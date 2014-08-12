HTC Butterfly 2 görselleri internete sızdırıldı









HTC'nin başarılı akıllı telefon serisi Butterfly haftaya yapılacak etkinlikle J Butterfly olarak yeni üyesini Japonya'da tanıtacak. Ancak yeni iddialar modelin uluslararası pazara çıkacağını gündeme getirdi.





J Butterfly modeli aslında bazı farklarla One M8 modelini baz alıyor. Cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, Android 4.4 işletim sistemi, 32GB artırılabilir hafıza, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2700mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer alıyor.





Farklılıklar ise cihazın suya daha dayanıklı bir sertifikaya sahip olması, plastik kasa malzemesi, JBL işbirliği ile iyileştirilmiş BoomSound hoparlör, Ultrapixel yerine 13MP çözünürlükte ana kamera ve 2MP çözünürlükte derinlik algısı oluşturan ikinci bir kamera şeklinde sayılabilir.





Upleaks tarafından sızdırılan görsel cihazın HTC Butterfly 2 adını aldığını gösteriyor. Bu da uluslararası pazara çıkacağı ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak bununla ilgili net bir bilgi verilmemiş.





Cihazın 19 Ağustos'taki lansmanında veya en geç yıl sonuna doğru uluslararası satışı ile ilgili daha detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-Butterfly-2-appears-in-press-render-hinting-international-release_id59252