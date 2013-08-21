Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire 500 Eylül ayında ülkemizde satışa çıkıyor

5 yıl
2,1b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC Desire 500 Eylül ayında ülkemizde satışa çıkıyor

HTC'nin orta seviye akıllı telefon segmentine sunduğu yeni modeli Desire 500, bugün ülkemiz lansmanını da gerçekleştiren firmanın yaptığı duyuruya göre Eylül ayı itibari ile ülkemizde satışa sunulacak.

4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan model, Qualcomm'un Cortex-A5 tabanlı 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 işlemcisinden güç alıyor. 4GB depolama kapasitesi microSD ile 64GB'a kadar artırılabiliyor. Modelin ImageChip görüntü işleme yongası barındıran 8MP çözünürlükte bir de arka kamerası var.

1GB RAM, 1.6MP çözünürlükte ön kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, 1800mAh batarya, Beats Audio, Android 4.2.2 işletim sistemi, BlinkFeed arayüzü, HTC Zoe şeklinde diğer özellikleri mevcut. Desire 500 modelinin hangi fiyattan satışa sunulacağı açıklanmadı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The-Engineer 5 yıl Silenforce
Silenforce
raif efendi
özellikleri kısıtlı zaten orta seviyeye hitaben yapmışlar cihazı. 800 lira civarındaysa düşünülebilir

4 çekirdekli orta seviyemi O_o Çağ atladık desene aslında neden olmasın SP'de orta seviye diye geçiyo :D

Cortex A5 olduktan sonra 4 çekirdek olsa ne olmasa ne
Silenforceraif efendiözellikleri kısıtlı zaten orta seviyeye hitaben yapmışlar cihazı. 800 lira civarındaysa düşünülebili...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikarayel 5 yıl en beğenilen
HTC One X 'e Sense 5.0 geldi ama hala anasayfa da haber yapılmadı.En azından kullanıcılara bir bilgilendirme yapabilirsiniz ki ben gün içinde son gelişmeleri sizin anasayfanızdan takip ediyorum.Küçükte olsa yer verilmesini isterdim.Bu arada HTC 'nin güncelleme konusunda da kendisini geliştirmeye başladığını görmek çok mutlu etti beni piyasada kalmasını istediğim bir firma...
HTC One X 'e Sense 5.0 geldi ama hala anasayfa da haber yapılmadı.En azından kullanıcılara bir bilgilendirme yapabilirsiniz ki ben gün içinde son gelişmeleri si...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2051 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Turkcell T40 video inceleme "Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu" 5 yıl HTC "Desire 500, One Mini" Lansmanı ve One Max Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim