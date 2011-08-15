HTC Holiday prototipine ait yeni görseller internette yayınlandı

Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC firmasının piyasadaki pek çok Android tableti kullanıcılar tarafından çok sevildi ve popüler oldu. Apple ile yaşadığı patent kavgasında iki adet patenti ihlal ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HTC zor günler geçirse de diğer taraftan özellikle Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünün çıkış tarihine denk gelecek şekilde yeni modellerini hazırlamaya devam ediyor.





Hem Android hem de Windows Phone platformuna yönelik 8 yeni modeli önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek HTC’nin bu modellerinden birine ait olması ihtimali yüksek fotoğraflar internette paylaşıldı.





ABD’nin en büyük ikinci el değişim platformu Craigslist üzerinden kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından satın alınan HTC Holiday adlı modelin prototipine ait fotoğraflar XDA forumlarında playlaşıldı. İlk kez Mayıs ayında HTC’nin AT&T operatörü için LTE uyumlu Holiday adlı Android’li bir model hazırladığı haberi basında yer almıştı.





Çıkış tarihi veya fiyatı hakkında herhangi bir bilgi olmayan Holiday modelinin prototipinin ön camında bir çatlama göze çarpıyor. Cihazın bilgi bölümüne ve fotoğraflara göre ise 1.2 GHz çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 4.5 inç 960 x 540 qHD ekran, Android 2.3.4 Gingerbread sürümü, 8MP arka / 1.3MP ön kamera, çift LED flaş, Bluetooth 3.0 ve 802.11 b/g/n WiFi sunduğu özelliklerden bazıları.





Fotoğrafları görülen prototipin final sürümü olup olmadığı bilinmiyor ancak Samsung’un geçtiğimiz hafta sızan yol haritasındaki amiral gemisi modellerine rakip olacağı aşikar.