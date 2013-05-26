HTC One Google Edition yaz döneminde piyasada olabilir

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Samsung'un Google ile ortaklığı neticesinde stok Android arayüzü sunan Galaxy S4 Google Edition tanıtılmış ve herkes için bir sürpriz olmuştu. Geliştirici konferansı sonrasında ise HTC One modelinin de benzer bir versiyona sahip olacağı iddiaları gündeme gelmişti.
CNET'in firmaya yakın kaynaklara doğrulattığı bilgilere göre ise HTC One Google Edition modeli gerçekten var ve yaz döneminde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
HTC'nin Android dünyasındaki en büyük kozu Sense arayüzünden arınacak olan One modeli saf bir Android tecrübesi sunacak. Galaxy S4 Google Edition gibi bu model de Android güncellemelerini ilk elden alma fırsatını yakalayacak.
HTC One stok Android modelinin hangi operatör tarafından ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bilinmiyor. Ancak yine ilk etapta ABD sınırları içerisinde kalacağı tahmin ediliyor.
http://news.cnet.com/8301-1035_3-57586184-94/htc-one-google-edition-its-real-and-coming-in-summer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diyecegim o ki saf android deneyimi o kadar da matah birsey degil. Tek iyi yönü güncellemeleri en erken ve en uzun süre almak.
Orjinal rom google tarafından yayınlandıktan en geç 1 hafta içinde yayınlanır.
Bizde bu sayede htc geç yazılım yapıyor derdinden kurtulur. Malum ilk aldıkları cihaz dandik oluyor ateş basıyo güncelleme çıktımı milleti...
Teoride elbette mümkün fakat pratikte 3 temel sorun var.Birincisi yükleme yapmak istediğin cihazın üzerindeki donanım elemanlarının tam ve eksiksiz sürücülerine sahip olman,ikincisi kurmayı düşündüğün işletim sisteminin bu donanım elemanlarının sürücülerine %100 uyum göstermesi ve üçüncüsü ise yine kurmak istediğin işletim sisteminin cihazının donanım parçalarına eksiksiz destek vermesi.Örneğin Firefox OS çoklu çekirdeğe destek veriyor mu?Eğer vermiyorsa canavar gibi bir cihaza kurmak çok anlamsız olur.
Hocam iyide böyle bir sistemi bizler en fazla HTC J Butterfly 2'de (O da Türkiye'ye gelirse),LG Optimus G2'de (Optimus G bile 7-8 Ay geç geldi memlekete) bir de yeni Nexus'da görebiliriz ki bu cihazlar yılın 3.çeyreği gibi çıkması muhtemel olan ve ülkemize girişi kesin olmayacak cihazlar.Nexus bu konuda daha avantajlı fakat maliyeti düşürmek adına yapılan bazı kısıtlamalarda yine akılları karıştıracaktır.Sonuç olarak Xperia Z'yi One'ı ve S4'ü toplasan Dünya genelinde minimum 50 milyon satacaklar.Hiçbir oyun üreticisinin böyle bir potansiyeli görmezden gelip böyle cihhazlarda doğru düzgün çalışamayan oyun piyasaya süreceklerini sanmıyorum.
MESELA : FİREFOX işletim sistemi veya diğer açık kaynak yazılım yüklemek mümkün
mü?
Sonuçta artık donanım işine döndü bu akıllı telefonlar!
Bilgisi olanlar var mı, yanıtlarlarsa sevinirim.
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