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HTC, Apple'ın hangi iki patentini ihlal etti ?

7 yıl
4,3b
1
26
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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HTC, Apple'ın hangi iki patentini ihlal etti ?
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Geçtiğimiz haftanın son iş gününde ITC'nin idari hukuk yargıcının, HTC'nin Apple'ın iki patentini ihlal ettiği yönünde karar vermesi; akıllı telefon dünyasında son dönemde yaşanan en önemli gelişmelerden biri oldu. Peki yargıca göre HTC, Apple'ın hangi iki patentini ihlal etti ?

İlk önce birkaç noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bunlardan ilki verilen bu kararın son karar olmadığı; yani eğer yargıcın kararı ITC komiserleri tarafından onaylanır ise son karar verilmiş olacak. İkinci olarak HTC'nin yapacağı itiraz kabul edilirse; HTC açısından iki patenti ihlal etmek gibi herhangi bir sıkıntı olmayacak. Eğer HTC'nin itirazı reddedilir ve ITC'nin komiserleri de kararı onaylar ise HTC'nin Apple ile anlaşma zorunluluğu bulunuyor. Apple, anlaşmaya sıcak bakmaz ise HTC'nin ilgili patentlerle bağlantılı olan özellikleri cihazlarından çıkartıp satışına devam etmesi ya da ilgili cihazların satışını Amerika'da sonlandırması gerekiyor.

Gelelim haberimizin ana konusuna. HTC'nin ihlal ettiği yönünde yargıcın karar verdiği iki patent şunlar;

İki patentle ilgili olan ilginç nokta ise Apple'ın bu patentleri ne 2008 yılında ne de 2000'li yılların başında almış olması. Cupertino'lu "Seri iletilen veri için gerçek zamanlı sinyal işleme sistemi" ile ilgili olan patentini 1994 yılının Ağustos ayında, diğer patentini ise 1996 yılının Şubat ayında kayda geçirtmiş. Tarihlerden bahsetmiş iken patentlerle ilgili şu genel bilgiyi belirtmekte de fayda var. Ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde bir patentin geçerlilik süresi 20 sene. Bu süreden sonra buluşun konusu kamu malı sayılıyor.

HTC, Apple'ın hangi iki patentini ihlal etti ?
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Bu uygulamanın Amerika'da başlama tarihi ise 15 Haziran 1995. Yani bu tarihten sonra kayda geçirilen patentlerin 20 senelik kullanım hakkı sadece mucidine ait. 15 Haziran'dan önce kaydettirilen patenlerde ise geçerlilik süresi patentin ilk uygulamasından 20 sene sonra ya da patentin kaydettirildiği tarihten 17 yıl sonra sona eriyor. Bu iki seçenekten hangisi daha ileri bir tarihe sebep oluyorsa o göz önüne alınıyor.

Apple'ın "Seri iletilen veri için gerçek zamanlı sinyal işleme sistemi" olarak tanımladığı 6,343,263 numaralı patent, genel örnek verilmesi gerekirse bir cihaz ile alınan ses, yazılı, görüntülü gibi verinin ağ üzerinden diğer cihazlara aktarılmasını sağlıyor. Bu patentle ilgili diğer bir ilginç nokta ise, içeriğinde cep telefonlarından ya da kablosuz ağlardan bahsedilmiyor olması. Daha yakın tarihte kaydettiriren 5,946,647 numaralı patent ise başlığından da anlaşılacağı gibi daha genel bir konu ile ilgili. Örnek vermek gerekirse; iPhone'da ya da Sensation'da bir mesajı açmak için, parmaklarınızı kullanıyorsunuz. Bu sırada ekrana dokunarak telefonunuza o mesajın verisinin açılması için emir gönderiyorsunuz.

Her iki patent için de oldukça genel örnekler verdiğimizden aklınızda "Bunları her cihaz yapıyor." şeklinde bir düşünce belirmiş olabilir. Fakat, verdiğimiz örneklerin başlangıç ve sonucu tarif ederken; başlangıçtan sonuca gidene kadar izlenen yolu tarif etmediğini unutmayalım.

