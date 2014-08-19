HTC Butterfly 2 resmi olarak duyuruldu

Haber Editörü
HTC'nin Japonya için hazırladığı J Butterfly modeli bugün yapılan resmi etkinlikte kısıtlı bir bölge için satışa sunulacak Butterfly 2 adlı uluslararası versiyonuna kavuştu.
J Butterfly ve Butterfly 2 modelleri aslında HTC One M8 modelini temel alsa da pek çok açıdan farklılıklar göze çarpıyor. Öncelikle One M8'in metal gövdesi yerini polikarbonat malzemeye bırakmış. BoomSound hoparlör ve ön kamera yerleşimi farklılaşırken, IP57 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan cihazın bağlantı noktalarının kapatılmasına ihtiyaç duyulmamış.
HTC arka tarafta yine Duo Camera teknolojisine yer verirken ana kamera 13MP çözünürlükte ve derinlik algılayan diğer sensör ise 2MP çözünürlüğünde. One M8 modelinde ise Ultra Pixel teknolojisi yer almaktaydı. HTC ayrıca BoomSound hoparlörler için JBL'den sinyal işleyici yardımı almış.
Bunun haricinde cihazdaki özellikler One M8 ile benzer. 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 AC yongaseti (bu yongaseti Asya'ya dağıtılan One M8 modelinde yer alıyor), 5MP çözünürlükte ön kamera, 5 inçlik Full HD S-LCD 3 ekran, Android 4.4 işletim sistemi, 2GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir hafıza, microSDXC desteği, 2700mAh gücünde batarya şeklinde özellikleri saymak mümkün.
HTC Butterfly 2 ilk etapta Tayvan'da gelecek ay satışa çıkacak. Sonrasında ise Hong Kong, Malezya, Singapur ve Tayland'da piyasaya sürülecek. Fiyatı henüz açıklanmadı.
http://androidcommunity.com/htc-butterfly-2-officially-announced-but-limited-availability-20140819/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Performance benchmarks
Quadrant
Higher is better
Samsung Galaxy S5 25041
HTC Butterfly 2 24704
Sony Xperia Z3 20756
HTC One (M8) 19139
AnTuTu
Higher is better
Samsung Galaxy S5 36603
HTC Butterfly 2 45570
Sony Xperia Z3 40437
HTC One (M8) 31075
Vellamo Metal
Higher is better
Samsung Galaxy S5 1186
HTC Butterfly 2 1568
Sony Xperia Z3 1571
HTC One (M8) 1171
Vellamo Browser
Higher is better
Samsung Galaxy S5 3479
HTC Butterfly 2 3175
HTC One (M8) 3657
Sunspider
Lower is better
Samsung Galaxy S5 777.3
HTC Butterfly 2 838
Sony Xperia Z3 863.7
HTC One (M8) 693.1
GFXBench T-Rex HD on-screen
Higher is better
Samsung Galaxy S5 27.8
HTC Butterfly 2 29.
Sony Xperia Z3 29.3
HTC One (M8) 28.3
GFXBench Manhattan on-screen
Higher is better
Samsung Galaxy S5 11.7
HTC Butterfly 2 13
Sony Xperia Z3 12.5
HTC One (M8) 11
Basemark OS II
Higher is better
Hoparlörden dolayı
HTC ONE M8' in plastik versiyonu olarak düşünebilirsiniz. biraz da kamera özelliklerini kısmışlar. Plastik olması fiyatında ciddi bir indirim olacağını gösteriyor. donanım ve tasarım ise aynı. iPhone 5S yerine fiyatı için iPhone 5C tercih edenleri düşünen apple stratejisine htc ' de ayak uydurmak istemiş.
Reklam filmini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim:
tabletmecmua.com/...
M8 in plastik versiyonu E8, bu Butterfly 2 HTL23, daha gelismis bir cihaz.
Fiyati yuksek olmazsa iyi bir telefon ama fiyati ucuk olacak klasik htc politikasi..