HTC Butterfly 2 resmi olarak duyuruldu





HTC'nin Japonya için hazırladığı J Butterfly modeli bugün yapılan resmi etkinlikte kısıtlı bir bölge için satışa sunulacak Butterfly 2 adlı uluslararası versiyonuna kavuştu.





J Butterfly ve Butterfly 2 modelleri aslında HTC One M8 modelini temel alsa da pek çok açıdan farklılıklar göze çarpıyor. Öncelikle One M8'in metal gövdesi yerini polikarbonat malzemeye bırakmış. BoomSound hoparlör ve ön kamera yerleşimi farklılaşırken, IP57 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan cihazın bağlantı noktalarının kapatılmasına ihtiyaç duyulmamış.





HTC arka tarafta yine Duo Camera teknolojisine yer verirken ana kamera 13MP çözünürlükte ve derinlik algılayan diğer sensör ise 2MP çözünürlüğünde. One M8 modelinde ise Ultra Pixel teknolojisi yer almaktaydı. HTC ayrıca BoomSound hoparlörler için JBL'den sinyal işleyici yardımı almış.





Bunun haricinde cihazdaki özellikler One M8 ile benzer. 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 AC yongaseti (bu yongaseti Asya'ya dağıtılan One M8 modelinde yer alıyor), 5MP çözünürlükte ön kamera, 5 inçlik Full HD S-LCD 3 ekran, Android 4.4 işletim sistemi, 2GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir hafıza, microSDXC desteği, 2700mAh gücünde batarya şeklinde özellikleri saymak mümkün.





HTC Butterfly 2 ilk etapta Tayvan'da gelecek ay satışa çıkacak. Sonrasında ise Hong Kong, Malezya, Singapur ve Tayland'da piyasaya sürülecek. Fiyatı henüz açıklanmadı.

http://androidcommunity.com/htc-butterfly-2-officially-announced-but-limited-availability-20140819/