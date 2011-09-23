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HTC EVO 3D, Avea ile ülkemizde satışa sunuluyor

7 yıl
47,5b
1
62
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Avea, akıllı telefonlar arasında üç boyut desteği ile öne çıkan HTC EVO 3D'yi kullanıcılarla buluşturuyor. Bugünden itibaren Avea bayilerindeki yerini alan EVO 3D'ye teknoloji severler, anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip olabilecekler.

Amaçlarının yüksek standartlardaki mobil çözümleri bütün müşterilerine sunarak en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak olduğunu belirten Avea'nın Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla değişen mobil dünyaya vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü "Artık mobil kullanıcılar, mekân ve zamandan bağımsız internet erişiminin ayrıcalıklarından yararlanıyor. Türkiye’de teknolojinin ve yenilikçiliğin öncü şirketlerinden biri olarak; misyonumuz, abonelerimizin teknolojik beklentilerini de en üst seviyede karşılamaktır. Dolayısıyla; müşterilerimize, akıllı telefon deneyiminde çığır açacak günümüz son teknolojisi 3D ile geliştirilen HTC EVO 3D’yi sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren müşterilerimiz stoklarla sınırlı olacak olan bu ürünleri, Avea bayilerinden alabilecekler."

Gücünü 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcisinden alan ve Adreno 220 grafik yongasıyla donatılan HTC EVO 3D, 4.3 inçlik 540x960 piksellik ekranında geleneksel çözümlerin yanı sıra gözlüksüz üç boyut deneyimi yaşatıyor. 1GB'lık sistem belleği ve 1GB'lık dahili depolama alanıyla birlikte gelen EVO 3D, çift lensli 5MP kamerası ile hem 2 boyut hem de 3 boyutlu çekim yapabiliyor. Telefon, ayrıca, Android 2.3.4 Gingerbread sürümü ile birlikte geliyor.

Donanımhaber olarak EVO 3D'yi mercek altına aldığımız video incelemesine buradan ulaşabilir ve telefon hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.


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sahoron 7 yıl en beğenilen
Bana kalır ise kesinlikle bir reklam haberi ve şişirme var haber icerisinde. Akıllı telefonlarda yeni sayfayı açan Htc Evo 3D degil Lg Optimus 3Ddir.
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deniz_sea 7 yıl
carman
tamda sensation almayı planlıyorken :D ama vazgeçmeyeceğim

bence vazgeç sensation xe al :)
Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
I suoppse that sounds and smells just about right.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar Bence Süper Bi tlefon Çünkü :
HTC SENSATİON TELEFONUNUN 3D OLDUGUNU DÜŞÜNÜN VE AYNI ÖZELLİKLİ SÜPER MANYAK BENCE BİDE TELEVİZYNLARDA 3D GÖZLÜKLÜ İKEN BU TELEFONDA 3D GÖZLÜK KULANMAYA GEREK YK BENCE SÜPER
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Cayhan 7 yıl
Çıktıda birşeye benzemiyor 3d si boşa para tuzağı.
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K_Spartakus 7 yıl
svideoz
K_Spartakus
Lepanto Donanımhaber resmen reklam yapmaya başladı ve ben bu duruma uyuz olmaya başladım, geçen gün de Vodafoneun reklamını yapmışlardı.
Başlıkta herşey sırıtıyor zaten , neymis ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından biriymiş avea , görende ülkede 100 tane servis sağlayıcı var gibi düşünücek ama gel gör ki avea önde gelen değil sonda gelen servis sağlayıcı . Reklam kokan hareketler
o reklamlar olmazsa sizde bu siteyi takip ediyor olamazdınız bu derenin suyu nereden geliyor sanıyorsunuz [:]

o reklamları sen iyice okumadığın için anlamıyorsun yada yalakalık moduna geçiyorsun siteye hoş görünmek için ... yazılanları okursan reklamda kullanılan saçma kelimelere atıfta bulunuyorsz ve bizde biliyoruzki reklamsız iş yürümez ...reklam olmadan personel maaş alamaz ...reklam olmasa bu işi yapmasınlar daha iyi ...ammma reklam içerikli haber yaparken kelimeleri itina ile seçerlerse ve ülkemizin önde gelen şebeke saplayıcısı gibi saçmalığı kullanmamaları gerekirken sen reklamsız olmaz saçmalığını ortaya atabilecek kadar anlayışsızsın .
bize bilmediğimiz birşey söyle şaşıralım ...öğrenmenin yaşı yokmuş nede olsa .
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Sunstorms 7 yıl
K_Spartakus

svideoz

K_Spartakus
Lepanto Donanımhaber resmen reklam yapmaya başladı ve ben bu duruma uyuz olmaya başladım, geçen gün de Vodafoneun reklamını yapmışlardı.
Başlıkta herşey sırıtıyor zaten , neymis ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından biriymiş avea , görende ülkede 100 tane servis sağlayıcı var gibi düşünücek ama gel gör ki avea önde gelen değil sonda gelen servis sağlayıcı . Reklam kokan hareketler
o reklamlar olmazsa sizde bu siteyi takip ediyor olamazdınız bu derenin suyu nereden geliyor sanıyorsunuz [:]


o reklamları sen iyice okumadığın için anlamıyorsun yada yalakalık moduna geçiyorsun siteye hoş görünmek için ... yazılanları okursan reklamda kullanılan saçma kelimelere atıfta bulunuyorsz ve bizde biliyoruzki reklamsız iş yürümez ...reklam olmadan personel maaş alamaz ...reklam olmasa bu işi yapmasınlar daha iyi ...ammma reklam içerikli haber yaparken kelimeleri itina ile seçerlerse ve ülkemizin önde gelen şebeke saplayıcısı gibi saçmalığı kullanmamaları gerekirken sen reklamsız olmaz saçmalığını ortaya atabilecek kadar anlayışsızsın .

bize bilmediğimiz birşey söyle şaşıralım ...öğrenmenin yaşı yokmuş nede olsa .

