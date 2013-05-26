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HTC One Google Edition yaz döneminde piyasada olabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Google Edition yaz döneminde piyasada olabilir

Samsung'un Google ile ortaklığı neticesinde stok Android arayüzü sunan Galaxy S4 Google Edition tanıtılmış ve herkes için bir sürpriz olmuştu. Geliştirici konferansı sonrasında ise HTC One modelinin de benzer bir versiyona sahip olacağı iddiaları gündeme gelmişti.

CNET'in firmaya yakın kaynaklara doğrulattığı bilgilere göre ise HTC One Google Edition modeli gerçekten var ve yaz döneminde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 

HTC'nin Android dünyasındaki en büyük kozu Sense arayüzünden arınacak olan One modeli saf bir Android tecrübesi sunacak. Galaxy S4 Google Edition gibi bu model de Android güncellemelerini ilk elden alma fırsatını yakalayacak. 

HTC One stok Android modelinin hangi operatör tarafından ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bilinmiyor. Ancak yine ilk etapta ABD sınırları içerisinde kalacağı tahmin ediliyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57586184-94/htc-one-google-edition-its-real-and-coming-in-summer/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Geçen sene herkes eleştiriyordu neden firmalar Stock Android kullanmıyor diye firmalar ürünlerini stock romla çıkarmaya başlayınca bu seferde sense cart curt sesleri çıkmaya başladı ne tuhaf milletiz hiçbir şeyden memnun olmuyoruz
Geçen sene herkes eleştiriyordu neden firmalar Stock Android kullanmıyor diye firmalar ürünlerini stock romla çıkarmaya başlayınca bu seferde sense cart curt se...
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byJuck 5 yıl
4 inç olsun başka birşey istemem
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FlyingUnderpants 5 yıl
Eşimde nexus 4 var. Saf android tamam ama bu kadar da saf olmamali; menu'ye background resmi atayamıyorsun veya uugulamalari istedigin gibi sıralayamıyorsun. Ayrica saf oldugu halde kilitlenme veya info menusunun aşagı inmemesi gibi durumlar olabiliyor.
Diyecegim o ki saf android deneyimi o kadar da matah birsey degil. Tek iyi yönü güncellemeleri en erken ve en uzun süre almak.
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Rouvax 5 yıl
Merak ettiğim şey şu Google modeli olan samsung ve htc one, Nexuslarla aynı anda update alabilecek mi ?
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Fırat.Duran 5 yıl Rouvax
Rouvax

Merak ettiğim şey şu Google modeli olan samsung ve htc one, Nexuslarla aynı anda update alabilecek mi ?


Orjinal rom google tarafından yayınlandıktan en geç 1 hafta içinde yayınlanır.


Bizde bu sayede htc geç yazılım yapıyor derdinden kurtulur. Malum ilk aldıkları cihaz dandik oluyor ateş basıyo güncelleme çıktımı milleti...
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WmGMD 5 yıl
Aklımdaki en büyük soru acabaki bu cihazdaki romu bizim htc one lara kurabilecekmiyiz
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Zenci Forvet 5 yıl
Hele çıksın o zaman yorumumu yaparım inceleyip.
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Carfreak 5 yıl
Performansı zaten oyun için yetersiz bir cihaz. Tek artısı medya ve bu yeni koyduğu uygulamalardı, e o yok bu yok ne diye bunu çıkartıyorlar?
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@CAN@ 5 yıl
Htc ya sen bence Samsung dan önce yapacaktın bunu çünkü Samsunga özenti deyipte senin böyle yapman çok saçma.
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berkcombil 5 yıl
cepni27
Acaba bu akıllı telefonlarada istediğimiz işletim sistemini yükleyebilir miyiz. MESELA : FİREFOX işletim sistemi veya diğer açık kaynak yazılım yüklemek mümkün mü? Sonuçta artık donanım işine döndü bu akıllı telefonlar! Bilgisi olanlar var mı, yanıtlarlarsa sevinirim.

Teoride elbette mümkün fakat pratikte 3 temel sorun var.Birincisi yükleme yapmak istediğin cihazın üzerindeki donanım elemanlarının tam ve eksiksiz sürücülerine sahip olman,ikincisi kurmayı düşündüğün işletim sisteminin bu donanım elemanlarının sürücülerine %100 uyum göstermesi ve üçüncüsü ise yine kurmak istediğin işletim sisteminin cihazının donanım parçalarına eksiksiz destek vermesi.Örneğin Firefox OS çoklu çekirdeğe destek veriyor mu?Eğer vermiyorsa canavar gibi bir cihaza kurmak çok anlamsız olur.
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berkcombil 5 yıl
dere.beyi
qualcomm s800 adreno 330 olmayan full hd bir telefon almak enayiliktir fullhd oyunları ancak bu sistem rahat çalıştırır kesinlikle bi sonraki nesil beklenmeli ozaman yeterli olucaktır

Hocam iyide böyle bir sistemi bizler en fazla HTC J Butterfly 2'de (O da Türkiye'ye gelirse),LG Optimus G2'de (Optimus G bile 7-8 Ay geç geldi memlekete) bir de yeni Nexus'da görebiliriz ki bu cihazlar yılın 3.çeyreği gibi çıkması muhtemel olan ve ülkemize girişi kesin olmayacak cihazlar.Nexus bu konuda daha avantajlı fakat maliyeti düşürmek adına yapılan bazı kısıtlamalarda yine akılları karıştıracaktır.Sonuç olarak Xperia Z'yi One'ı ve S4'ü toplasan Dünya genelinde minimum 50 milyon satacaklar.Hiçbir oyun üreticisinin böyle bir potansiyeli görmezden gelip böyle cihhazlarda doğru düzgün çalışamayan oyun piyasaya süreceklerini sanmıyorum.
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cepni27 5 yıl
Acaba bu akıllı telefonlarada istediğimiz işletim sistemini yükleyebilir miyiz.
MESELA : FİREFOX işletim sistemi veya diğer açık kaynak yazılım yüklemek mümkün
mü?
Sonuçta artık donanım işine döndü bu akıllı telefonlar!
Bilgisi olanlar var mı, yanıtlarlarsa sevinirim.
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