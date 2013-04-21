HTC M4 modeli Ultrapixel kameralı orta seviye bir model olabilir





HTC'nin M7 kod adlı amiral gemi modeli One'ı tanıtmasının ardından, gözler M4 kod adlı diğer modele çevrilmişti. Orta seviye bir model olacağı tahmin edilen M4 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.





Tedarik zincirindeki firmalara dayanılarak verilen bilgiye göre, Haziran ayında satışa sunulacak olan modelin üretimine bir süre sonra başlanacak. İlk etapta 700 000 adet üretilecek modelin sonbahara doğru yaygın olarak satışa sunulması planlanıyor. Modelde kullanılacak metal alaşımlı kasa ise Catcher firması tarafından tedarik edilecek.





HTC'nin kasa üretiminde önceki gibi stok sıkıntısı yaşanmaması için Catcher firmasını özellikle seçtiği vurgulanıyor.





Modelde 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı Snapdragon 400 işlemci, 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 1GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5 arayüzü kullanılacağı dile getiriliyor. Ancak segmentte farklılaşma adına da HTC One modelindekine benzer bir Ultrapixel teknolojisi kullanılacağı belirtiliyor. Nokia da orta seviye yeni Lumia modellerinde kamera konusuna ağırlık veren firmalardan.





M4 modeli ile ilgili bugüne kadar somut bir bilgi elde edilemedi. Ancak HTC'nin Ultrapixel teknolojisini sadece One modeline özgü kılacağını açıklaması kafalarda soru işareti bırakıyor.

http://www.androidauthority.com/htc-m4-midrange-ultrapixel-metal-alloy-194676/