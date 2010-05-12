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HTC: Apple, beş patentimizi ihlal ediyor

9 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Patent savaşları hızla devam ediyor. Nokia'nın Apple'a ve aynı şekilde Apple'ın Nokia'a, Kodak'ın RIM ve Apple'a, son olarak da Apple'ın HTC'e açtığı patent ihlal davalarına bir yenisi daha eklendi. Tayvan merkezli HTC, Apple'ın patent davasına karşı Amerika Uluslararası Ticaret Komisyonu'na başvurarak iPhone, iPod ve iPad'in Amerika'da ithalat ve satışlarının durdurulmasını istedi. HTC'e göre Apple, adı geçen bu ürünlerde HTC'nin yasal sahibi olduğu beş patenti ihlal ediyor.

Firmanın Kuzey Amerika pazarından sorumlu baş yöneticisi Jason Mackenzie, firmanın yaptığı bu başvurunun nedenini şu cümlelerle açıklıyor; "Apple'a karşı yaptığımız bu girişimi fikri haklarımızı, iş ortaklarımızı ve en önemlisi kullanıcılarımızı korumak için yapıyoruz."

Apple, Mart ayında HTC'nin iPhone'da kullanılan 20 patentini ihlal ettiği iddia etmiş ve bunun için girişimlerde bulunmuştu. Fakat kimi kaynaklar HTC'e karşı açılan patent davasının asıl hedefinde Android olduğunu ifade etmişti.


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kaansen32 9 yıl
nedir bu apple ın çektiği kardeşim herkez apple a yükleniyor bitirmeye çalışıyorlar ama apple hepsini püskürtüyor valla satışların durmasını istiyorlarmış yok daha neler şirketide size satsınlar baride tam olsun :D
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sahafiec 9 yıl
...
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Batuist 9 yıl
iphonun ekranındaki ikonlara bakın ne kadar da estetik duruyorlar.. sankim yontulmuş takoz ikonlar... :))
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Technological 9 yıl

Batuist

iphonun ekranındaki ikonlara bakın ne kadar da estetik duruyorlar.. sankim yontulmuş takoz ikonlar... :))




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DH Misafiri 9 yıl
oha yaa bu apple iyice yicek cezayı bu ne !!
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Yalniz konunun basi cem yilmazin anlattigina donmus. Sofor asciya, asci bahcivana, bahcivan usaga sonra hepsi usaga. :))
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deagle100 9 yıl

_KadirşinaS_
Yalniz konunun basi cem yilmazin anlattigina donmus. Sofor asciya, asci bahcivana, bahcivan usaga sonra hepsi usaga. :))



@DSGNRY
dostum sonuna kadar hak veriyorum;):)
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monsieurje 9 yıl

_KadirşinaS_

Yalniz konunun basi cem yilmazin anlattigina donmus. Sofor asciya, asci bahcivana, bahcivan usaga sonra hepsi usaga. :))



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koxp94 9 yıl

_KadirşinaS_

Yalniz konunun basi cem yilmazin anlattigina donmus. Sofor asciya, asci bahcivana, bahcivan usaga sonra hepsi usaga. :))

tam ben diyecektim

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Mert 9 yıl
Hangi patentler olduğu hakkında bir bilgi var mı?
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FRAPS 9 yıl
Saece kullanıcısı değil, firmasıda özentiymiş
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