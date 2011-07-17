Geçtiğimiz haftanın son iş gününde ITC'nin idari hukuk yargıcının, HTC'nin Apple'ın iki patentini ihlal ettiği yönünde karar vermesi; akıllı telefon dünyasında son dönemde yaşanan en önemli gelişmelerden biri oldu. Peki yargıca göre HTC, Apple'ın hangi iki patentini ihlal etti ?

İlk önce birkaç noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bunlardan ilki verilen bu kararın son karar olmadığı; yani eğer yargıcın kararı ITC komiserleri tarafından onaylanır ise son karar verilmiş olacak. İkinci olarak HTC'nin yapacağı itiraz kabul edilirse; HTC açısından iki patenti ihlal etmek gibi herhangi bir sıkıntı olmayacak. Eğer HTC'nin itirazı reddedilir ve ITC'nin komiserleri de kararı onaylar ise HTC'nin Apple ile anlaşma zorunluluğu bulunuyor. Apple, anlaşmaya sıcak bakmaz ise HTC'nin ilgili patentlerle bağlantılı olan özellikleri cihazlarından çıkartıp satışına devam etmesi ya da ilgili cihazların satışını Amerika'da sonlandırması gerekiyor.

Gelelim haberimizin ana konusuna. HTC'nin ihlal ettiği yönünde yargıcın karar verdiği iki patent şunlar;

U.S. Patent No. 5,946,647 ; Bilgisayar üzerinde oluşturulan bir veri yapısı üzerinde bir eylem yapabilmek için sistem ve metod

U.S. Patent No. 6,343,263 ; Seri iletilen veri için gerçek zamanlı sinyal işleme sistemi

İki patentle ilgili olan ilginç nokta ise Apple'ın bu patentleri ne 2008 yılında ne de 2000'li yılların başında almış olması. Cupertino'lu "Seri iletilen veri için gerçek zamanlı sinyal işleme sistemi" ile ilgili olan patentini 1994 yılının Ağustos ayında, diğer patentini ise 1996 yılının Şubat ayında kayda geçirtmiş. Tarihlerden bahsetmiş iken patentlerle ilgili şu genel bilgiyi belirtmekte de fayda var. Ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde bir patentin geçerlilik süresi 20 sene. Bu süreden sonra buluşun konusu kamu malı sayılıyor.

Bu uygulamanın Amerika'da başlama tarihi ise 15 Haziran 1995. Yani bu tarihten sonra kayda geçirilen patentlerin 20 senelik kullanım hakkı sadece mucidine ait. 15 Haziran'dan önce kaydettirilen patenlerde ise geçerlilik süresi patentin ilk uygulamasından 20 sene sonra ya da patentin kaydettirildiği tarihten 17 yıl sonra sona eriyor. Bu iki seçenekten hangisi daha ileri bir tarihe sebep oluyorsa o göz önüne alınıyor.

Apple'ın "Seri iletilen veri için gerçek zamanlı sinyal işleme sistemi" olarak tanımladığı 6,343,263 numaralı patent, genel örnek verilmesi gerekirse bir cihaz ile alınan ses, yazılı, görüntülü gibi verinin ağ üzerinden diğer cihazlara aktarılmasını sağlıyor. Bu patentle ilgili diğer bir ilginç nokta ise, içeriğinde cep telefonlarından ya da kablosuz ağlardan bahsedilmiyor olması. Daha yakın tarihte kaydettiriren 5,946,647 numaralı patent ise başlığından da anlaşılacağı gibi daha genel bir konu ile ilgili. Örnek vermek gerekirse; iPhone'da ya da Sensation'da bir mesajı açmak için, parmaklarınızı kullanıyorsunuz. Bu sırada ekrana dokunarak telefonunuza o mesajın verisinin açılması için emir gönderiyorsunuz.

Her iki patent için de oldukça genel örnekler verdiğimizden aklınızda "Bunları her cihaz yapıyor." şeklinde bir düşünce belirmiş olabilir. Fakat, verdiğimiz örneklerin başlangıç ve sonucu tarif ederken; başlangıçtan sonuca gidene kadar izlenen yolu tarif etmediğini unutmayalım.

Önümüzdeki haftalarda HTC ve Apple arasındaki bu konuda gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.