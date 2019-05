HTC One M8 Prime modeli de 2K ekrana sahip olabilir

Bu yılın ilk aylarında genelde Çinli üreticilerin 2K ekranlı akıllı telefon hamlelerine şahit olurken, teknoloji devlerinin pek sesi soluğu çıkmamıştı. Bu devlerden LG'nin 2K ekranlı amiral gemi modeli kısa süre içerisinde beklenirken, diğer devlerin de geri kalmak istemediği anlaşılıyor.





Samsun'un Galaxy S5 Prime adında 2K ekran ve Snapdragon 805 yongaseti taşıyan bir model dedikodularının ardından Evleaks tarafından HTC'nin One M8 Prime modelinin de benzer özellikler taşıdığı iddia edildi.





Geçen yıl ki HTC One Max modelinin yerini alması beklenen One M8 Prime bununla birlikte One M8 modelinden de önemli farklılıklar içerecek. Bunlarında başında 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran geliyor. Ayrıca Snapdragon 805 yongaseti, suya dayanıklılık ve 3GB RAM de ekstralar arasında.





HTC geçen yıl One modelinin tek amiral gemisi olarak kalacağını ifade etmiş ve sonraki modellerin donanım çizgisini asla yukarı çekmemişti. Bu sene ise One M8 Prime ile bu karardan vazgeçebileceği anlaşılıyor. Zira One M8 satışları firmayı memnun etmiş durumda ve yıl sonuna doğru daha iyi donanıma sahip bir akıllı telefonun satışlarını baltalama ihtimali giderek düşüyor.





HTC One M8 Prime'nin ayrıca 300Mbps indirme hızına çıkabilen LTE-A Cat 6 altyapısına destek sunacağı ifade ediliyor. Bu haliyle de yüksek hızlı 4G altyapılarını destekleyen ilk HTC cihazı olacak.





HTC tarafında şimdilik bir doğrulama yok. Firmanın yöneticilerinden Jeff Gordon, sızıntıların sadece dedikodudan ibaret olduğunu belirtiyor. Ancak Phablet segmentine yönelik bir HTC akıllı telefonu mutlaka bekleniyor ve yılın ikinci yarısında daha detaylı bilgiler elimize ulaşacaktır.

