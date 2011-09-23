HTC EVO 3D, Avea ile ülkemizde satışa sunuluyor

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Avea, akıllı telefonlar arasında üç boyut desteği ile öne çıkan HTC EVO 3D'yi kullanıcılarla buluşturuyor. Bugünden itibaren Avea bayilerindeki yerini alan EVO 3D'ye teknoloji severler, anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip olabilecekler.

Amaçlarının yüksek standartlardaki mobil çözümleri bütün müşterilerine sunarak en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak olduğunu belirten Avea'nın Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla değişen mobil dünyaya vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü "Artık mobil kullanıcılar, mekân ve zamandan bağımsız internet erişiminin ayrıcalıklarından yararlanıyor. Türkiye’de teknolojinin ve yenilikçiliğin öncü şirketlerinden biri olarak; misyonumuz, abonelerimizin teknolojik beklentilerini de en üst seviyede karşılamaktır. Dolayısıyla; müşterilerimize, akıllı telefon deneyiminde çığır açacak günümüz son teknolojisi 3D ile geliştirilen HTC EVO 3D’yi sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren müşterilerimiz stoklarla sınırlı olacak olan bu ürünleri, Avea bayilerinden alabilecekler."

Gücünü 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcisinden alan ve Adreno 220 grafik yongasıyla donatılan HTC EVO 3D, 4.3 inçlik 540x960 piksellik ekranında geleneksel çözümlerin yanı sıra gözlüksüz üç boyut deneyimi yaşatıyor. 1GB'lık sistem belleği ve 1GB'lık dahili depolama alanıyla birlikte gelen EVO 3D, çift lensli 5MP kamerası ile hem 2 boyut hem de 3 boyutlu çekim yapabiliyor. Telefon, ayrıca, Android 2.3.4 Gingerbread sürümü ile birlikte geliyor.

Donanımhaber olarak EVO 3D'yi mercek altına aldığımız video incelemesine buradan ulaşabilir ve telefon hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.