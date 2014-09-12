HTC 8 Ekim'de iki farklı ürün tanıtabilir









IFA 2014 fuarı sonrasında sürpriz bir şekilde 8 Ekim tarihi için yeni bir etkinlik yapacağını duyuran HTC'nin ne tür ürünler tanıtacağı merak konusu oldu. Zira One Max 2 ve Nexus 9'un daha sonraki bir dönemde tanıtılma ihtimali, akıllı saatin gelecek yıla kalması ve Double Exposure sloganı çok farklı ürünlerin bizi beklediğini gösteriyordu.





Bloomberg tarafından verilen bilgilere göre HTC kamera odaklı iki yeni ürün tanıtacak. Bunlardan birisi Eye kod adlı özçekim odaklı akıllı telefon. Bu akıllı telefon 8MP veya daha üzeri bir ön kameraya sahip olacak ve özçekim için geliştirilmiş çeşitli optimizasyonlara yer verecek.





İkinci ürün ise firma için yepyeni bir kategori olacak ki o da harici lens aparatı. Sony ve Kodak gibi firmaların bir süredir ürün geliştirdiği bu yeni kategori de akıllı telefonunuzun kamerası kötü olsa bile bu aparat sayesinde kompakt kameralar kadar hatta değiştirilebilir lens desteği ile görüntü elde edebiliyorsunuz.





HTC'nin lens aparatı 16MP çözünürlükte bir sensör barındırıyor ve su geçirmez özelliğe sahip. Android veya iOS akıllı telefonlara Bluetooth ve WiFi üzerinden bağlanabilen ürün rakipleri gibi silindir bir tasarım sunuyor olacak. Cihazın uyumlu uygulaması HTC tarafından geliştirilecek. Bu konuda HTC'nin bir aksiyon kamerası geliştirdiğini söyleyen de mevcut.





Kötü giden satışları düzeltebilme adına HTC'nin yeni kategorilere yönelme planları olduğu belirtilirken, Double Exposure sloganının da görüntüleme odaklı iki ürün için kullanıldığı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-to-reveal-smartphone-camera-attachment-and-selfie-phone-on-October-8_id60643