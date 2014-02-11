HTC One 2 amiral gemi modeli basın afişi olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı

Haber Editörü
HTC'nin bu yıl ki amiral gemi modeli M8 için lansman davetiyelerinin bir iki hafta içerisinde başlaması beklenirken, modelin basın afişi olduğu iddia edilen bir görsel de internete sızdırıldı.
HTC One 2 adıyla anılacağı belirtilen yeni amiral gemi modelinin basın afişi daha önce internete sızan görseller ile birebir örtüşüyor. Bazı kaynaklar bunun konsept çizim olduğunu belirtse de sabah saatlerinde Rus bir site tarafından sızdırılan HTC M8 görseli ile aynı olduğu ve bu bakımdan gerçeğe yakın olabileceği ifade ediliyor.
Cihazın alüminyum kasa tasarımını devam ettireceği görülürken, arka kısımda Toshiba imzasını taşıyan çift sensörlü bir kamera modülü ve çift LED flaş dikkat çekiyor. Çift sensörün her biri 5MP çözünürlükte ve düşük ışık şartlarında en iyi resim kalitesini sunmayı amaçlıyor. Ayrıca hem resim hem de video tarafında çekim sonrası odaklanma özelliğinin yer alacağı konuşuluyor.
Ön kısma baktığımızda kameranın yanında bir LED bildirim ışığı göze çarparken, Boomsound ses sistemi yine ön panelde yerini almış. HTC'nin bundan sonra ekran üzeri sanal menü butonlarına yer vereceği de bu görsel ile kesinleşmiş oluyor.
HTC'nin yeni amiral gemisinde kullanması beklenen özellikler ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB/3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, çift sensörlü arka kamera, Android 4.4 KitKat işletim sistemi ve Sense 6.0 kullanıcı arayüzü şeklinde sıralanıyor.
http://www.phonearena.com/news/HTC-M8-leaks-again-confirms-earlier-photograph_id52508 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Eğer cihaza yazılımsal tuş koyacaksan alttaki hTC yazısının olduğu siyah kısım neden ekrana dahil edilmedi,neden hala duruyor?Bu cihazı daha da büyütüyor gereksiz olarak,m8in ekranı daha büyük olacağı için boyutu da büyüyecek anlaşılan.Boomsound hoparlörlerin dışında kalan öndeki siyah kısmın tamamını ekran olmasını beklerdim,özellikle yazılımsal tuşların geleceğini öğrendikten sonra..
-Öndeki kamerada herhalde çok fazla yenilik-özellik vs var;çünkü çok kaba duruyor ve m7 deki simetrik ölçülerde bulunan boomsound hoparlörlere göre ölçüleri alakasız olduğu için tasarım olarak 1 tık daha düşüyor.
-Kameranın megapixel değeri ne olacak bilmiyorum ancak 5 olacaksa çift kamera yerine daha yüksek megapixel değeri olan ultrapixel kamera olsa ÇOK daha iyi olurdu ve elbette pembeleşme sorunu olmayan.
-Güç tuşunun sağ tarafa taşınmış olması ufak da olsa bir teselli.Umarım sd kart girişi de vardır ki bana kalırsa olmayacak çünkü cihazın sol kısmında tek bir slot var o da sanırım sim kart girişi.Ha arka kapak açılıyordur yada ses tuşlarının bulunduğu tarafta vardır slot o ayrı..
-Yazılım ve donanım olarak zaten şüphem yok hTC Android camiasında zaten en iyi,en stabil arayüzü sunuyor kullanıcılarına.s600lü m7'deki stabilliği katlayacak cihaz buna zaten eminim.
hTC'ye karşı sempati duyuyorum ancak umarım cihaz bu resimdeki tasarımla gelmez.
edit:olmaz olsun böyle konsept