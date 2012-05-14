Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire C modeli Portekiz'de ortaya çıktı

7 yıl
3,7b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin bu yıl iddialı olmayı planladığı One serisinin yanında emektar Desire serisini de devam ettirecek gibi görünüyor.

Vodafone Portekiz sayfalarında kısa süreliğine ortaya çıkan ilan, firmanın Desire C adlı yeni bir modeli tanıtmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Modelin daha önce prototip hali internete sızmışken ilk kez bir basın görseli görüyoruz.

Vodafone'un Mayıs ayı kataloğuna eklenen Desire C modelinde 3.5 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 600MHz hızında çalışan işlemci, 3.5G bağlantı, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Beats Audio teknolojisi, WiFi göze çarpıyor.

HTC'nin giriş seviyesi segmente konumlandıracağı model Gsmarena sitesinin iddiasına göre 1230mAh batarya ve 200 Avro satış fiyatına sahip olacak. Bu modeli gördükten sonra bir Wildfire C versiyonunun da ihtimal dahilinde olduğu düşünülebilir.
HTC Desire C modeli Portekiz'de ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör




http://www.gsmarena.com/vodafone_leaks_offical_specs_and_image_for_the_desire_c-news-4238.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ataberk36ex 7 yıl en beğenilen
İmdat Çekici
3.5 ekran 320x480 çözünürlük HTC bırak allasen sırf model çıkartmak için ne fantezilere giriyorsun ya.

illa son teknoloji ürünmü yapmak zorunda alt sınıfa hitaben yapıyor .mail atalımda htc ye yeni model çıracağı zaman sana danışsın
İmdat Çekici3.5 ekran 320x480 çözünürlükHTC bırak allasen sırf model çıkartmak için ne fantezilere giriyorsun ya.illa son...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesona 7 yıl
600 mhz işlemci ve ics 4.0
demek ki şu an piyasada bulunan cihazların büyük bölümüne ics rahat gelmesi lazım ama firmalar varya firmalar...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 7 yıl
yaw llah aşkına bu led flash ne kadar anasını satayım ben alıp verecem bu adamlara taksınlar diye!
samsung 1 htc 2 pintimisiniz la siz ne vardı şu yukarıdaki zıkkıma led flash takıp flash destekli 800mhz işlemci koysaydınız alt sınıf denilince özellikle kötü şeçimler yapılmış işlevsiz bir cihaz yapmak zorundamısınız siz! bide htc zarar açıklamışmış GEBERSİN bizim sanayi esnafını ceo yapsalar o bile akıllanır düşük seviye denilince ideos x5 donanımında cihaz çıkartırdı.
not: evet evet biliyorum ideosun x5'in ekran çözünürlüğü yüksek ama ekran çözünürlüğünün işlevsellikle bi alakası yok ucuz olacaksa millet 320/480 çözünürlüğe razı olur.
yaw llah aşkına bu led flash ne kadar anasını satayım ben alıp verecem bu adamlara taksınlar diye!samsung 1 htc 2 pintimisiniz la siz ne vardı şu yukarıdaki...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stepcideee 7 yıl
mail atalımda htc ye yeni model çıracağı zaman sana danışsın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tunakka 7 yıl
İşlemcisinin 600 Mhz olması dışında galaxy ace yerine tercih edilebilecek bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kefaret 7 yıl
arkadaşlar öyle söylüyosunuz da telefon cıkmış 1.
2. ise hep sizin gibi donanım sevdalıları kullanmıyo bu telleri. bakıyorum artık 50 60 yasındaki amcaların elinde de bunlardan var. gecen tramvayda kullanıyodu amca gözümle gördüm. demek ki sadece 20- 40 yas aralıgında profesyonel kullanıcılar için değil mobil telefonlar.
o kadar özellik koyup aynı paraya da satsa alacak benim mehmet amcam. bunu da aynı paraya satcak. önemli olan alt kesimin ( bilgi düzeyi olarak) de kullanıp begenmesi.
millet artık elindeki 3310 lardan kurtulup bunlara geciyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ataberk36ex 7 yıl
İmdat Çekici
ataberk36ex
İmdat Çekici 3.5 ekran 320x480 çözünürlük HTC bırak allasen sırf model çıkartmak için ne fantezilere giriyorsun ya.
illa son teknoloji ürünmü yapmak zorunda alt sınıfa hitaben yapıyor .mail atalımda htc ye yeni model çıracağı zaman sana danışsın
3.5 ekran yapıp sonra çerçeveyi kalın tutup belkdie iphone dan büyük bir telefon çıkartıp buna alt sınıf demek saçmalık olacaktır. 2.8 yaparım çözünürlüğünü düzgün yaparım en azından göze batmaz.

tamam hocam söyleriz hyc ye sanada sorar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Winter_Kamıttır 7 yıl
Pahalı huaweinin bi modeli vardı o 100 avro ama bundan çok daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RVoyager 7 yıl
Ne çok portekizli varmış meğerse forumda.. vodafone çalışıyor abi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draconist 7 yıl
350den kuruş fazla vermem Ideos X5 bundan çok daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
playmaker10 7 yıl
Htc ve Samsung'a acilen tasarımcı lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
necros76 7 yıl
Tam giriş seviyesi Beats Audio teknolojisi yeter insanlar bunun için bile alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
raptor2009 7 yıl
mesona
600 mhz işlemci ve ics 4.0 demek ki şu an piyasada bulunan cihazların büyük bölümüne ics rahat gelmesi lazım ama firmalar varya firmalar...

Aynen hocam bunda en fazla 512 mb ram vardı 600 mhz işlemci ve Android 4.0 bundan çok daha iyi özellikli cihazlar kaldı eski sürümlerde işte Android in en sevmediğim yanı ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
Krone
Fake haber olabilir tasarım HTC One Sin kopyası beatsaudio falan

htc one s'in kopyası olması fake olma ihtimalini azaltıyor. malum htc'den bahsediyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3713 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve htc one
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl ASRock: Asus ile kardeş değil rakibiz! 7 yıl Uygulama Haber 14 Mayıs: "Yeni çıkan uygulamalar, oyunlar gelişmeler hepsi burada"" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim