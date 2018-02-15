HTC Desire 12'ye ait detaylar belli oldu

Geçtiğimiz günlerde HTC'nin "Breeze" kod adlı bir telefon üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Söz konusu cihazın giriş seviyesi bir akıllı telefon olacağı söyleniyor. Evan Blass tarafından paylaşılan tweet'e göre akıllı telefon HTC Desire 12 ismiyle piyasaya sürülecek.

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Bildiğiniz üzere HTC'nin "Desire" serisi, alt-orta sınıf telefonlardan oluşuyor. Hatırlatacak olursak HTC Desire 12 "Breeze" modelinin 18:9 görüntü oranına sahip 5.5 inç ekranla geleceği öne sürülmüştü. Ayrıca MediaTek yonga seti (model belirtilmedi), 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 13 MP arka kamera, 5 MP selfie kamerası ve 2.730 mAh pille donatılacağı söyleniyor.

HTC Desire 12 ne zaman tanıtılacak

Fiyat konusunda ise Blass cihazın teknik özelliklerine uygun şekilde fiyatlandırılması gerektiğini belirtmiş durumda. Yani bu da akıllı telefonun uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı anlamına geliyor. HTC Desire 12'nin ne zaman duyurulacağı belli, değil ancak beklentiler yaklaşan Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında tanıtılacağı yönünde.

Bununla birlikte, Samsung'un etkinlikte Galaxy S9'u duyuracak olması nedeniyle, gölgede kalmak istemeyen HTC'nin MWC 2018'de herhangi bir şey tanıtmayabileceği de iddia ediliyor. Neyse ki etkinliğin başlamasına sayılı günler kaldı ve nelerin olup biteceğini görebilmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://twitter.com/evleaks/status/960160646561181696