HTC: Apple, beş patentimizi ihlal ediyor

Patent savaşları hızla devam ediyor. Nokia'nın Apple'a ve aynı şekilde Apple'ın Nokia'a, Kodak'ın RIM ve Apple'a, son olarak da Apple'ın HTC'e açtığı patent ihlal davalarına bir yenisi daha eklendi. Tayvan merkezli HTC, Apple'ın patent davasına karşı Amerika Uluslararası Ticaret Komisyonu'na başvurarak iPhone, iPod ve iPad'in Amerika'da ithalat ve satışlarının durdurulmasını istedi. HTC'e göre Apple, adı geçen bu ürünlerde HTC'nin yasal sahibi olduğu beş patenti ihlal ediyor.

Firmanın Kuzey Amerika pazarından sorumlu baş yöneticisi Jason Mackenzie, firmanın yaptığı bu başvurunun nedenini şu cümlelerle açıklıyor; "Apple'a karşı yaptığımız bu girişimi fikri haklarımızı, iş ortaklarımızı ve en önemlisi kullanıcılarımızı korumak için yapıyoruz."

Apple, Mart ayında HTC'nin iPhone'da kullanılan 20 patentini ihlal ettiği iddia etmiş ve bunun için girişimlerde bulunmuştu. Fakat kimi kaynaklar HTC'e karşı açılan patent davasının asıl hedefinde Android olduğunu ifade etmişti.