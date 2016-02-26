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HTC: "M10'un kamerası fazlasıyla ilgi çekecek"

HTC'nin mali yöneticisi Chialin Chang önemli açıklamalarda bulundu. Diğer markaların yeni modelleri incelediklerini söyleyen Chang, HTC'nin çok daha iyi bir kamera deneyimi sunacağını söyledi.
3 yıl
3,5b
1
11
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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One M9 ile birlikte düşüşe geçen Tayvan'lı üretici HTC, son dönemlerde değişim rüzgarından faydalanarak tekrar ayağa kalkmak istiyor. HTC Vive ile sanal gerçeklik pazarında söz hakkı isteyen üretici, mobil taraftaki değişimi ise One A9 ve One X9 modelleriyle dışa vuruyor.

Bu cihazlar şirketin son çeyrek giderlerini bir miktar azaltsa da hala kârlılık sağlanmış değil. Kötü gidişata dur demek için en büyük şans ise sıradaki tepe model One M10. Kısa bir süre önce sızdırılan modelle ilgili ilk resmi açıklama ise mali yönetici Chialin Chang'dan geldi. Chang direk olarak model adı telafuz etmese de yeni akıllı telefonun kamera konusunda iddialı olacağını söyledi.
MWC 2016 etkinliği sırasında konuşan yönetici "Güvenle söyleyebilirim ki HTC çok çok daha ilgi çekici bir kamera deneyimi sunacak. Bu yorumu yeni tanıtılan ürünleri gördükten sonra rahatlıkla yapabiliyorum" dedi. Elbette Chang'ın gönderme yaptığı ürünler Galaxy S7 ve LG G5. Bakalım HTC, One M10 ile birlikte farklı olarak neler sunabilecek?

http://www.gsmarena.com/one_m10s_camera_will_be_very_very_compelling_says_htc-news-16915.php Yorum Yaz
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Okisht 3 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907

Bütün haberleri sdn ' den mi alıyorsunuz?

İlk önce orada görüyorum. Sonra buraya düşüyor.

Haberlerin kaynagina haberin altindan ulasabilirsiniz. Gun icinde girilen haberler belirli bir algoritma ile siralanip uygun saatlerde yayinlaniyor. Bu sistem okuyucularin yogun olduklari saatlerde yeni haberleri vermek icin hazirlandi. Bunun disinda diger sitelerde (hatta bazen hic bir turkce sitede) bulamayacaginiz haberler yine bizim sayfamizda yayinlaniyor.

Diger kanallar genellikle mobil haberlere yogunlastigi icin bu tarz haberleri orada once gormeniz olasi. Ancak biz tum teknoloji alanlarinda haber yayinlamaya calisiyoruz. Bu iceriklerin ne kadar dolu oldugu da farkli bir degerlendirme unsuru.


Elestiriniz icin tesekkurler, mevcut sistemden hosnut olmayan cok fazla insan varsa bir degisiklige gidilebilir
EmreFB1907Bütün haberleri sdn ' den mi alıyorsunuz?İlk önce orada görüyorum. Sonra buraya düşüyor.Haber...
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Golden Gate 3 yıl
Bütün haberleri sdn ' den mi alıyorsunuz?

İlk önce orada görüyorum. Sonra buraya düşüyor.
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java 3 yıl
Hımm demek ki bu sefer başka taraftan içine edecekler...
1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 3 yıl
bu seferde başka birşey'in içine edecekler...
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OverClocK1ng 3 yıl
Kamerayı çok iyi yaparlar. Sonra zarar ediyoruz, çok kar etmemiz lazım diyerek, Mediatek 6735 li orta sınıf telefonlara 2500 lira istedikleri gibi bunu da 4000 lira yaparlar. Al sana bildiğimiz HTC. Sonra da satılmayınca, yine "Zarar ediyoruz" derler.
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fxmaster 3 yıl
Kameralarda artık lazer otofokus standart olmalı. İkincisi de buna yıldır kamera konusuna bu kadar önem veren kullanıcılar var. Artık megapiksel değil de şu sensör boyutları ve de piksel boyutları bir artsa.Şişirilmiş megapiksellerin hiçbir işlevi yok.
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BlackUnkown 3 yıl fxmaster
fxmaster
Kameralarda artık lazer otofokus standart olmalı. İkincisi de buna yıldır kamera konusuna bu kadar önem veren kullanıcılar var. Artık megapiksel değil de şu sensör boyutları ve de piksel boyutları bir artsa.Şişirilmiş megapiksellerin hiçbir işlevi yok.

Misal, HTC UltraPixel :)
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SERDARbdrm 3 yıl
Her sene ayni laflar, bu sene insallah basarirlar :)
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Yosunluel 3 yıl
M7'den beri Ultra Pixel bilmem ne diye çığır aça aça bitiremediler. Tamam stabil cihazlar, yakışıklı cihazlar ama el yakıyor HTC el...
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java 3 yıl
Hımm demek ki bu sefer başka taraftan içine edecekler...
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Golden Gate 3 yıl
Bütün haberleri sdn ' den mi alıyorsunuz?

İlk önce orada görüyorum. Sonra buraya düşüyor.
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htc, one m10 ve
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