HTC One M10, siyah renk seçeneği ile görüntülendi





Teknoloji dünyası, MWC 2016 fuarının başlamak üzere olduğu şu günlere odaklanmışken, fuar haricinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. HTC'nin yeni amiral gemi modeli One M10, beyaz renk seçeneğinin ardından siyah renk seçeneği ile de kameraların karşısına çıktı.





HTC One M10 amiral gemi modeli; One A9 ve X9 tasarım çizgilerini aynen yansıtıyor. Ön kısma, parmak izi entegreli Home tuşu yerleştiren model, ayrıca menü tuşlarını ekranın üzerinden alarak kapasitif bir şekilde alt kısma dağıtmış. Yine ön kısımdaki ikonik HTC logosu kaybolmuş. Böylece eski M serisinden uzaklaşmış ve ağır metalik görünümden kurtulmuş yeni bir amiral gemi modeli ortaya çıkmış.





Yeni değişikliklerle ekran çerçevesi incelen ve daha kompakt bir hale gelen One M10 modelinde 5.2 inçlik 2K AMOLED ekran olması bekleniyor. Snapdragon 820 yonga setinin müşterilerinden olan One M10, UltraPixel kamera teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor ve 12MP çözünürlüğe yer veriyor. Ön kısımda da yine 4MP UltraPixel bir kamera mevcut.





Nihai sürümde daha farklı bir ad alması beklenen One M10, firma için de büyük önem taşıyor. Baştan aşağı yenilenen amiral gemisi, firmanın kötü gidişine dur diyebilecek yegane silah olacak. One M10 modelinin 11 Nisan 2016 tarihinde Londra'daki bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Check-out-the-HTC-M10-in-Black-running-the-Sense-UI_id78543