Bilmediğin bişey söyleyim o zaman mantıklı konuşmaya çalışırken terbiyesizlik ediyorsun "yalaka" kötü söz sahibinindir aynen sana iade ederim! burada iki tane adam var laf yarışına giriyor bunu yaparkende hakaret etmekten geri duramıyor zaten gerisi neyin ne olduğunu görüyor biliyor hadi selametle.
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sertacarslan 7 yıl
Ya arkadaşlar, ben mi bulamıyorum, yoksa Avea halen sitesini güncellememiş mi?
Ya da vaz mı geçtiler :D
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utanan ayı 7 yıl
bu telefon hb de 1 aydan fazla zamandır satışta. bu biraz aveadan alın gibi bi haber olmuş
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Venduss 7 yıl utanan ayı
berkspm

bu telefon hb de 1 aydan fazla zamandır satışta. bu biraz aveadan alın gibi bi haber olmuş

dediğin doğru internet mağazaları çoktan bu telefonu stoklarına koydu hizlial.com da da mevcut cihaz..
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pEgaTR 7 yıl
Şu saçma sapan ergen tartışması bir yana , eğer haber değilde tanıtım veya reklam ise en azından sağ üst kenarına" Advertorial" yazılabilir diye düşünüyorum. Gerçi kimseyide ilgilendirmez , DH kim destek veriyorsa yada para veriyorsa onun reklamını yapmakta özgür , sanki adamların maaşlarını yada fuar a giderken ki uçak bileti konaklama masraflarını siz karşılıyormuşunuz gibi hesap sormak ne haddinize ?
Söylediğiniz şey doğru olabilir , ama adam gibi söylerseniz kaale alınırsınız , diğer türlü taze ergen tartışması oluyor işte , şekil A daki gibi ..
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Sunstorms 7 yıl
pEgaTR

Şu saçma sapan ergen tartışması bir yana , eğer haber değilde tanıtım veya reklam ise en azından sağ üst kenarına" Advertorial" yazılabilir diye düşünüyorum. Gerçi kimseyide ilgilendirmez , DH kim destek veriyorsa yada para veriyorsa onun reklamını yapmakta özgür , sanki adamların maaşlarını yada fuar a giderken ki uçak bileti konaklama masraflarını siz karşılıyormuşunuz gibi hesap sormak ne haddinize ?

Söylediğiniz şey doğru olabilir , ama adam gibi söylerseniz kaale alınırsınız , diğer türlü taze ergen tartışması oluyor işte , şekil A daki gibi ..

Mantık dahilinde yazılan yoruma muahaha tarzı cevap ergen işidir kimse kusura bakmasın "adam gibi" lafı bana ise aynen iade ederim adam gibi yorum yapın.
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Sunstorms 7 yıl
bazı arkadaşlar için söylüyorum yazılanları daha itinalı okuyun birincisi şişirme haber yok günümüz son teknolojisi 3d ile geliştirilen denmiş burada bahsedilen 3d nin akıllı telefonlara uygulanması! ikincisi "en iyisiyiz"yada"çığır açtık" diyen yok 3d teknolojisine övgü var son olarak haberde "evo 3d ilk defa ülkemizde satışa sunulacak" denmemiş hali hazırda darty satürn gibi zincir marketlerde şuan satılmaktadır üstün körü yorum yapmaktan kaçının.
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sertacarslan 7 yıl
TuffkiLLe
bu akşam lafı geçti arkadaşlarla konuşurken.. insanlar dillerinden düşürmüyor ancak 2bin liraya değer mi tartışılır tabi.. ihtiyaca göre alınabilecek bir telefon, avea değil de vodafone yada Turkcell yapsaydı kampanyayı daha verimli olurdu müşteri açısından

Turkcell bir aydir yapiyor zaten kampanyayi.
Ilginc olan, ben Avea'nin sitesinde kampanya sartlarini bulamadim. Siteyi guncellemeyi mi unuttular nedir?
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OvernightSensation 7 yıl
U_R_DIED
OvernightSensation
sahoron Bana kalır ise kesinlikle bir reklam haberi ve şişirme var haber icerisinde. Akıllı telefonlarda yeni sayfayı açan Htc Evo 3D degil Lg Optimus 3Ddir.
aynen LGdir Full Triple Dual Channel yaparak tel dünyasında devrim yapmıştır LG.
htcnin 1 gb ramine karşı evo 3dnin 512 mb dual channel rami hangisi daha iyidir? ve dual channel tam olarak ne işe yarar

çift kanal bellek performans olarak daha iyidir genel olarak çok ram isteyen uygulamalarda daha performanslı çalıştırır 1gb ram 512ddr2'ye göre daha çok işlem sunabilir ama aynı performans da vermesi imkansızdır.
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TuffkiLLe 7 yıl
bu akşam lafı geçti arkadaşlarla konuşurken.. insanlar dillerinden düşürmüyor ancak 2bin liraya değer mi tartışılır tabi.. ihtiyaca göre alınabilecek bir telefon, avea değil de vodafone yada Turkcell yapsaydı kampanyayı daha verimli olurdu müşteri açısından
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