Önümüzdeki haftalarda HTC ve Apple arasındaki bu konuda gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


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DigitalWorld 7 yıl en beğenilen
Apple da mokunu çıkardı işin.

Senin taş satsan alacak bir sürü fan boyun var zaten. Neler ile uğraşıyorlar.
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musti198080 7 yıl
İyiki telefonu apple bulmamış yoksa halimiz dumandi.yok ahizemi kopyalamışlar.telefonlarına mikrofon koymuşlar tuş takımı koymuslara kadar giderdi Allah korusun :) Yakında manavlara pazarcilarada elma satmasınlar logomu çalmasınlar diye dava acarsa şaşırmayın :)
İyiki telefonu apple bulmamış yoksa halimiz dumandi.yok ahizemi kopyalamışlar.telefonlarına mikrofon koymuşlar tuş takımı koymuslara kadar giderdi Allah korusu...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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engurlu 7 yıl
Telefonun açma kapama tuşunun patentini ben alacaktım ki APPLE a da bi dava görecekti o zaman anya yı konya yı..Gerçi appstore a onunda app sini yapmışlardır :))))
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sgnr 7 yıl
İyice magazinci gibi haber yapmaya başladınız sayın DH editörleri? Yakında ŞOK ŞOK ŞOK apple reinada görüldü falan yazarsa şaşırmam. Hangi iki patentini ihlal etti? yerine 2 patentini ihlal etmiş deseniz DH'ye daha çok yakışır. Zaten patent haberi görmekten bıkkınlık geldi.
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BesTCooL 7 yıl
apple tamamen sömürgeci ve aldıgı paraya kesinlikle karşılık vermeyen bir firma yazılımı sorun çıkartmıyor diyenlere hep diyorum sorun çıkartacak bir yazılım yok ki cihazda..

Arama kaydından bir numarayı silmez
zil sesi kısıkken alarm kısık çalar..
Aram kaydı sınırlıdır
BT sınırlıdır..
itunes denen saçma bir yazılım ve server aracılığıyla herşeyi elinde tutar
Her versiyonda JB çıkacak mı çıkmayacak mı unlock olacak mı cart curt diye forumları boş iphone kalabalağıyla doldurtur ve millet de almak için sıraya girer en güzeli primi verir daha da sömür derler..
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khaos 7 yıl
Kim ne derse desin Apple kendi sonunu hazırlıyor hatta bunu hızlandırıyor ticaret tarihi boyunca hiç bir firmaya bu kadar tekel olmaya kalkma/dominant olma hakkı verilmemiştir tarih bu megaloman firmalar ve hazin sonları ile doludur
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justbejust 7 yıl
Çin bütün patentlerin ırzına geçiyor ve açgözlü mülkiyetçi bozuntuları buna karşı hiçbir şey yapamıyor. Dinsizin hakkından imansız gelir diye ne güzel demişler.
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abrenax 7 yıl
Htc nin yeni telefonlarının çıkmasıyla diğer telefonların zor durumda kalacağı zaten biliniyordu. buradan görünen olay, apple ın kendisinden daha iyi bir ürün ortaya çıkmasını kaldıramıyor olması. Şunu da söyliyim; daha telefonlarda dokunmatik icat edilmemişken, yüksek hassasiyette dokunmatik özelliğe sahip monitörler vardı.
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zengier 7 yıl
@ymumuy

kapasitif dokunma da apple in kesfettigi birsey degil sonucta.

en.wikipedia.org/...

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ymumuy 7 yıl
Birde soyle dusunun. Yillarca caba harcayip, muadil teknolojiden daha ileri bir teknoloji yaratiyorsunuz. Sonra birileri gelip sizin yaratmis oldugunuz teknolojiyi, emekleri alip kendi urunlerinde kullaniliyorlar.

Ben olsam ne para, nede tekel olmak umrumda olmadan, sadece emeklerimi baskalarina yedirmemek icin aldigim patentleri sonuna kadar savunurdum.

