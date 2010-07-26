HTC Desire ve Nexus One'da Super LCD (SLCD) devri başlıyor

Akıllı telefon dünyasının en güçlü isimlerinden HTC, Desire ve Nexus One modellerinin yeni üretimlerinde Süper LCD'lere yer vereceğini resmi olarak açıkladı. HTC'nin şu anda piyasada olan Desire ve Nexus One modellerinde kullanılan AMOLED ekranların sağlayıcısı olan Samsung'un talepleri karşılayamaması üzerine böyle bir alternatif yola başvurduğu belirtiliyor.

Haziran ayı içinde gündeme gelen bu konu ışığında Samsung'un HTC Desire ve Nexus One için gereken AMOLED ekran talebini karşılayamadığı ve HTC'nin başka çözümlerle bu sorunu gidereceği tahmin ediliyordu. HTC'nin CEO'su tarafından yapılan açıklamada ve basın bildirisinde HTC'nin üretilecek olan HTC Desire ve Nexus One modellerinde Super LCD adı verilen panelllere yer vereceği kesinleşti. HTC'nin CEO'su tarafından verilen bilgiye göre, Super LCD panellerin performans bakımında AMOLED ile eşit seviyelerde olacağı, renk, kontrast, ,izleme açısı gibi teknik özellikler göz önüne alındığı zaman "ayırt edilemez" olacağı belirtildi. Bunlara ek olarak Super LCD (SLCD) panellerin güç tüketimi konusunda daha ekonomik olacağı da verilen bilgiler arasında yer alıyor. Sony'nin VSPEC III adı verilen teknolojisine sahip olarak üretilecek olan SLCD'ler normal LCD panellere oranla daha yüksek izleme açılarına sahip olacak ve normal LCD panellere oranla 5 kata varan performans farkı olacağı iddia ediliyor.

HTC tarafından yapılan bu hamlenin Desire ve Nexus One gibi modellerin satışında ne gibi etki göstereceği veya şu anda bu telefonları sahip olan kullanıcıların ne gibi tepkiler vereceğini Super LCD panellere sahip modellerin piyasaya çıkmasının ardından hep birlikte göreceğiz. HTC'nin Desire ve Nexus One ile başlatacağı Super LCD çağının HTC'nin ileriki modellerinde de yer alacağını söylersek yanlış olmaz.