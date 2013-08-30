HTC, Mini+ ve Fetch adlı aksesuarlarını duyurdu

Kısa süre önce sizlerle paylaştığımız HTC'nin Bluetooth aksesuarı Mini+ ve daha önce gündeme gelen Fetch adlı uyarı cihazı bugün resmen tanıtıldı.





Bir akıllı saat gibi işlev gören HTC Mini+ ile çağrı cevaplama, SMS alma, bildirimleri görüntüleme gibi işlemler yapılabiliyor. Hatta telefon görüşmesi yaparken, akıllı telefonunuzda farklı uygulamalar da çalıştırabiliyorsunuz.





HTC Mini+ modeli de 1.5 inçlik 128x128 piksel çözünürlükte bir ekrana yer verirken, entegre kızılötesi ile TV kontrolü de sağlanabiliyor. Bluetooth 2.1 ile bağlantı sağlayan cihaz, NFC ile eşleşme yapabiliyor. Ayrıca uzaktan deklanşör kontrolü, entegre lazer pointer gibi ekstra özellikler mevcut. Ürün 320mAh bataryası ile 95 saat bekleme ve 9 saat konuşma süresi sunuyor. Bazı özellikler için uyumlu bir uygulamanın indirilmesi gerekiyor.





HTC Mini+ ürünü şimdilik HTC One Mini, Butterfly S, Desire 200 ve Desire 500 ile uyumlu. HTC'nin uyumluluğu yazılım bazında sağlaması ile listenin genişlemesi bekleniyor.





HTC Fetch ise yine Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile cihazınıza bağlanıyor ve tutturduğunuz eşyaların yerini tespit edebilmenizi sağlıyor. Aksesuar NFC ile cihazlarınızla kolayca eşleşiyor. 15m mesafe sunan ürün CR2032 pil ile 6 ay kullanılabiliyor. Ürün şimdilik HTC One mini ve HTC Butterfly S modelleri ile uyumlu. Ürün uyumlu uygulaması ile geliyor.





Her iki ürünün de satış stratejisi hakkında bir bilgi yok ancak Fetch yaklaşık 50$, Mini+ ise yaklaşık 80$ fiyat etiketine sahip olacak.





http://www.htc.com/uk/accessories/htc-mini-plus/