2 değer kaybetmesine neden oldu. Firma 8X, 8S ve Droid DNA modeli ile birlikte Kasım ayından bu yana yükseliş trendine girmişti.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-17/htc-said-to-halt-larger-windows-smartphone-on-display-resolution.html Yorum Yaz
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Zuko 6 yıl en beğenilen
Ne oldu, "Zırt pırt cihaz çıkarıyor, bu nedenle batıyor." diyordunuz. Adamlar iptal etti, hisse senedi değerleri düştü.
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DH Misafiri 6 yıl
multiTYRT
DH Misafiri Microsoft kısıtlamaları kaldırmalı, yoksa wp8 de ios gibi, teknolojiden anlayanların hiçbir zaman tercih etmeyeceği kısıtlayıcı işletim sistemleri çöplüğünde yerini alacak. Microsoft mobil sektörde yer almak istiyorsa power userların isteklerini dikkate almalı, bilgisiz kullanıcıların değil.
üye profilinle girsene
belli zaten androidin mi ios unmu çöp olduğu, marketlere bakmanız yeterli

Play store'da büyük tüm oyun ve uygulamalar var hiç android cihaz kullanmadınız sanırım. Hele ki iki platformda da yer alan bir oyunu iphone ve one x, s3, note 2 gibi bir cihazda oynayın, büyük ekrandaki keyfi gördükten sonra bit kadar ekranlı iphone u direkt çöpe atacağınız belli birşey. ekranda parmaklarınızdan oyunu görebilirseniz oynarsınız belkide :D da sizde haklısınız 2500 lira para saydığınız ama daha kötü olduğunu bildiğiniz bir cihazı kötüleyemiyorsunuz, apple fanlığında başarılar size. appledan aldığınız parayı güzel harcayın ha...
multiTYRTDH Misafiri Microsoft kısıtlamaları kaldırmalı, yoksa wp8 de ios gibi, teknolojiden anlayanların hiçbir zaman tercih etmey...
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V4LKyR 6 yıl
Salak Microsoft yatayda maksimum 768 pixele kadar destek vermiş. Ne vardı yani 1080 pixel olsaydı? Böyle saçma bir karar mı olur yahu? Belli zaten mobil endüstrisinin Full HD ekranlara doğru yol aldığı. Saçma salak işler ya, Windows Phone 9'u bekleyelim o zaman anasını satayım. Talihsiz bir karar olmuş. Ne var yani neden yatayda veya dikeyde bir pixel sınırlaması koyuyorsun? O kadar mı hassas görsel efektlerin var WP8'de? Tamam sakinim.
Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, Windows Phone ekosistemini kullanıcısı veya çok sevdiğimden değil, sevenlere burada ses olmak için böyle yazdım. :) Android iyidir.
Salak Microsoft yatayda maksimum 768 pixele kadar destek vermiş. Ne vardı yani 1080 pixel olsaydı? Böyle saçma bir karar mı olur yahu? Belli zaten mobil endüstr...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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fittipaldi 6 yıl
Bu tam da Android'den ayrılıp Lumia alışımın sebeplerinden birisi.(direk atlamayın ufak sebeplerden biri daha farklı nedenlerim var ayrıca android'i terketmiş değilim onun eğlencesi başka :)) Android tamam candır, ciğerdir ama güncellemeleri ağzımız sulana sulana izlemekten başka birşey yaptığımız yok. Biraz bu mobil sistemlerden birşey öğrendiysem bu kısıtlamalar güncellemelerin herkese hızlı ulaşmasını sağlar...
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Umutcan 6 yıl
Full hd olmayıversin o zaman, 1280x768 de gayet tatmin edici 5" için. Bu çözünürlüğü daha 3-4 seneye kadar 15-15.6" ekranlı laptoplarda kullanıyorduk mis gibi. 5" e neden yetmesin ki ?
440ppi algılama sınırlarının çok üzerinde zaten, bundan öte ne yapacaklar merak ediyorum. 3840 × 2160 pikseli 5" e sıkıştırırlar artık :)
Teknolojinin ilerlemesi güzel birşey ama bence insan gözünün algılama sınırının ötesine geçildi mi artık durulup başka teknolojilere önem verilmeli 440ppi(1080p@5") şu anki ekran teknolojileri için artık limit olmalı diye düşünüyorum.
Örneğin batarya teknolojileri şu anki cihazlara göre çok geri kaldı, o konuda ar-ge yatırımları yapılabilir. Tüketicilerin çoğu uzun kullanım süresi istiyor artık.
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Salona 6 yıl
HTC' ye telefonu çıkarmadan güvenmiyoruz artık :)
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Elefue 6 yıl
Samsumg 800x480 çözünürlüklü 5" bir telefon yapmış. HTC de bahane buluyo Microsoft izin vermiyo kısıtladı diye.
Telefon Full HD 1080P çözünürlük yapıp 1500-2000 TL gibi bir fiyatla satacağına 1000-1500 TL lik fiyata satılmış olur.
Yeni çıkan telefon illa ki son moda teknolojik özelliklerde olması gerekmiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
multiTYRT
DH Misafiri Microsoft kısıtlamaları kaldırmalı, yoksa wp8 de ios gibi, teknolojiden anlayanların hiçbir zaman tercih etmeyeceği kısıtlayıcı işletim sistemleri çöplüğünde yerini alacak. Microsoft mobil sektörde yer almak istiyorsa power userların isteklerini dikkate almalı, bilgisiz kullanıcıların değil.
üye profilinle girsene
belli zaten androidin mi ios unmu çöp olduğu, marketlere bakmanız yeterli