Bu durumda, patent haklarini savunan butun sirketleri tebrik ediyorum.
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0tt0m@n 7 yıl

ymumuy

Birde soyle dusunun. Yillarca caba harcayip, muadil teknolojiden daha ileri bir teknoloji yaratiyorsunuz. Sonra birileri gelip sizin yaratmis oldugunuz teknolojiyi, emekleri alip kendi urunlerinde kullaniliyorlar.

Ben olsam ne para, nede tekel olmak umrumda olmadan, sadece emeklerimi baskalarina yedirmemek icin aldigim patentleri sonuna kadar savunurdum.

Bu durumda, patent haklarini savunan butun sirketleri tebrik ediyorum.


İyide apple'ın ürettiği bir tane teknoloji var mı ?
Dokunmatik ekran zaten vardı, apple zaten varolan bir teknolojiye bir ekleme yaptıRDI (onuda başka bir firmaya yaptırdı).
Şimdi bu muazzam bir teknoloji icadı mı oluyor ?


Eğer ilk dokunmatik teknolojisini üreten firma apple gibi bir firma olsaydı şu anda iphone'larınızda dokunmatik kullanamayacaktınız.

Burada apple başkaları bunu kullanamasın, sadece kendi cihazlarında kendisi kullanabilsin diye gitti patentledi.

Patent yasası birileri gerçekten birşeyler icad ettiğinde başkaları tarafından çalınmasın diye çıkarıldı.

Apple gibi firmalar cihazının camını çerçevesini patentlesin diye değil.
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0tt0m@n 7 yıl
jibe
Yahu şu Apple a laf atanları anlamıyorum siz Apple da hisse sahibi olsaydınız diğer firmalara zekatmı verecektiniz. Şirket olarak yapılması gerekeni yapıyorlar haklarını arıyorlar ve bunuda mahkeme yoluyla yapıyorlar zorbalıkla deil göründe ders alın.

"HTC tells Apple to compete instead of suing competitors"
HTC apple'a yarışmacıları dava etmek yerine yarışmasını söylüyor droidmatters.com/...
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musti198080 7 yıl
İyiki telefonu apple bulmamış yoksa halimiz dumandi.yok ahizemi kopyalamışlar.telefonlarına mikrofon koymuşlar tuş takımı koymuslara kadar giderdi Allah korusun :) Yakında manavlara pazarcilarada elma satmasınlar logomu çalmasınlar diye dava acarsa şaşırmayın :)
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bcans 7 yıl musti198080
srky43

İyiki telefonu apple bulmamış yoksa halimiz dumandi.yok ahizemi kopyalamışlar.telefonlarına mikrofon koymuşlar tuş takımı koymuslara kadar giderdi Allah korusun :) Yakında manavlara pazarcilarada elma satmasınlar logomu çalmasınlar diye dava acarsa şaşırmayın :)






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spaydix 7 yıl
kalifornia / Cupertino apple in merkez ofisinin bulunduğu il ilçe :D
GhostBalaclava
Rica etsem Cupertinonun ne olduğunu açıklayabilir misiniz?

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dayseeh 7 yıl
ya dokunmatik olayında patent ulurmu allah aşkına...


kaç parmakla kaç çeşit kombinasyonla dokunma yapılabilir ki telefonda.... tekelleşme de bu kadar aptalca mantıkla olmaz. Çıkart kardeşim teknolojini, donanımını kaliten ortaya çıksın. Ozaman biz apple patent aldı diye tuşlu telefonlara dönelim apple da kendi kendine dokunsun...
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jibe 7 yıl
Yahu şu Apple a laf atanları anlamıyorum siz Apple da hisse sahibi olsaydınız diğer firmalara zekatmı verecektiniz. Şirket olarak yapılması gerekeni yapıyorlar haklarını arıyorlar ve bunuda mahkeme yoluyla yapıyorlar zorbalıkla deil göründe ders alın.
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.WondercrafteR. 7 yıl jibe
jibe

Yahu şu Apple a laf atanları anlamıyorum siz Apple da hisse sahibi olsaydınız diğer firmalara zekatmı verecektiniz. Şirket olarak yapılması gerekeni yapıyorlar haklarını arıyorlar ve bunuda mahkeme yoluyla yapıyorlar zorbalıkla deil göründe ders alın.


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