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HTC Butterfly 2 görselleri internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Butterfly 2 görselleri internete sızdırıldı


HTC'nin başarılı akıllı telefon serisi Butterfly haftaya yapılacak etkinlikle J Butterfly olarak yeni üyesini Japonya'da tanıtacak. Ancak yeni iddialar modelin uluslararası pazara çıkacağını gündeme getirdi. 

J Butterfly modeli aslında bazı farklarla One M8 modelini baz alıyor. Cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, Android 4.4 işletim sistemi, 32GB artırılabilir hafıza, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2700mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer alıyor. 

Farklılıklar ise cihazın suya daha dayanıklı bir sertifikaya sahip olması, plastik kasa malzemesi, JBL işbirliği ile iyileştirilmiş BoomSound hoparlör,  Ultrapixel yerine 13MP çözünürlükte ana kamera ve 2MP çözünürlükte derinlik algısı oluşturan ikinci bir kamera şeklinde sayılabilir.

Upleaks tarafından sızdırılan görsel cihazın HTC Butterfly 2 adını aldığını gösteriyor. Bu da uluslararası pazara çıkacağı ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak bununla ilgili net bir bilgi verilmemiş. 

Cihazın 19 Ağustos'taki lansmanında veya en geç yıl sonuna doğru uluslararası satışı ile ilgili daha detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-Butterfly-2-appears-in-press-render-hinting-international-release_id59252 Yorum Yaz
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viper17 4 yıl en beğenilen
2299 tl den çıkar sanırım
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kanta_kuzen 4 yıl
HTC tasarım işini çözmüş ah bide fiyatı çözse :S
1 Yanıt Yanıtla +8
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-Joker Face- 4 yıl
B*k var anasını satıyım şu ultrapixel kamerada o kadar para verdik M8 aldık Discovery den kötü kamerası var



Şimdi mi akıllarına gelmiş kameranın kötü olduğu !!
B*k var anasını satıyım şu ultrapixel kamerada o kadar para verdik M8 aldık Discovery den kötü kamerası varŞimdi mi akılları...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Stalker Fearless 4 yıl
Bu telefon nedense çok hoşuma gidiyor
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gs_tutkunu 4 yıl
Butterfly S'de bile 3200 Mah batarya varken yeni çıkacak Butterfly'a 2700 mah koymak ayıptır. Butterfly S'de 4 ultrapixel kamera vardı. Yenisinde 13 megapixel kamera. Demek ki bataryadan aldınız kameraya koydunuz. Bi kere de her tarafı ile mükemmel bir telefon yapın... En sonunda kurduracaksınız bize de bi telefon şirketi... Ne de olsa tüm donanımlarınız fason... Neden olmasın ?
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bigbooss 4 yıl
hala 2 gb ram ile uğraş, sonra satamıyorum diye ağla.
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SPHAR3X 4 yıl
Bence Samsung'tan çok daha iyi telefonlar üretiyorlar ama nedense iflas edecekmiş gibime geliyor.
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ironman 4 yıl
HTC geri geri gitmeyi seviyor demekki
Batarya 3200 den aşağı yakışmaz bu modele
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Xloud 4 yıl
Arkadan adriana lima önden yıldız tilbe

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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huseyincarnege 4 yıl
acımaz 3000tl verir nede olsa nede olsa htc kalite :S
kalite kalite dediler başımıza cıkardılar :S
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MrKemal17 4 yıl
Getir şu telefonu 1499tl'den.


Ama nerde Tr'ye gelse bile 1999 olur muhtemelen kimse de yüzüne bakmaz.
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technoroom 4 yıl
Htc donanım bazında rakiplerinden hep bir adım geride olsada kalitede, yazılım ve malzeme işçiliğinde sınırları belirliyor. m8 in üzerinden araba geçti, zemin beton; ne camı kırıldı ne kasa ayrıldı ve cihaz çalışmaya devam ediyordu. butterfly 2 m8 kalitesinde bir kasaya sahip olmayacak ama htc deneyimini yaşamak başkadır. ben şöyle diyorum; android dünyasının iphone u...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Güzel bir seri butterfly.

Genelde yurtdışında kalıyor.

Zarar etmek istemiyorlarsa fiyat düşürsünler.



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okan_cehapelioglu 4 yıl
htc akıllanmaya başlamış
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