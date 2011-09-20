HTC, New York'da düzenlediği etkinlik kapsamında Rhyme modelini tanıttı

Sunduğu birbirinden başarılı akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiren HTC, bugün New York'da düzenlediği büyük etkinlik kapsamında Rhyme modelini (bir başka adıyla Bliss) resmi olarak tanıttı.





29 Eylül tarihinden itibaren, Verizon Wireless'ın imzalanacak 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'a satışına başlamayı planladığı Rhyme, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm işlemci (Verizon: MSM8655 - Diğer pazarlar: MSM8255), Adreno 205 grafik birimi ve 768 MB RAM'den güç alıyor; Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. İşletim sistemine HTC'nin güncellenen arayüzü Sense 3.5 eşlik ediyor.

Dört band GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısına destek veren (Verizon: CDMA / 1x EV-DO) Rhyme'de, 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ve 3.7-inç boyutunda dokunmatik kapasitif ekrana, 4 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar yardımınıza koşuyor.

Wi-Fi 802.11n, GPS ve Bluetooth üçlüsüyle donatılan akıllı telefonun ön yüzüne VGA çözünürlüğünde, arka yüzüne ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Otomatik odaklama ve LED flaş özellikli ana kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor.



1600 mAh bataryaya sahip akıllı telefonun en dikkat çeken yönlerinden birisi şüphesiz zengin kutu içeriği. Akıllı telefonla beraber stand ünitesi, Bluetooth kulaklık, kulaklık içi kulaklık (dinlediğiniz müziği kontrol edebiliyorsunuz), 8 GB microSD kart ve ışıklı mini küp hediye ediliyor. Akıllı telefona bağlanan o küp sayesinde çağrı veya mesaj geldiğini yanan ışıktan anlayabiliyorsunuz.

Söylenenlere göre akıllı telefonun Avrupa ve Asya pazarlarına girişi kasım ayını bulabilir.

