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HTC Desire ve Nexus One'da Super LCD (SLCD) devri başlıyor

Akıllı telefon dünyasının güçlü isimlerinden HTC, AMOLED ekranlardaki üretim sıkıntısını nedeniyle Super LCD isimli panellere geçiş yapıyor.
8 yıl
6,5b
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15
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon dünyasının en güçlü isimlerinden HTC, Desire ve Nexus One modellerinin yeni üretimlerinde Süper LCD'lere yer vereceğini resmi olarak açıkladı. HTC'nin şu anda piyasada olan Desire ve Nexus One modellerinde kullanılan AMOLED ekranların sağlayıcısı olan Samsung'un talepleri karşılayamaması üzerine böyle bir alternatif yola başvurduğu belirtiliyor.

Haziran ayı içinde gündeme gelen bu konu ışığında Samsung'un HTC Desire ve Nexus One için gereken AMOLED ekran talebini karşılayamadığı ve HTC'nin başka çözümlerle bu sorunu gidereceği tahmin ediliyordu. HTC'nin CEO'su tarafından yapılan açıklamada ve basın bildirisinde HTC'nin üretilecek olan HTC Desire ve Nexus One modellerinde Super LCD adı verilen panelllere yer vereceği kesinleşti. HTC'nin CEO'su tarafından verilen bilgiye göre, Super LCD panellerin performans bakımında AMOLED ile eşit seviyelerde olacağı, renk, kontrast, ,izleme açısı gibi teknik özellikler göz önüne alındığı zaman "ayırt edilemez" olacağı belirtildi. Bunlara ek olarak Super LCD (SLCD) panellerin güç tüketimi konusunda daha ekonomik olacağı da verilen bilgiler arasında yer alıyor. Sony'nin VSPEC III adı verilen teknolojisine sahip olarak üretilecek olan SLCD'ler normal LCD panellere oranla daha yüksek izleme açılarına sahip olacak ve normal LCD panellere oranla 5 kata varan performans farkı olacağı iddia ediliyor.

HTC tarafından yapılan bu hamlenin Desire ve Nexus One gibi modellerin satışında ne gibi etki göstereceği veya şu anda bu telefonları sahip olan kullanıcıların ne gibi tepkiler vereceğini Super LCD panellere sahip modellerin piyasaya çıkmasının ardından hep birlikte göreceğiz. HTC'nin Desire ve Nexus One ile başlatacağı Super LCD çağının HTC'nin ileriki modellerinde de yer alacağını söylersek yanlış olmaz.


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rcelik21 8 yıl
samsung abide de super amoled var s8500 ve iphone 4 ü yanyana koyup kendi gözlerimle bir karşılaştırma yapmak istiyorum ah ulan...
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ManoMachine 8 yıl
Yaptigim kisa ve kesinliginden tam olarak emin olmadigim arastima sonucunda;

SLCD ile LCD arasinda daglar kadar fark oldugunu,
SLCD lerin kapali alanda AMOLED kadar iyi sonuc vermedigini fakat yakin oldugunu ama gunes altinda daha iyi oldugunu,
SLCD lerin daha az guc cektikleri icin bataryaya olumlu bir etkisinin oldugunu ögrenmis bulunmaktayim.

Isin özü, kapali alan performansindan biraz ödun verip, acik alanda biraz kazanmak ve batarya ömrunu uzatmak isteyenler icin iyi olacak.

Kisisel tercihe kalmis...
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monsieurje 8 yıl

ManoMachine

Yaptigim kisa ve kesinliginden tam olarak emin olmadigim arastima sonucunda;

SLCD ile LCD arasinda daglar kadar fark oldugunu,
SLCD lerin kapali alanda AMOLED kadar iyi sonuc vermedigini fakat yakin oldugunu ama gunes altinda daha iyi oldugunu,
SLCD lerin daha az guc cektikleri icin bataryaya olumlu bir etkisinin oldugunu ögrenmis bulunmaktayim.

Isin özü, kapali alan performansindan biraz ödun verip, acik alanda biraz kazanmak ve batarya ömrunu uzatmak isteyenler icin iyi olacak.

Kisisel tercihe kalmis...


kapalı alanlarda da ekran ışığından dolayı pek görememe sorunu olmaz heralde?
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Exxcrea 8 yıl

ManoMachine

Yaptigim kisa ve kesinliginden tam olarak emin olmadigim arastima sonucunda;

SLCD ile LCD arasinda daglar kadar fark oldugunu,
SLCD lerin kapali alanda AMOLED kadar iyi sonuc vermedigini fakat yakin oldugunu ama gunes altinda daha iyi oldugunu,
SLCD lerin daha az guc cektikleri icin bataryaya olumlu bir etkisinin oldugunu ögrenmis bulunmaktayim.

Isin özü, kapali alan performansindan biraz ödun verip, acik alanda biraz kazanmak ve batarya ömrunu uzatmak isteyenler icin iyi olacak.

Kisisel tercihe kalmis...


amoled ler slcd lerden daha az güç tüketiyor benim bildigim kadarıyla.
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canmania 8 yıl
ah şu hd2 yede üretseler güzel olur hemen değiştiririm.
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sonalp 8 yıl

5 kata varan performans farki kullu sacma

görmeden, incelemeden kesin bir yargıya varmak, bu yargıyı doğru kabul etmek, buna inanmak bunu savunmak; cehalet bu olsa gerek.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
amoled den daha iyi olduguna inanmadım pek.zorda kalmıslar şıp diye yeni teknolojimi üretmişler.madem amoledden iyi hepsinde bunu kullanın..
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mehmetgirgin 8 yıl
kendisi amoled üretemez mi.ne bilim daha biliniyo amoled.led tvlerinde yaygınlaşmasıyla
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
Tasarımda farklılık olmayacaktır. 3.7 inç boyutunda olacak yine ekranlar
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mehmednaim 8 yıl

LesEnfantsTerribles

Tasarımda farklılık olmayacaktır. 3.7 inç boyutunda olacak yine ekranlar


Zaten ekran genişliğinde bir sıkıntı yok, kalınlığında olabilir diye düşünmüştüm.
Ekran genişliği aynı kalabilir ama telefonun kalınlığı aynı kalabilecek mi acaba?
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suslu76 8 yıl
iyi de htc nexus one üretimine devam edecek mi?
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vipergts 8 yıl

suslu76

iyi de htc nexus one üretimine devam edecek mi?


o telefon google adına yapıldığından nexus two çıkana kadar edecektir
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mehmednaim 8 yıl
AMOLED ekranların özellikleri arasında, güç tasarrufu ve kullanıldıkları cihazların çok ince tasarlanabilmesi var. Haberde güç tasarrufu AMOLED'den daha iyi olacağından bahsedilmiş ama acaba bu SLCD ekranlar AMOLED kadar az yer kaplıyor mu yoksa tasarımda farklılığa mı gidilmesi gerekecek?

edit, imla.
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EfeAYDIN 8 yıl
Zaten su google ve htc yazilim konusunda cok ondeler sonynin de kamera ses sistemi ekrani falan eklense sony ile tam bir is birligi olsa 1 yil icersinde baska bir firma kalmayacagindan eminim
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vipergts 8 yıl
çözünürlük hd kayıt ve izleme bunları etkiyelecek mi? yoksa bir faydası olmaz
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