HTC Desire Z için Android 2.3 güncellemesi haziran ayı sonuna doğru gelebilir

HTC'nin, Desire HD ve Incredible S için Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesi yayınlamasının ardından Android 2.2 işletim sistemi ve kızaklı QWERTY klavye ile donatılan Desire Z için merakla beklenen güncellemenin haziran ayının sonuna doğru kullanıma sunulabileceği duyuruldu.

2010 yılının eylül ayında resmiyet kazanan ve kasım ayında piyasaya sürülen Desire Z, dört band GSM şebekesi - HSPA alt yapısı (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği, HTC Sense arayüzü, 3.7-inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde S-LCD dokunmatik ekran, 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7230 işlemci, 512 MB RAM, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel led flaşlı kamera, otomatik odaklama, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS ve 1300 mAh batarya gibi bir özellik listesine sahip.