Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire Z için Android 2.3 güncellemesi haziran ayı sonuna doğru gelebilir

8 yıl
38,3b
1
11
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC'nin, Desire HD ve Incredible S için Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesi yayınlamasının ardından Android 2.2 işletim sistemi ve kızaklı QWERTY klavye ile donatılan Desire Z için merakla beklenen güncellemenin haziran ayının sonuna doğru kullanıma sunulabileceği duyuruldu.

2010 yılının eylül ayında resmiyet kazanan ve kasım ayında piyasaya sürülen Desire Z, dört band GSM şebekesi - HSPA alt yapısı (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği, HTC Sense arayüzü, 3.7-inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde S-LCD dokunmatik ekran, 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7230 işlemci, 512 MB RAM, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel led flaşlı kamera, otomatik odaklama, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS ve 1300 mAh batarya gibi bir özellik listesine sahip.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SerSeeRi 7 yıl
Desire Z yeni aldım güzel telefon ama daha önce android tel. kulanmadıqım icin ayarlarını pek anlayamadm bir kac sorum var yardım ede bilecek arkadas varsa cok memnun olurum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Özellik olarak güzel telefon.ama bi kararız kaldım wildfire s mi alsam bu da fena değil.uygun fiyatta android telefon almak istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR ELİMDE 1 ADET SATILIK VAR ALMAK İSTEYENLER LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN. MUSTAFAOZEN2@GMAIL.COM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 8 yıl
Bir kaç güne kadar heralde Türkiye'ye de sunarlar güncellemeyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cmake 8 yıl
Desire içinde aynı açıklama yapıldı ama DH Editörleri haberlerinde yer vermemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NowOrN3wer 8 yıl
ya ablamın telefonu yurt dışı romlu yinede en güncel sürümdesiniz diyo Desire HD 2.2.1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaban arısı 8 yıl
E Desire öksüz mü kalacak?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
38349 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -8- 8 yıl Microsoft Lifecam HD-3000 "HD USB Web Kamera ile kalite ve eğlence bir arada" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -16- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim