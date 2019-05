HTC: "M10'un kamerası fazlasıyla ilgi çekecek"

One M9 ile birlikte düşüşe geçen Tayvan'lı üretici HTC, son dönemlerde değişim rüzgarından faydalanarak tekrar ayağa kalkmak istiyor. HTC Vive ile sanal gerçeklik pazarında söz hakkı isteyen üretici, mobil taraftaki değişimi ise One A9 ve One X9 modelleriyle dışa vuruyor.

Bu cihazlar şirketin son çeyrek giderlerini bir miktar azaltsa da hala kârlılık sağlanmış değil. Kötü gidişata dur demek için en büyük şans ise sıradaki tepe model One M10. Kısa bir süre önce sızdırılan modelle ilgili ilk resmi açıklama ise mali yönetici Chialin Chang'dan geldi. Chang direk olarak model adı telafuz etmese de yeni akıllı telefonun kamera konusunda iddialı olacağını söyledi.

MWC 2016 etkinliği sırasında konuşan yönetici "Güvenle söyleyebilirim ki HTC çok çok daha ilgi çekici bir kamera deneyimi sunacak. Bu yorumu yeni tanıtılan ürünleri gördükten sonra rahatlıkla yapabiliyorum" dedi. Elbette Chang'ın gönderme yaptığı ürünler Galaxy S7 ve LG G5. Bakalım HTC, One M10 ile birlikte farklı olarak neler sunabilecek?

