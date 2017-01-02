HTC Ocean serisi gerçeğe dönüşüyor

Uzun süre önce ilk görselleri internete sızan ve bir konsept olduğu sanılan HTC’nin Ocean adındaki akıllı telefon serisi gerçekleşmek üzere. Firmanın 12 Ocak tarihinde bir etkinlik yapacağı ifade ediliyor.

Yeni Bir Konsept

Seri ile ilgili dikkat çeken konu Sense Touch adındaki dokunmatik teknolojisi. Aslında sıkma teknolojisi dememiz daha doğru olur zira kullanıcının telefonun kenarlarına yaptığı baskı ile çeşitli fonksiyonları çalıştırması mümkün oluyor. Baskının ölçüsü de ayarlanabiliyor. Sense Touch bu anlamda firma açısından bir ilki temsil ediyor. Daha önceki modellerde böyle bir teknolojiye yer verilmemişti.

Görsellerde cihazın metal bir alaşım barındırdığı görülüyor. Muhtemelen baskı sensörleri metal çerçevenin alt kısmına entegre edilmiş durumda. Üst köşede ise LED bildirim ışığı yer alıyor. Ayrıca seride çift kamera da yer alıyor. Yine firmanın 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçtiği ifade ediliyor.

HTC U adıyla pazarda konumlanacak olan yeni seride üç model yer alıyor. U Smart modeli tahminlere göre orta seviyede mücadele edecek. U Master serinin amiral gemi modeli olacak. U Ultra ise 6 inçlik bir ekran barındıracak. Serinin USB Tip-C standardına devam edeceği ifade ediliyor.

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Yeni seride donanım ne olacak ve fiyat olarak nereye konumlanacak şimdilik bilinmiyor. İlk bilgilere bakıldığında üst seviye olacağına kuşku yok. Bu bakımdan da fiyatı biraz yüksek olacaktır.