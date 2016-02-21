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HTC One M10, siyah renk seçeneği ile görüntülendi

HTC'nin ilgiyi kaçırmamak adına MWC 2016 fuarı sonrasına planladığı One M10 amiral gemi modeli, yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Görseller, önemli tasarım değişikliklerine işaret ediyor.
3 yıl
9,3b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M10, siyah renk seçeneği ile görüntülendi


Teknoloji dünyası, MWC 2016 fuarının başlamak üzere olduğu şu günlere odaklanmışken, fuar haricinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. HTC'nin yeni amiral gemi modeli One M10, beyaz renk seçeneğinin ardından siyah renk seçeneği ile de kameraların karşısına çıktı.

HTC One M10 amiral gemi modeli; One A9 ve X9 tasarım çizgilerini aynen yansıtıyor. Ön kısma, parmak izi entegreli Home tuşu yerleştiren model, ayrıca menü tuşlarını ekranın üzerinden alarak kapasitif bir şekilde alt kısma dağıtmış. Yine ön kısımdaki ikonik HTC logosu kaybolmuş. Böylece eski M serisinden uzaklaşmış ve ağır metalik görünümden kurtulmuş yeni bir amiral gemi modeli ortaya çıkmış.

Yeni değişikliklerle ekran çerçevesi incelen ve daha kompakt bir hale gelen One M10 modelinde 5.2 inçlik 2K AMOLED ekran olması bekleniyor. Snapdragon 820 yonga setinin müşterilerinden olan One M10, UltraPixel kamera teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor ve 12MP çözünürlüğe yer veriyor. Ön kısımda da yine 4MP UltraPixel bir kamera mevcut. 

Nihai sürümde daha farklı bir ad alması beklenen One M10, firma için de büyük önem taşıyor. Baştan aşağı yenilenen amiral gemisi, firmanın kötü gidişine dur diyebilecek yegane silah olacak. One M10 modelinin 11 Nisan 2016 tarihinde Londra'daki bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Check-out-the-HTC-M10-in-Black-running-the-Sense-UI_id78543 Yorum Yaz
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coolsten 3 yıl
Valla sizle başa çıkılmaz ha. Alt şeridi kaldırın çerçeveleri inceltin diyorsunuz inceltince de ah ah nerde o eski m serisi tasarımları diyorsunuz. Gidin samsung alın fotokopi gibi tüm modelleri birbirinin kopyası
Valla sizle başa çıkılmaz ha. Alt şeridi kaldırın çerçeveleri inceltin diyorsunuz inceltince de ah ah nerde o eski m serisi tasarımları diyorsunuz. Gidin samsun...
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mu5tafa 3 yıl Xtrud
Xtrud

mu5tafa

en premium cihazlar htc de olurdu hep. Özellikle Butterfly serisi efsanedir misal ama artık önceden terlik lastiği diye dalga geçilen samsung en premium cihazları çıkartıyor kim ne derse desin.

Aynen

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yav şu orta segment a7 bile bu en az 3000 tl ye satılacak olan m10 a bin basar. Ters açıdan çekip teli kötü göstermeye kalkışmak ergence.
öyle yapınca ancak kötü görünüyor. Haklısın.


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Xtrudmu5tafaen premium cihazlar htc de olurdu hep. Özellikle Butterfly serisi efsanedir misal ama artık...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Xtrud 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Xtrud

mu5tafa

en premium cihazlar htc de olurdu hep. Özellikle Butterfly serisi efsanedir misal ama artık önceden terlik lastiği diye dalga geçilen samsung en premium cihazları çıkartıyor kim ne derse desin.

Aynen

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


yav şu orta segment a7 bile bu en az 3000 tl ye satılacak olan m10 a bin basar. Ters açıdan çekip teli kötü göstermeye kalkışmak ergence.
öyle yapınca ancak kötü görünüyor. Haklısın.


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Hahaha adam cam kapağının yapışkanları attığı için içi görünen S6'ya ters açıdan çekilmiş demiş... Algıya gel
mu5tafaXtrudmu5tafaen premium cihazlar htc de olurdu hep. Özellikle Butterfly ...
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 1 aydır m10 kullanıyorum m8 şuan serviste gelelim m10 cihazimiza bu cihaz çok güzel kamerası kullanımı hızı Ses kalitesi inanılmaz yanlız söyle bir sıkıntı var cihazda ilginç bir şekilde mesaj yazarken sanal tuşlar donuyor mesaj yazılmıyor biraz bekliyorum sonra düzeliyor m8 de hiç başıma gelmedi onu bırak parmağımı algılamıyor çoğu zaman neyse cihazın performansi çok iyi tek sorunumu yazdım zaten onun dışında başka problem yok
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nufyat19 3 yıl
ya soylexiler soylexiler bizde alalim dedik yibe caydik hani cikan yazilarda on kamera 21 mi 27 p olacakti yine koymuslar 13p abi hep yalan caydim boyle yapsinlar dibe vururlar zaten sallantida sirket batmak istiyorlar anlamak zor bu insanlari
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nufyat19 3 yıl
olmus alalim
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-Senyor- 3 yıl
Boomsound ve stereo hoparlörler gittiyse her türlü çöp.
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kaanfskn 3 yıl
Bu model HTC yi yansıtmıyor. Tasarım olarak da ben beğenmedim. One M8 kullanıyorum M ruhunu yaşatmaları için bu tasarımadan uzaklaşmamaları lazım.
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seyru 3 yıl
Olmuş.
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minur 3 yıl
M10 bu ise üstü kalsın
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kadirirdem 3 yıl
bu sefer eski one x tasarımına benzer olmuş bence böyle iyi ama home butonu daha düzgün olabilir...
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Fenomenon 3 yıl
Ben beğenmedim m7,8,9 tasarım çizgisi güzeldi. Stereo hoparlör kalsaydı iyi olurdu. HTC yazısını silip sanal tuş yerine fiziksel tuş yapacaktı sadece .
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foreveriphone 3 yıl
Htc'yi severim tek sorunu ülkemizde fiyat politikası fail.M10 muhteşem bir cihaz olacak hiç şüphem yok
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LİVERPOOLYWNA 3 yıl
bataryası ne ona göre iyi telefon denilebilir, hayatımda şarjından en çok çektiğim telefon htc one dı çünkü
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misafir341905 3 yıl
Aslında htc x9 telefona en güncel donanım koyup arka kenara 12 ultra piksel onude 4 ultra piksel koyup ram 4 gb ve yüksek kapasiteli hafıza bunu da amiral gemi olarak duyur
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