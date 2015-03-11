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HTC One E9 ile ilgili sızıntı görseller gelmeye devam ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
36
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One E9 ile ilgili sızıntı görseller gelmeye devam ediyor
Kısa bir süre önce HTC One E9pt modeliyle ilgili bazı sızıntıları bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise E9'a ait olduğu iddia edilen görseller Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA vasıtasıyla sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler ise E9pt olarak geçen model ile aynı gözüküyor, bu bağlamda sızıntılar doğruysa tek bir E9 modelinin çıkacağını söylemek yanlış olmaz.
E9 modelinin en dikkat çekici noktalarından birisi olarak 5.5 inç ekran boyutu göze çarpıyor, ayrıca cihazın 2K çözünürlüğe sahip olacağı iddialarda yüksek bir sesle söyleniyor. E9'un işlem gücünü Mediatek MT6795 çipsetinden alması beklenirken 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera bulunması beklenirken ön kamera olarak 4 Ultrapiksel veya 13 MP bir kamera kullanılabileceği konuşuluyor.

Ayrıca E9'un 7.5mm kasaya sahip olacağı ve 2800mAh batarya ile geleceği de söyleniyor. Kasa inceliği 7.5 mm de kalırsa cihaz 2800mAh batarya ile gelebilir ancak ekran boyutu ve çözünürlüğe bakarsak bu bataryanın nasıl bir pil ömrü sunacağı merak konusu. Cihazın Android 5.0 üzerinde çalışan Sense 7 arayüzü ile gelmesi beklenirken cihaz ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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kesbi 4 yıl en beğenilen
Bu telefonu alanlar eşşek gözlüm diye sevecek heralde. Sanırsın o yuvarlağın için komple lens.
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GIRALİÇEM 4 yıl
Cihaz ne zaman piyasada olur ki?
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frislusw 4 yıl
Yani bence telefonun tasarimindan çok guncellemesiz olan mtk islemci burda daha çok soru isareti mtk o eski guncelleme vermeyen donemini kapattimi onuda gormek lazım ayrıca mtk islemciler qualcomm gibi değil daha fazla şarj harciyor
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Batuist 4 yıl
kasanın boyutnu aslında çok büyük.. ama makyaj hilesiyle kapatmaya çalışıyor. bu htc neden dar çerçeve yapamnıyor lg gibi.. sırf bu yüzden htc'den nefret etmeye başladım.. o siyah bantları çerçeve eklesen çok çirkin birşey çıkar ortaya.. hoş bu haliylede güzel sayılmaz...
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QuexSeeL 4 yıl
Sauron un yüzüğü telefonla geliyor ya la.
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talib kweli 4 yıl
arkası çöp
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basartenk 4 yıl
O at gözü gibi kamera ne öyle?
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MrKemal17 4 yıl
HTC eskiden az çok tasarımı ile öne çıkardı, artık tasarımı da bitirdiler.
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Yazmayı_Severim 4 yıl
Kamera Hal 9000 gibi duruyor, bir kırmızısı eksik
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McLaren64 4 yıl
Bu ne la? Kamerayı mı eleştirelim, tasarımın aynı olmasını mı eleştirelim. HTC bu gidişle topu atar benden söylemesi.
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Guest423434424 4 yıl
Bu HTC nasıl batmıyor anlamıyorum şu tasarımla insanları kekliyorlar üstünede para istiyorlar.
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Uacellat_62 4 yıl
Yılın en kötü tasarımı ödülünü almaya aday
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Guaire 4 yıl
Fiyatını abartmazlarsa Çin'de çok rağbet görebilir. Tabi söz konusu olan HTC olduğu için abartılmaması büyük sürpriz olur. 3000 yuan (480$) veya üstü olabilir. Pazarlama konusunda işe yarayacak bütün rakamlara sahip


- 64-bit
- 8 çekirdek
- 2K, 5.5 inç ekran
- 21MP arka kamera
- 13MP ön kamera
- 480fps video
- 7.5mm incelik
- Çift ön hoparlör

Arka kamera şekilsiz olmuş. Öndeki hoparlör ızgaralarının şekli ve siyah çerçeveler HTC'yi ne zaman sıkacak merak ediyorum.

Ancak gerçek cihaz bundan daha iyi görünecektir. TENAA fotoğrafları istisnasız cihazları olduğundan daha kötü gösterir.

Iphone 6 Plus ebatlarında bir cihaz bu.

2K ekran saçma olmuş, ama oyun için gelen uzak dursun uyarısı gibi...
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