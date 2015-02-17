HTC M9 modeli One Life adıyla gelebilir

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden #OneLife hashtag'ı başlatan HTC'nin web sitesindeki kodlar incelenerek cihazın M9'un adının bu slogan olacağı iddia edildi.

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İddia henüz HTC tarafında doğrulanmış değil ancak üreticinin web sitesindeki kodlar incelediğinde HTC One M9 cihazının "ürün etiketi" olarak One Life girildiğini görülüyor.1 Mart'ta Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak cihazın teknik özellikleri henüz belli olmasa da sızıntılar 5 inç boyutunda FHD çözünürlüklü ekran, Snapdragon 810 , 3 GB DDR4 bellek bulunacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın Android 5.0.2 sürümü üzerinde Sense 7 arayüzü ile çalışması ve 2840mAh batarya barındırması bekleniyor.