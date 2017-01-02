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HTC Ocean serisi gerçeğe dönüşüyor

HTC’nin farklı kontrol fonksiyonlarıyla donattığı yeni akıllı telefon serisi Ocean veya yeni adıyla U, kısa süre sonra resmiyete kavuşacak. Firmanın beklentileri büyük.
2 yıl
16,7b
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31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Ocean serisi gerçeğe dönüşüyor

Uzun süre önce ilk görselleri internete sızan ve bir konsept olduğu sanılan HTC’nin Ocean adındaki akıllı telefon serisi gerçekleşmek üzere. Firmanın 12 Ocak tarihinde bir etkinlik yapacağı ifade ediliyor.

Yeni Bir Konsept

Seri ile ilgili dikkat çeken konu Sense Touch adındaki dokunmatik teknolojisi. Aslında sıkma teknolojisi dememiz daha doğru olur zira kullanıcının telefonun kenarlarına yaptığı baskı ile çeşitli fonksiyonları çalıştırması mümkün oluyor. Baskının ölçüsü de ayarlanabiliyor. Sense Touch bu anlamda firma açısından bir ilki temsil ediyor. Daha önceki modellerde böyle bir teknolojiye yer verilmemişti.

Görsellerde cihazın metal bir alaşım barındırdığı görülüyor. Muhtemelen baskı sensörleri metal çerçevenin alt kısmına entegre edilmiş durumda. Üst köşede ise LED bildirim ışığı yer alıyor. Ayrıca seride çift kamera da yer alıyor. Yine firmanın 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçtiği ifade ediliyor.

HTC U adıyla pazarda konumlanacak olan yeni seride üç model yer alıyor. U Smart modeli tahminlere göre orta seviyede mücadele edecek. U Master serinin amiral gemi modeli olacak. U Ultra ise 6 inçlik bir ekran barındıracak. Serinin USB Tip-C standardına devam edeceği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi haftaya başlıyor"

Yeni seride donanım ne olacak ve fiyat olarak nereye konumlanacak şimdilik bilinmiyor. İlk bilgilere bakıldığında üst seviye olacağına kuşku yok. Bu bakımdan da fiyatı biraz yüksek olacaktır.

 

http://www.phonearena.com/news/Rumor-HTC-Ocean-Note-is-the-6-inch-HTC-U-Ultra-phablet_id89529 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirARSLAN 2 yıl en beğenilen zaomss
zaomss
yok ya battı bu firma

HTC gibi bir firma asla batmaz adamların elinde yüzlerce patent var ve geçmişi çok sağlam HTC batarsa size ne faydası olacak merak içindeyim! Ayrıca sizin gibi insanlar için telefon üretmiyorlar... Adamların tüm telefonları premium size plastiklerle mutluluklar dileriz
zaomssyok ya battı bu firmaHTC gibi bir firma asla batmaz adamların elinde yüzlerce patent var ve geçmişi çok sağlam HTC batarsa ...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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zaomss 2 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN
zaomss
yok ya battı bu firma

HTC gibi bir firma asla batmaz adamların elinde yüzlerce patent var ve geçmişi çok sağlam HTC batarsa size ne faydası olacak merak içindeyim! Ayrıca sizin gibi insanlar için telefon üretmiyorlar... Adamların tüm telefonları premium size plastiklerle mutluluklar dileriz


