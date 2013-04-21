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HTC M4 modeli Ultrapixel kameralı orta seviye bir model olabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M4 modeli Ultrapixel kameralı orta seviye bir model olabilir

HTC'nin M7 kod adlı amiral gemi modeli One'ı tanıtmasının ardından, gözler M4 kod adlı diğer modele çevrilmişti. Orta seviye bir model olacağı tahmin edilen M4 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Tedarik zincirindeki firmalara dayanılarak verilen bilgiye göre, Haziran ayında satışa sunulacak olan modelin üretimine bir süre sonra başlanacak. İlk etapta 700 000 adet üretilecek modelin sonbahara doğru yaygın olarak satışa sunulması planlanıyor. Modelde kullanılacak metal alaşımlı kasa ise Catcher firması tarafından tedarik edilecek. 

HTC'nin kasa üretiminde önceki gibi stok sıkıntısı yaşanmaması için Catcher firmasını özellikle seçtiği vurgulanıyor. 

Modelde 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı Snapdragon 400 işlemci, 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 1GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5 arayüzü kullanılacağı dile getiriliyor. Ancak segmentte farklılaşma adına da HTC One modelindekine benzer bir Ultrapixel teknolojisi kullanılacağı belirtiliyor. Nokia da orta seviye yeni Lumia modellerinde kamera konusuna ağırlık veren firmalardan.

M4 modeli ile ilgili bugüne kadar somut bir bilgi elde edilemedi. Ancak HTC'nin Ultrapixel teknolojisini sadece One modeline özgü kılacağını açıklaması kafalarda soru işareti bırakıyor.

http://www.androidauthority.com/htc-m4-midrange-ultrapixel-metal-alloy-194676/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Ağzı olan konuşuyor HTC one galaxy s4 e bin basar ppi değeri olsun sağlamlığı olsun kullanışlığı olsun eskiden NOKİA nın avukatı olanlar şimdi SAMSUNGcu olmuş bakalım ilerde ne olur teknoloji bu yarın nerde olacağımız belli değil.
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asdemre 6 yıl
Htc one da ki kamera harika, xda daki fotograflar muazzam(son guncelleme e cekilenler)
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Fx_57,5 6 yıl
htc one iyi bir model ama ultrapixel olayı fotograflarda kırpmalarda çok sorun yaratacaktır.yazılımsal olrak çok iyi fotograf yetenekleri ama ultrapixel olayı tutmaz.
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LightningRaven 6 yıl



Görüyoruz HTC ONE Modelinde ultra pixel kamerayı
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sakiri 6 yıl
Htc one kamerası ile yaptıgım çekimler beni pek tatmin etmedi. Ultra piksel hikaye Samsung galaxy 4 kamerasi bence daha basarılı olacak.
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revelax 6 yıl
bunada yüzde yüz sd kart koymaz bu htc kafa basmıyor arkadaş.Ayrıca arka kapagın cıkamsı demek kapaklı kılıflar kullanmak demek bunu bi idrak edemiyorlar.
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esqhia 6 yıl
Sonbaharda yaygın satışa geçmeyi planlıyomuş.Bu da yeni yılda (2014) m4ü görebileciğimiz anlamına gelir:) Hemen heyecanlanmayın tabi yılbaşı diyince.Yılbaşı dediysek,heryerde demedik, 3 ülkede satarlar yine one gibi :)
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yc#1 6 yıl
MicroSD desteği ve değiştirilebilir batarya olmazsa ölü doğmuş olur.
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psyshock 6 yıl
Ultrapikseli once uretsinde piyasaya one i sursun bizdd gorelim nedir ne degildir uzattikca uzatti htc subatta tanitti mayis oldu
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General. 6 yıl
Sen önce M7 yi üretmeyi becer M4 ün eksik kalsın
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stalker(1979) 6 yıl
4.3 inçlik 720p ekran bu boyutta epey iyi görüntü sağlayacaktır:) HTC One mini koysa ya ismini:)
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