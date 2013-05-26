HTC One Google Edition yaz döneminde piyasada olabilir





Samsung'un Google ile ortaklığı neticesinde stok Android arayüzü sunan Galaxy S4 Google Edition tanıtılmış ve herkes için bir sürpriz olmuştu. Geliştirici konferansı sonrasında ise HTC One modelinin de benzer bir versiyona sahip olacağı iddiaları gündeme gelmişti.





CNET'in firmaya yakın kaynaklara doğrulattığı bilgilere göre ise HTC One Google Edition modeli gerçekten var ve yaz döneminde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.





HTC'nin Android dünyasındaki en büyük kozu Sense arayüzünden arınacak olan One modeli saf bir Android tecrübesi sunacak. Galaxy S4 Google Edition gibi bu model de Android güncellemelerini ilk elden alma fırsatını yakalayacak.





HTC One stok Android modelinin hangi operatör tarafından ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bilinmiyor. Ancak yine ilk etapta ABD sınırları içerisinde kalacağı tahmin ediliyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57586184-94/htc-one-google-edition-its-real-and-coming-in-summer/