HTC Desire 500 Eylül ayında ülkemizde satışa çıkıyor





HTC'nin orta seviye akıllı telefon segmentine sunduğu yeni modeli Desire 500, bugün ülkemiz lansmanını da gerçekleştiren firmanın yaptığı duyuruya göre Eylül ayı itibari ile ülkemizde satışa sunulacak.





4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan model, Qualcomm'un Cortex-A5 tabanlı 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 işlemcisinden güç alıyor. 4GB depolama kapasitesi microSD ile 64GB'a kadar artırılabiliyor. Modelin ImageChip görüntü işleme yongası barındıran 8MP çözünürlükte bir de arka kamerası var.





1GB RAM, 1.6MP çözünürlükte ön kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, 1800mAh batarya, Beats Audio, Android 4.2.2 işletim sistemi, BlinkFeed arayüzü, HTC Zoe şeklinde diğer özellikleri mevcut. Desire 500 modelinin hangi fiyattan satışa sunulacağı açıklanmadı.