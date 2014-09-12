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HTC 8 Ekim'de iki farklı ürün tanıtabilir

4 yıl
2,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC 8 Ekim'de iki farklı ürün tanıtabilir


IFA 2014 fuarı sonrasında sürpriz bir şekilde 8 Ekim tarihi için yeni bir etkinlik yapacağını duyuran HTC'nin ne tür ürünler tanıtacağı merak konusu oldu. Zira One Max 2 ve Nexus 9'un daha sonraki bir dönemde tanıtılma ihtimali, akıllı saatin gelecek yıla kalması ve Double Exposure sloganı çok farklı ürünlerin bizi beklediğini gösteriyordu. 

Bloomberg tarafından verilen bilgilere göre HTC kamera odaklı iki yeni ürün tanıtacak. Bunlardan birisi Eye kod adlı özçekim odaklı akıllı telefon. Bu akıllı telefon 8MP veya daha üzeri bir ön kameraya sahip olacak ve özçekim için geliştirilmiş çeşitli optimizasyonlara yer verecek. 

İkinci ürün ise firma için yepyeni bir kategori olacak ki o da harici lens aparatı. Sony ve Kodak gibi firmaların bir süredir ürün geliştirdiği bu yeni kategori de akıllı telefonunuzun kamerası kötü olsa bile bu aparat sayesinde kompakt kameralar kadar hatta değiştirilebilir lens desteği ile görüntü elde edebiliyorsunuz. 

HTC'nin lens aparatı 16MP çözünürlükte bir sensör barındırıyor ve su geçirmez özelliğe sahip. Android veya iOS akıllı telefonlara Bluetooth ve WiFi üzerinden bağlanabilen ürün rakipleri gibi silindir bir tasarım sunuyor olacak. Cihazın uyumlu uygulaması HTC tarafından geliştirilecek. Bu konuda HTC'nin bir aksiyon kamerası geliştirdiğini söyleyen de mevcut.

Kötü giden satışları düzeltebilme adına HTC'nin yeni kategorilere yönelme planları olduğu belirtilirken, Double Exposure sloganının da görüntüleme odaklı iki ürün için kullanıldığı ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-to-reveal-smartphone-camera-attachment-and-selfie-phone-on-October-8_id60643 Yorum Yaz
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Lightr 4 yıl
Bakacaz
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aykutello57 4 yıl
Htc kamera konusunda gayet başarılı bir firma. Kendim m8 kullanıyorum ve insanlar ilk başta 4 mp kamera duyunca dalga geçme diyorlar ancak her hangi bir fotoğraf çektiğim de o zaman anlıyorlar mp günlük hayatta pek fazla işe yaramadığını. O yüzden kamera odaklı bir akıllı cihaz çıkartırlarsa diğer firmalara taş çıkartırlar
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ikista 4 yıl
Ya şuna özçekim demeyin artık, dilden soğuyorum yemin ederim. Şehirler arası çakma otobüs firması gibi...
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BekirTemel 4 yıl
Ne kadar ironiktir ki,htc nin 16 mplik lensini en başta htc cihazlarını kullanan kişiler almalı.
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MysticDesign 4 yıl
umarım bi süpriz yapıp m9 tanıtırlar sd805 2k ekran 3gb ram
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infom@n 4 yıl
Android'se at çöpe
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Fiyat performans dengesinde cihazlar üretmesi lazım.

Akıllı saatler için hala erken.
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