HTC One E9 ile ilgili sızıntı görseller gelmeye devam ediyor

Kısa bir süre önce HTC One E9pt modeliyle ilgili bazı sızıntıları bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise E9'a ait olduğu iddia edilen görseller Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA vasıtasıyla sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler ise E9pt olarak geçen model ile aynı gözüküyor, bu bağlamda sızıntılar doğruysa tek bir E9 modelinin çıkacağını söylemek yanlış olmaz.

E9 modelinin en dikkat çekici noktalarından birisi olarak 5.5 inç ekran boyutu göze çarpıyor, ayrıca cihazın 2K çözünürlüğe sahip olacağı iddialarda yüksek bir sesle söyleniyor. E9'un işlem gücünü Mediatek MT6795 çipsetinden alması beklenirken 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera bulunması beklenirken ön kamera olarak 4 Ultrapiksel veya 13 MP bir kamera kullanılabileceği konuşuluyor.



Ayrıca E9'un 7.5mm kasaya sahip olacağı ve 2800mAh batarya ile geleceği de söyleniyor. Kasa inceliği 7.5 mm de kalırsa cihaz 2800mAh batarya ile gelebilir ancak ekran boyutu ve çözünürlüğe bakarsak bu bataryanın nasıl bir pil ömrü sunacağı merak konusu. Cihazın Android 5.0 üzerinde çalışan Sense 7 arayüzü ile gelmesi beklenirken cihaz ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.