HTC Desire C modeli Portekiz'de ortaya çıktı

Haber Editörü
HTC'nin bu yıl iddialı olmayı planladığı One serisinin yanında emektar Desire serisini de devam ettirecek gibi görünüyor.
Vodafone Portekiz sayfalarında kısa süreliğine ortaya çıkan ilan, firmanın Desire C adlı yeni bir modeli tanıtmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Modelin daha önce prototip hali internete sızmışken ilk kez bir basın görseli görüyoruz.
Vodafone'un Mayıs ayı kataloğuna eklenen Desire C modelinde 3.5 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 600MHz hızında çalışan işlemci, 3.5G bağlantı, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Beats Audio teknolojisi, WiFi göze çarpıyor.
HTC'nin giriş seviyesi segmente konumlandıracağı model Gsmarena sitesinin iddiasına göre 1230mAh batarya ve 200 Avro satış fiyatına sahip olacak. Bu modeli gördükten sonra bir Wildfire C versiyonunun da ihtimal dahilinde olduğu düşünülebilir.
http://www.gsmarena.com/vodafone_leaks_offical_specs_and_image_for_the_desire_c-news-4238.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
illa son teknoloji ürünmü yapmak zorunda alt sınıfa hitaben yapıyor .mail atalımda htc ye yeni model çıracağı zaman sana danışsın
demek ki şu an piyasada bulunan cihazların büyük bölümüne ics rahat gelmesi lazım ama firmalar varya firmalar...
samsung 1 htc 2 pintimisiniz la siz ne vardı şu yukarıdaki zıkkıma led flash takıp flash destekli 800mhz işlemci koysaydınız alt sınıf denilince özellikle kötü şeçimler yapılmış işlevsiz bir cihaz yapmak zorundamısınız siz! bide htc zarar açıklamışmış GEBERSİN bizim sanayi esnafını ceo yapsalar o bile akıllanır düşük seviye denilince ideos x5 donanımında cihaz çıkartırdı.
not: evet evet biliyorum ideosun x5'in ekran çözünürlüğü yüksek ama ekran çözünürlüğünün işlevsellikle bi alakası yok ucuz olacaksa millet 320/480 çözünürlüğe razı olur.