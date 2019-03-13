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HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı

Tayvanlı teknoloji devi HTC, geçtiğimiz Ağustos ayında birçok telefonu için Android Pie güncellemesi yayınlayacağını açıklamıştı. Şirket şimdi de U11, U11+ ve U12+ modelleri için tarih verdi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC, altı aydan uzun süren bir sessizliğin ardından, 2019'un ikinci çeyreğinde U11, U11+ ve U12+ akıllı telefonlarını Android 9 Pie işletim sistemine yükseltmeyi planladığını açıkladı.
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Tayvanlı şirket haberi resmi Twitter hesabı aracılığı ile yayınladığı bir tweet ile duyurdu. HTC daha önce her üç telefonu da 2018'in sonuna kadar en son Android sürümüne güncellemeyi umuyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Hedeflenen tarih 2019'un ikinci çeyreği

Şirketin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "HTC, güncellemenin telefonlarımızla uyumlu olmasını sağlamaya çalışıyor. 2019'un ikinci çeyreğinden başlayarak U11, U11+ ve U12+ müşterileri için bir sürüm yayınlamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Şirket güncellemenin tam olarak ne zaman sunulacağı konusunda kesin konuşmazken, yayınlanma tarihlerinin ülkelere ve operatörlere göre farklılık gösterebileceğini belirtti.

https://twitter.com/htc/status/1105203212477292547 Yorum Yaz
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hamza5806 2 ay
htc 10a yog miii
şaka şaka güncellemelere asla güvenmem şuan var olan güncellemeyi bile yapmıyorum
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Lumibrite 2 ay
Liste yayınlamasına hiç gerek yoktu... Şunun şurasında 2-3 tane modeli var zaten!
Gerçi bir yandan da nostalji yaşamış, eskiyi yad etmiş olduk!
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clb12 2 ay
Htc güncelleme konusunda en son elestirilecek firma. Özellikle samsung varken.
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Kayrabey 2 ay
Batak hetece :)
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Darknesia 2 ay
Aaaaa HTC sen naber ya? :)
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intel7mix 2 ay
U11 ile fişini çekiyorlar. Geçmiş olsun u11 kullanıcılarına...
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cemoli78 2 ay intel7mix
u11 güncelleme alacak, bak yukarıdaki linkte var.
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eP_362 2 ay
Niye bu kadar erken davranmışlar? Android R tanıtımında gelebilirdi!
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kymelria 2 ay
Darısı huawei mate 10 pro nun başına.
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intel7mix 2 ay kymelria
Mate serisi önemli değil mi ? Bunlar için.
işlemcisi kendisinin, bu kadar geç güncelleme vermek nedir ki ?
Firmayı anlamak cidden çok güç.
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