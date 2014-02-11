HTC One 2 amiral gemi modeli basın afişi olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı





HTC'nin bu yıl ki amiral gemi modeli M8 için lansman davetiyelerinin bir iki hafta içerisinde başlaması beklenirken, modelin basın afişi olduğu iddia edilen bir görsel de internete sızdırıldı.





HTC One 2 adıyla anılacağı belirtilen yeni amiral gemi modelinin basın afişi daha önce internete sızan görseller ile birebir örtüşüyor. Bazı kaynaklar bunun konsept çizim olduğunu belirtse de sabah saatlerinde Rus bir site tarafından sızdırılan HTC M8 görseli ile aynı olduğu ve bu bakımdan gerçeğe yakın olabileceği ifade ediliyor.





Cihazın alüminyum kasa tasarımını devam ettireceği görülürken, arka kısımda Toshiba imzasını taşıyan çift sensörlü bir kamera modülü ve çift LED flaş dikkat çekiyor. Çift sensörün her biri 5MP çözünürlükte ve düşük ışık şartlarında en iyi resim kalitesini sunmayı amaçlıyor. Ayrıca hem resim hem de video tarafında çekim sonrası odaklanma özelliğinin yer alacağı konuşuluyor.





Ön kısma baktığımızda kameranın yanında bir LED bildirim ışığı göze çarparken, Boomsound ses sistemi yine ön panelde yerini almış. HTC'nin bundan sonra ekran üzeri sanal menü butonlarına yer vereceği de bu görsel ile kesinleşmiş oluyor.





HTC'nin yeni amiral gemisinde kullanması beklenen özellikler ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB/3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, çift sensörlü arka kamera, Android 4.4 KitKat işletim sistemi ve Sense 6.0 kullanıcı arayüzü şeklinde sıralanıyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-M8-leaks-again-confirms-earlier-photograph_id52508