Play store'da büyük tüm oyun ve uygulamalar var hiç android cihaz kullanmadınız sanırım. Hele ki iki platformda da yer alan bir oyunu iphone ve one x, s3, note 2 gibi bir cihazda oynayın, büyük ekrandaki keyfi gördükten sonra bit kadar ekranlı iphone u direkt çöpe atacağınız belli birşey. ekranda parmaklarınızdan oyunu görebilirseniz oynarsınız belkide :D da sizde haklısınız 2500 lira para saydığınız ama daha kötü olduğunu bildiğiniz bir cihazı kötüleyemiyorsunuz, apple fanlığında başarılar size. appledan aldığınız parayı güzel harcayın ha...
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DH Misafiri 6 yıl
Microsoft kısıtlamaları kaldırmalı, yoksa wp8 de ios gibi, teknolojiden anlayanların hiçbir zaman tercih etmeyeceği kısıtlayıcı işletim sistemleri çöplüğünde yerini alacak. Microsoft mobil sektörde yer almak istiyorsa power userların isteklerini dikkate almalı, bilgisiz kullanıcıların değil.
1 Yanıt Yanıtla +2
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multiTYRT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Microsoft kısıtlamaları kaldırmalı, yoksa wp8 de ios gibi, teknolojiden anlayanların hiçbir zaman tercih etmeyeceği kısıtlayıcı işletim sistemleri çöplüğünde yerini alacak. Microsoft mobil sektörde yer almak istiyorsa power userların isteklerini dikkate almalı, bilgisiz kullanıcıların değil.

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belli zaten androidin mi ios unmu çöp olduğu, marketlere bakmanız yeterli
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V4LKyR 6 yıl
Salak Microsoft yatayda maksimum 768 pixele kadar destek vermiş. Ne vardı yani 1080 pixel olsaydı? Böyle saçma bir karar mı olur yahu? Belli zaten mobil endüstrisinin Full HD ekranlara doğru yol aldığı. Saçma salak işler ya, Windows Phone 9'u bekleyelim o zaman anasını satayım. Talihsiz bir karar olmuş. Ne var yani neden yatayda veya dikeyde bir pixel sınırlaması koyuyorsun? O kadar mı hassas görsel efektlerin var WP8'de? Tamam sakinim.
Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, Windows Phone ekosistemini kullanıcısı veya çok sevdiğimden değil, sevenlere burada ses olmak için böyle yazdım. :) Android iyidir.
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Mogolo 6 yıl
keşke üretse zaten warez yoldan kıran kırar ufak bir kodlama ile
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darkaura 6 yıl
sertacarslan
OverClocK1ngWindows Phone 8 işletim sisteminin 5 inçlik Full HD ekrana destek vermemesi nedeniyleAndroid te hiç böyle bir sıkıntı duymadım. İstersen 50 inç ekran kullan.Microsoft her şeye bir kısıtlama koyacak ya, ona da bir sınırlandırma koymuş.İşte bu yüzden MStan bir cacık olmaz diyorum, demeye de devam edeceğim.Yakında üreticiler de sıkılacaklar. O yasak bu yasak, şunu kısıtladık, bunu sınırlandırdık derken...
Katılıyorum.Tüketicinin tercihlerini yok sayıp onlara güdülecek koyun muamelesi yapmak bir tek elmaya has bir haktır ki elmaya bu hakkı da bizzat elma kullanıcıları vermektedir.WP8 için karar verilen çözünürlük sınırını -katılmasam da- anlayışla karşılayabilirim biraz zorlasam ama, 5 ve üzeri ekran kullanımına izin vermemesi tam bir akademik vaka...

apple olmayan yeni urunler cikariyor. bu yuzden kisitlamalari goze batmiyor. cunku kullaniciya zaten yeni imkanlar sunmus oluyor. ama microsoft varolan sistemleri kisitlama, kullaniciyi koyun gibi yonlendirme derdinde. hele masaustunde mouse klavye ile kullanilan sistemlere dokunmatik arayuzunu zorla dayatmalari hazmedilebilir cinsden degil.
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mert1907 6 yıl
Bastan berıdır WP nın tutmayacagını soyledım ve soylemeye de devam edecegım. Androıd e rakıp olmak ıstıyorsanız onun kadar hatta ondan daha kolay bazı seyler sunmanız gerekıyor. Zaten o ana ekranı anlamıs degılım kutucukların renklerı dısında tema denen bı olay yok. Herseyı gectım ızınsız Multıtaskıng yapamayan sıstem tutmaz ıstedıgı kadar stabıl olsun. IOS ıse ayrı bı yerde onu saymıyorum.
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Elefue 6 yıl
5" illa ki full hd olması gerekmiyo zaten
HTC de 768 piksellik 5" telefon yapsın o zaman
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sertacarslan 6 yıl
OverClocK1ng
Windows Phone 8 işletim sisteminin 5 inçlik Full HD ekrana destek vermemesi nedeniyleAndroid te hiç böyle bir sıkıntı duymadım. İstersen 50 inç ekran kullan.Microsoft her şeye bir kısıtlama koyacak ya, ona da bir sınırlandırma koymuş.İşte bu yüzden MStan bir cacık olmaz diyorum, demeye de devam edeceğim.Yakında üreticiler de sıkılacaklar. O yasak bu yasak, şunu kısıtladık, bunu sınırlandırdık derken...

Katılıyorum.
Tüketicinin tercihlerini yok sayıp onlara güdülecek koyun muamelesi yapmak bir tek elmaya has bir haktır ki elmaya bu hakkı da bizzat elma kullanıcıları vermektedir.
WP8 için karar verilen çözünürlük sınırını -katılmasam da- anlayışla karşılayabilirim biraz zorlasam ama, 5" ve üzeri ekran kullanımına izin vermemesi tam bir akademik vaka...
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