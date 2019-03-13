HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı

HTC, altı aydan uzun süren bir sessizliğin ardından, 2019'un ikinci çeyreğinde U11, U11+ ve U12+ akıllı telefonlarını Android 9 Pie işletim sistemine yükseltmeyi planladığını açıkladı.

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Tayvanlı şirket haberi resmi Twitter hesabı aracılığı ile yayınladığı bir tweet ile duyurdu. HTC daha önce her üç telefonu da 2018'in sonuna kadar en son Android sürümüne güncellemeyi umuyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Hedeflenen tarih 2019'un ikinci çeyreği

Şirketin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "HTC, güncellemenin telefonlarımızla uyumlu olmasını sağlamaya çalışıyor. 2019'un ikinci çeyreğinden başlayarak U11, U11+ ve U12+ müşterileri için bir sürüm yayınlamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şirket güncellemenin tam olarak ne zaman sunulacağı konusunda kesin konuşmazken, yayınlanma tarihlerinin ülkelere ve operatörlere göre farklılık gösterebileceğini belirtti.

https://twitter.com/htc/status/1105203212477292547