bu mesajı yazmak için nasıl bir ticaretin içine girdin bilmiyorum
ama son 2 telefonum HTC idi zaten. Önceden nasıl telefonlar ürettiğini, şimdi ne hale geldiklerini ve izledikleri politikayı gördüğüm için o yorumu yazdım HTC yi kötülemek için. Şuan kullandığım telefonda metal benim merak etme sen
hemen yarışın anasını satayım biri babanızın şirketine laf etti ya.
BekirARSLANzaomssyok ya battı bu firmaHTC gibi bir firma asla batmaz adamların elinde yüzlerce patent var...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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kraix 2 yıl
HTC düşmanlığı nedir anlamış değilim bu kin nefret çözemedim HTC size ne yaptı?
Beğenmeyen almaz bu kadar basit eleştirilerde seviyesiz derecede sadece yorum atmak için atılmış olmasıda tamamen kendini bilmezlik.
ilk akıllı telefonum HTC One S sonrasında ONE M7 şimdide HTC 10 ve gayet memnunum hiç bir şikayetim olmadı bugüne kadar. Yazılımsal olarak gerçekten mükemmel.
Beğenmeyen ve hiç kullanmamış olan varsa saçma sapan yorumlar atarak kirletmesinler burayı.
Her firmanın kendince kusurları vardır.
HTC düşmanlığı nedir anlamış değilim bu kin nefret çözemedim HTC size ne yaptı?Beğenmeyen almaz bu kadar basit eleştirilerde seviyesiz derecede sadece yorum...
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Yanıtla +8
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HEKTOR-NG 2 yıl
M7 M9 şimdide a9 kullanıyorum hepside kral telefonlar a9 ise herşeyiyle harika fiyatta şuan çok uygun. Htc kullanmak ayrı bir tarzdır tabi anlayana.
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R-ES 2 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Yaklaşık bir yıldır htc10 kullanmaktayim fakat kulakligim son 4 gündür telefona taktigimdan beri kendini bazen görüp bazen gormuyor. En son kulakligim PS4 e taktım sorun yasamadim . Başka kulaklık denedim bir sorun yasamadim bu konu hakkında bana yardımcı olursanız çok sevinirim
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Kulaklik jaki neden kaldırılıyor anlamış değilim
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SixSixSix 2 yıl
HTC, Android'in kralıdır.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu özellikler temel olarak benim Xiaomi telefonumda bulunuyor araştırmak isteyenler Xiaomi Edge Tap yazarak bakabilir bu yeni birşey değil :D
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BluePage 2 yıl
Bir htc fanı olarak yine burdayım..
Hayır bekliyorum ki adamlar yapsın alayım.. Yok yapmıyor. Ama yine de şu sıralar biraz akıllandılar gibi.
M7 ile başladık A9 ile devam ediyoruz.. m11 gibi tekrar değiştirebilirim
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Roque_Jn 2 yıl BluePage
BluePage
Bir htc fanı olarak yine burdayım..
Hayır bekliyorum ki adamlar yapsın alayım.. Yok yapmıyor. Ama yine de şu sıralar biraz akıllandılar gibi.
M7 ile başladık A9 ile devam ediyoruz.. m11 gibi tekrar değiştirebilirim

Resmen aynı durumdayım.. Adamlar yapmıyor! Ama bu sefer oldu bence; şu ortalıkta dolanan render doğruysa net alıyorum.. 3 yıldır zaten telefon değiştirmedim ne derlerse ne desinler gömerim parayı üstüne..
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dellxpss 2 yıl
HTC nin Yen'i ceosu HTC yi eski günlerine taşıyacak gibi HTC 10 harika bir cihaz bu seri daha mükemmel bir şey olacak gibi.
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Exfat 2 yıl
İnşallah pili sömürmeyen bir sensördür. Ekranı açmak için sıkmak isterim.
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kraix 2 yıl
HTC düşmanlığı nedir anlamış değilim bu kin nefret çözemedim HTC size ne yaptı?
Beğenmeyen almaz bu kadar basit eleştirilerde seviyesiz derecede sadece yorum atmak için atılmış olmasıda tamamen kendini bilmezlik.
ilk akıllı telefonum HTC One S sonrasında ONE M7 şimdide HTC 10 ve gayet memnunum hiç bir şikayetim olmadı bugüne kadar. Yazılımsal olarak gerçekten mükemmel.
Beğenmeyen ve hiç kullanmamış olan varsa saçma sapan yorumlar atarak kirletmesinler burayı.
Her firmanın kendince kusurları vardır.
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Jackson 2 yıl
Htc'nin ekran-kasa oranına bir el atması lazım pek çok firma aynı boyutlarda daha büyük ekran sunuyor. Güzel telefonlar üretse dahi ekran-kasa oranı düştükçe görüntü ve kalite algısı düşüyor.
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