HTC Desire C modeli Portekiz'de ortaya çıktı

HTC'nin bu yıl iddialı olmayı planladığı One serisinin yanında emektar Desire serisini de devam ettirecek gibi görünüyor.





Vodafone Portekiz sayfalarında kısa süreliğine ortaya çıkan ilan, firmanın Desire C adlı yeni bir modeli tanıtmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Modelin daha önce prototip hali internete sızmışken ilk kez bir basın görseli görüyoruz.





Vodafone'un Mayıs ayı kataloğuna eklenen Desire C modelinde 3.5 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 600MHz hızında çalışan işlemci, 3.5G bağlantı, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Beats Audio teknolojisi, WiFi göze çarpıyor.





HTC'nin giriş seviyesi segmente konumlandıracağı model Gsmarena sitesinin iddiasına göre 1230mAh batarya ve 200 Avro satış fiyatına sahip olacak. Bu modeli gördükten sonra bir Wildfire C versiyonunun da ihtimal dahilinde olduğu düşünülebilir.













http://www.gsmarena.com/vodafone_leaks_offical_specs_and_image_for_the_desire_c-news-4238.php