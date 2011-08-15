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HTC Holiday prototipine ait yeni görseller internette yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Holiday prototipine ait yeni görseller internette yayınlandı
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Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC firmasının piyasadaki pek çok Android tableti kullanıcılar tarafından çok sevildi ve popüler oldu. Apple ile yaşadığı patent kavgasında iki adet patenti ihlal ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HTC zor günler geçirse de diğer taraftan özellikle Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünün çıkış tarihine denk gelecek şekilde yeni modellerini hazırlamaya devam ediyor. 

Hem Android hem de Windows Phone platformuna yönelik 8 yeni modeli önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek HTC’nin bu modellerinden birine ait olması ihtimali yüksek fotoğraflar internette paylaşıldı.

ABD’nin en büyük ikinci el değişim platformu Craigslist üzerinden kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından satın alınan HTC Holiday adlı modelin prototipine ait fotoğraflar XDA forumlarında playlaşıldı. İlk kez Mayıs ayında HTC’nin AT&T operatörü için LTE uyumlu Holiday adlı Android’li bir model hazırladığı haberi basında yer almıştı. 

Çıkış tarihi veya fiyatı hakkında herhangi bir bilgi olmayan Holiday modelinin prototipinin ön camında bir çatlama göze çarpıyor. Cihazın bilgi bölümüne ve fotoğraflara göre ise 1.2 GHz çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 4.5 inç 960 x 540 qHD ekran, Android 2.3.4 Gingerbread sürümü, 8MP arka / 1.3MP ön kamera, çift LED flaş, Bluetooth 3.0 ve 802.11 b/g/n WiFi sunduğu özelliklerden bazıları.

Fotoğrafları görülen prototipin final sürümü olup olmadığı bilinmiyor ancak Samsung’un geçtiğimiz hafta sızan yol haritasındaki amiral gemisi modellerine rakip olacağı aşikar.  

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A.SAYGILI 8 yıl en beğenilen
Daha bismillah ekran kırılmış
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northernlights 8 yıl
Ön tarafı güzel de arkası pek olmamış.
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lTriviuml 8 yıl
Şimdi bunun tasarımında ne var. Zaten hepsi birbirine benzer oldu =) Ben evet diyorum gayet guzel duruyor.
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blnmynx 8 yıl
arkası çin işi çakma telefonlara benziyor.eksi puan verdim kasaya.ön kısmı güzel ama,zaten çoğu htc modelinin ön yüzü böyle.Özelliklerde şaşırtıcı bir şey yok.Yani önceki modeller htc sensation ve htc desire z de özellik olarak böyleydi zaten.Kısacası fazla değişiklik yok.Bunun yerine htc evo 3d alınabilir mesela
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DH Misafiri 8 yıl
alacağım telefon kesinlikle htc değil çünkü bu kadar saçma tasarımı olan başka model yok.
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Guest-761228E1E 8 yıl
Bögghhhh arkası ne öyle
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Deníz 8 yıl
Memory 1gb resmen rezillik, ferrariye lpg takmakla aynı şey.
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detroit21 8 yıl
Prototipi yardirmisa benziorlar o cam ne
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Max payne 35 8 yıl
HTC yine yapmış yapacağını güzel bir telefona benziyor
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karaköy_soğancısı 8 yıl
HTC tasarımlarına hayranım arkadaş telefonunun bütün boyutunu ekran olarak kullanıyor resmen iphone kenarlardan okadar kısıyoki sanki ekran 4:3 müş gibi görünüyor :)
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besttrr 8 yıl
srky43
Telefonların ekranları buyudukce taşınabilirliği azalıyor.yakında 5-6 inç ekranli telefon çıkarırlar. Kocaman ekran ne guzel bilgisayar çantasında taşırız artık :)...telefonlarda maximum4 inç ideal bence daha büyük ekranli taşınabilirlik dusuyor

bu kisisel zevke gore degisir sahsen ben 5 inc hatta 6 inc tasirim telefon ancak konusma olayi sikinti oluyor kafana koyunca devasa bir sey :D tasimada benim icin sikinti degil 5-6 inc, lakin ben sizin gibi dusunmuyorum bence ust sinir 5 olmali mesela benim icin ideal olan telefon 4.5 incttir gercekkten cok fark ediyor 4 inc veya 3.5 inc ile webdde dolasmak cok daha keyifli oluyor, dokunmatik klavye cok daha pratik oluyor. tablet bence cok gereksiz bir teknoloji tabletler ile yapabilecegimiz hemen hemen her seyi 4.5 inclik bir telefon ile yapabiliriz ve her zaman sikinti cekmeden yanimizda tasiyabiliriz, neden tablet tasiyalim ki yanimizda 10 inc, lapttaptan ne farki kaliyorrrr...
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mert1907 8 yıl
Artık bu haberler beni heyecanlandırmıyor.Nasılsa girip okuyunca,hep aynı özellikler,aynı işlemci,ekran,ram.Herşey standart oldu.Tasarım belki farklılık yaratıyor ama sonuçta teknik detaylar hep birbirine benzer.
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