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HTC Desire 12'ye ait detaylar belli oldu

HTC'nin "Breeze" kod adıyla geliştirdiği akıllı telefonun HTC Desire 12 olduğu ortaya çıktı. Uygun fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen cihazla ilgili son bilgiler haberimizde...
1 yıl
3,4b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde HTC'nin "Breeze" kod adlı bir telefon üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Söz konusu cihazın giriş seviyesi bir akıllı telefon olacağı söyleniyor. Evan Blass tarafından paylaşılan tweet'e göre akıllı telefon HTC Desire 12 ismiyle piyasaya sürülecek.
Ayrıca Bkz. "HTC'nin akıllı telefon bölümünün başkanı Chialin Chang istifa etti"
Bildiğiniz üzere HTC'nin "Desire" serisi, alt-orta sınıf telefonlardan oluşuyor. Hatırlatacak olursak HTC Desire 12 "Breeze" modelinin 18:9 görüntü oranına sahip 5.5 inç ekranla geleceği öne sürülmüştü. Ayrıca MediaTek yonga seti (model belirtilmedi), 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 13 MP arka kamera, 5 MP selfie kamerası ve 2.730 mAh pille donatılacağı söyleniyor.

HTC Desire 12 ne zaman tanıtılacak

Fiyat konusunda ise Blass cihazın teknik özelliklerine uygun şekilde fiyatlandırılması gerektiğini belirtmiş durumda. Yani bu da akıllı telefonun uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı anlamına geliyor. HTC Desire 12'nin ne zaman duyurulacağı belli, değil ancak beklentiler yaklaşan Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında tanıtılacağı yönünde.
Bununla birlikte, Samsung'un etkinlikte Galaxy S9'u duyuracak olması nedeniyle, gölgede kalmak istemeyen HTC'nin MWC 2018'de herhangi bir şey tanıtmayabileceği de iddia ediliyor. Neyse ki etkinliğin başlamasına sayılı günler kaldı ve nelerin olup biteceğini görebilmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://twitter.com/evleaks/status/960160646561181696 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lg02561 1 yıl en beğenilen
5.5 inç ekrana ve 2700 mah nedir?
htc bu hamleyle ne yapmak nereye varmak istemektedir?
1 Yanıt Yanıtla +13
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Golden Gate 1 yıl
Android dünyası inanılmaz bir döngüye girdi. Çıkan telefonların hepsi aynı donanımda, aynı tipte. İnsanlar anca yazılım eskitme taktiği yüzünden telefon alıyor.
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buraoca2 1 yıl
Uygun fiyat diye belirtip Xiaomi Mi6 fiyatı ile satarlar herhalde...
U11'de şuanda ülkemizde uygun fiyatlara bulunabiliyor; bu cihaz gelse daha pahalı olacak herhalde U11'den...
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gbzlim 1 yıl
Bu firmada batmadı gitti.
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pcwolf28 1 yıl gbzlim
gbzlim
Bu firmada batmadı gitti.

Microsoft bi el atsa batması kolaylaşır bayağı.
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lg02561 1 yıl en beğenilen
5.5 inç ekrana ve 2700 mah nedir?
htc bu hamleyle ne yapmak nereye varmak istemektedir?
1 Yanıt Yanıtla +13
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OverClocK1ng 1 yıl lg02561
lg02561
5.5 inç ekrana ve 2700 mah nedir?
htc bu hamleyle ne yapmak nereye varmak istemektedir?

O da bir şey mi. Batmak için büyük çaba sarf ediyor. Pili küçük koyuyooooor, orta seviye işlemci koyup amiral gemisi fiyat istiyoooor ama nafile.
Başaramıyor. Hattâ Google satın aldı ama yine de ısrarcı böyle saçmalamakta.
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sfgsfgsfg 1 yıl
Pil gerçekten çok büyükmüş
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