HTC, LG, Motorola, RIM, Samsung ve Sony Ericsson firmaları Isis NFC teknolojisini kullanmak için anlaştı

Kredi kartlarından hatırladığımız PayPass benzeri bir temassız aktarım mantığı üzerine bina edilmiş NFC - Yakın Alan İletişimi teknolojisi, temassız aktarım mantığının yonga şeklinde elektronik cihazlara entegre edilmesi amacını taşıyor. Pek çok üretici firma cihazlarında NFC yongalarını kullanıyor ve Google Wallet gibi elektronik cüzdan uygulamaları ile temassız ödeme yapılabiliyor. Turkcell'in müşterilerine sunduğu T20 akıllı telefon modeli ve Cep T-Cüzdan uygulaması buna bir örnek.

Dünya çapında henüz yaygın kullanılan bir teknoloji olmasa da özellikle ABD sınırları içerisinde yoğun bir rekabet yaşanıyor. Nexus S 4G modelinde bulunan NFC çipi ve yüklü olan Google Wallet uygulaması sayesinde Google; temassız ödeme, çevrimiçi mobil ödeme ve indirim kuponu özelliklerini pilot bölgelerde başlatmış durumda.





Google'ın bu alanda tek hakim olmasını istemeyen T-Mobile, AT&T ve Verizon da bir ortaklık yaparak Isis Girişimi adında aynı özellikleri sunan bir teknolojiyi pilot olarak uygulamaya koymuştu. E-cüzdan uygulaması ise DeviceFidelity adını taşıyordu.





Ortaklık, Isis Girişimini yaygınlaştırmak adına büyük mobil cihaz üreticileriyle anlaşma imzalama kararı aldı. Bu üreticiler HTC, LG, Motorola, RIM, Samsung ve Sony Ericsson olacak. Anlaşmanın kapsamında girişime 100 milyon dolarlık bir yatırım yapılması da öngörülüyor.





Yukarıda saydığımız üreticiler gelecekteki akıllı telefon modellerinde anlaşmanın gerektirdiği NFC çipi ve DeviceFidelity çözümünü kullanacak. Üreticilerin NFC uyumlu olmayan eski modellerinde ise Isis Girişimi geliştirilmiş bir DeviceFidelity uygulamasıyla farklı çözümler sunacak.





Geçmişi 5 yıla dayanan NFC teknolojisi son dönemlerde popülerliği yakaladı. Hali hazırda NFC çip üreten veya kısa süre sonra üretime başlayacak firmalar NXP, Inside Contactless, ST Microelectronics, Texas Instruments, Samsung, Dai Nippon Printing, Polaric, Shanghai Fudan Microelectronics şeklinde sayılabilir.