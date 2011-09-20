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HTC, New York'da düzenlediği etkinlik kapsamında Rhyme modelini tanıttı

7 yıl
10,5b
1
79
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, New York'da düzenlediği etkinlik kapsamında Rhyme modelini tanıttı
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Sunduğu birbirinden başarılı akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiren HTC, bugün New York'da düzenlediği büyük etkinlik kapsamında Rhyme modelini (bir başka adıyla Bliss) resmi olarak tanıttı.

29 Eylül tarihinden itibaren, Verizon Wireless'ın imzalanacak 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'a satışına başlamayı planladığı Rhyme, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm işlemci (Verizon: MSM8655 - Diğer pazarlar: MSM8255), Adreno 205 grafik birimi ve 768 MB RAM'den güç alıyor; Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. İşletim sistemine HTC'nin güncellenen arayüzü Sense 3.5 eşlik ediyor.
Dört band GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısına destek veren (Verizon: CDMA / 1x EV-DO) Rhyme'de, 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ve 3.7-inç boyutunda dokunmatik kapasitif ekrana, 4 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar yardımınıza koşuyor.
Wi-Fi 802.11n, GPS ve Bluetooth üçlüsüyle donatılan akıllı telefonun ön yüzüne VGA çözünürlüğünde, arka yüzüne ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Otomatik odaklama ve LED flaş özellikli ana kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor.
1600 mAh bataryaya sahip akıllı telefonun en dikkat çeken yönlerinden birisi şüphesiz zengin kutu içeriği. Akıllı telefonla beraber stand ünitesi, Bluetooth kulaklık, kulaklık içi kulaklık (dinlediğiniz müziği kontrol edebiliyorsunuz), 8 GB microSD kart ve ışıklı mini küp hediye ediliyor. Akıllı telefona bağlanan o küp sayesinde çağrı veya mesaj geldiğini yanan ışıktan anlayabiliyorsunuz.
Söylenenlere göre akıllı telefonun Avrupa ve Asya pazarlarına girişi kasım ayını bulabilir.
HTC, New York'da düzenlediği etkinlik kapsamında Rhyme modelini tanıttı
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vadu 7 yıl en beğenilen Caipirinha
Caipirinha

HTC GALAXY filan hikaye, iphone şahane.

Arkadaş rekor istiyor.
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ALPEREN_06 7 yıl
htc forumu neden bu kadar sessiz anlamıyorum.hele sensetion xe-xl nin adam gibi konu başlığı bile yok.bence piyasadaki en iyi orta segment telefon olan desire s in yenilenmiş hali olan bu model baya ilgi görmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
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wolf1907 7 yıl
Bende yakından takip ediyordum bu modeli...Yanlız bu firmalardaki sıkıntı şu ürün tanıtılıyo bekle allah bekle insanın alası varsada o geçen süre zarfında başka model görüyo onu alıyor...insanda heves bırakmıyolar
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DH Misafiri 7 yıl
bende çok beyenip heves ettim almak için amaa sitelerde bir bilgi görmedim bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın :(
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Xenom 7 yıl
htc dizaynı çok iyi gerçekten. Değiştirmemekle iyi yapıyorlar.
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Mobile Prof. 7 yıl
Giris seviyesi icin guzel cozumler ben begendim.
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Foo Fighters 7 yıl
Mertdnc
Caipirinha HTC GALAXY filan hikaye, iphone şahane.
Arkadaş rekor istiyor.

Reklamin iyisi kotusu olmaz arkadaslar prim tanimayn bunlara. Adam bi apple dedi 2000 - yedi nerdyse gerek yok bunlara. Ben + verdim dussun diye.
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ZZ RAT 7 yıl
toplanti toplanti deyip bunu mu acikladilar,
ben Vigor'dan bi haber bekliyordum, artik ekim'e kaldi.
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furkant1 7 yıl
JohanCruyff14
furkant1 HTC tek çekirdekli modellerinide sense3.5 ile tanıttığına göre 3 gibi ağır kalmayacak bu sürüm. Görselliği ve işlevselliği hoşuma gidiyor ama bu saatten sonra tek çekirdekli telefon tercih etmem. Bu demek olmuyorki alıcısı olmaz. 3.7 inç ve renk ile bayanlara hitap etmeye çalışmış olabilir.
Şu küp olayı ile anlaşılıyor ki kesinlikle bayanlara yönelik bir telefon. Bildiğin kız işi

Ben tasarım ve renk açısından kız işi dedim :)
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acmtncy 7 yıl
htc biraz tasarım değiştir yahu. tamam ilk zamanlar güzeldi de bıktık artık aynı tasarımdan. bu arada cihaz özellik olarak desire s ile aynı sense 3.5'i htc çıkarmasa bile gelecektir desire s'e. ama htc yapmalı bence. bir de cihazda led bildirim ışığı var da o küp ekstra mı yoksa bildirim ışığı yok mu? eğer yoksa küçük ama önemli bir eksik.
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Caipirinha 7 yıl
HTC GALAXY filan hikaye, iphone şahane.
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Stanislas Xavier 7 yıl
4 gb rom peki ne mantıkla ?
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gunman233 7 yıl
Desire S ile aynı platform ve form faktörünü kullanıyor.
Farkı tasarımı ve özel ses donanım & yazılımı olacak ki ses(müzik) konusunu önemseyenler için önemli bir etken olacaktır. Sırf bu yüzden Android'e geç(e)medim hala, adam gibi kaliteli ses çıkışı veren (kulaklıktan) adam gibi model olmadığı için.
Gördüğüm kadarı ile Sense 3.5, sense 3.0'a göre daha hafif bir arayüz. 3D geçişler vesaire daha az belli oluyor. Değil Cortex A8, 600 mhz eski arm v6 işlemcilerde bile çalışabiliyor. 3.5 güzel ama 3.0'a göre geride 3D arayüzü ama olsun daha bile iyidir..
Umduğumdan daha geç gelecek sanırım Avrupa ve Türkiye piyasasına. Fiyatı da hiç belli değil bu durumda. Umarım Desire S'den fazla olmaz, yanında gelen kulaklıklar ve stand eksik kalsın bu taraflarda gerekirse... 1 ghz işlemci ve Adreno 205 Gpu yeterli gelecektir bence 2 sene daha.. 4 GB (kullanılabilir alan mıdır bu bilmem) ROM varsa bu da geniş geniş, rahat rahat program kurabileceğimiz anlamına gelir ki tam aradığım rakam:) Atıyorum, 2 Gb kadarı kullanılabilir alan olsa yine iyi, 1.1 Gb'dan iyidir.
Kasım ayında Vodafone Desire S yerine artık bunu satışa koysa aynı fiyata (49 TL*24) cepnet ile birlikte, çok satacaktır, ben de alırım. İçimden bir ses hele hele bu aksesuarlar ve tasarım(!) ile Htc fiyatı tavan yapacak gibi.. Bende 5800 var hala:(
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YaKuBuX 7 yıl
Telefonların şeklini biraz değiştirse artık..Tutturmuşlar bi model aynı devam ediyorlar..Dikkat ederseniz çok az fark var modellerde dış görünüm olarak..
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