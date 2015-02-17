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HTC M9 modeli One Life adıyla gelebilir

4 yıl
3,1b
1
12
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC M9 modeli One Life adıyla gelebilir
Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden #OneLife hashtag'ı başlatan HTC'nin web sitesindeki kodlar incelenerek cihazın M9'un adının bu slogan olacağı iddia edildi.
İddia henüz HTC tarafında doğrulanmış değil ancak üreticinin web sitesindeki kodlar incelediğinde HTC One M9 cihazının "ürün etiketi" olarak One Life girildiğini görülüyor.

1 Mart'ta Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak cihazın teknik özellikleri henüz belli olmasa da sızıntılar 5 inç boyutunda FHD çözünürlüklü ekran, Snapdragon 810 , 3 GB DDR4 bellek bulunacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın Android 5.0.2 sürümü üzerinde Sense 7 arayüzü ile çalışması ve 2840mAh batarya barındırması bekleniyor.
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doctor_bey 4 yıl
Kurtar bizi HTC,merakla bekliyorum
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İssiz Adam 4 yıl
3 gb ram..bu iyi oldu..

Batarya konusunda da hakikaten 3000 olsa ne olurdu
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juna1986 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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..scream.. 4 yıl
Şuan psg-chelsea maçını izliyorum. Htc reklamı geçiyor tabeladan "the new htc one coming 1 march" ...
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Nuroxy 4 yıl
Yahu telefonun ne kadar ekran suresi verdigini bilmeden bataryaya laf atmak nedir bu nasil cahillik ya
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Guest-F8946C419 4 yıl
M8 kullanmayanlar bataryaya laf atmış. :)
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realceday 4 yıl
Bataryadan dert yananları anlamıyorum madem çok önemli batarya gidin alın batarya şeklinde kılıflardan kullanın. Ben telefonun şık olmasından yanayım. Büyük batarya olacak diye öküz gibi telefon olmasın
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bestofMd 4 yıl
Tuşlar m8 deki gibi olmasında
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Ekran Boyutu iyi olursa güzel cihaz olur.
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Master_Evil 4 yıl
şu bataryayı 3000 yapsan ölür müsün? zaten en üst seviyeden satacaksın cihazı
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hop-e3 4 yıl
Mart ta epey model tanıtılacak sanırım
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