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HTC One M8 Prime modeli de 2K ekrana sahip olabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 Prime modeli de 2K ekrana sahip olabilir

Bu yılın ilk aylarında genelde Çinli üreticilerin 2K ekranlı akıllı telefon hamlelerine şahit olurken, teknoloji devlerinin pek sesi soluğu çıkmamıştı. Bu devlerden LG'nin 2K ekranlı amiral gemi modeli kısa süre içerisinde beklenirken, diğer devlerin de geri kalmak istemediği anlaşılıyor.

Samsun'un Galaxy S5 Prime adında 2K ekran ve Snapdragon 805 yongaseti taşıyan bir model dedikodularının ardından Evleaks tarafından HTC'nin One M8 Prime modelinin de benzer özellikler taşıdığı iddia edildi. 

Geçen yıl ki HTC One Max modelinin yerini alması beklenen One M8 Prime bununla birlikte One M8 modelinden de önemli farklılıklar içerecek. Bunlarında başında 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran geliyor. Ayrıca Snapdragon 805 yongaseti, suya dayanıklılık ve 3GB RAM de ekstralar arasında.

HTC geçen yıl One modelinin tek amiral gemisi olarak kalacağını ifade etmiş ve sonraki modellerin donanım çizgisini asla yukarı çekmemişti. Bu sene ise One M8 Prime ile bu karardan vazgeçebileceği anlaşılıyor. Zira One M8 satışları firmayı memnun etmiş durumda ve yıl sonuna doğru daha iyi donanıma sahip bir akıllı telefonun satışlarını baltalama ihtimali giderek düşüyor.

HTC One M8 Prime'nin ayrıca 300Mbps indirme hızına çıkabilen LTE-A Cat 6 altyapısına destek sunacağı ifade ediliyor. Bu haliyle de yüksek hızlı 4G altyapılarını destekleyen ilk HTC cihazı olacak.

HTC tarafında şimdilik bir doğrulama yok. Firmanın yöneticilerinden Jeff Gordon, sızıntıların sadece dedikodudan ibaret olduğunu belirtiyor. Ancak Phablet segmentine yönelik bir HTC akıllı telefonu mutlaka bekleniyor ve yılın ikinci yarısında daha detaylı bilgiler elimize ulaşacaktır.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M8-Prime-to-be-waterproof-and-made-out-of-an-exotic-material-other-features-revealed_id56266 Yorum Yaz
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bebex 5 yıl en beğenilen
Anlasilan Samsung ve HTC LG G3den oldukça fazla cekiniyorlar. Helal olsun LGye. Meydanin boş olmadığını gosterdi samsung ve Htcye.
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kemalboran 5 yıl
Firmalar artık işin gübresini çıkardı. Bu da artık 3500 TL olur herhalde. Artık yeter, servet tutarındaki bu telefonları almayalım, aldırmayalım. Aldığımız telefonları en az 5 sene kullanalım. O zaman belki adam gibi fiyata adam gibi telefonlar çıkartırlar.
Firmalar artık işin gübresini çıkardı. Bu da artık 3500 TL olur herhalde. Artık yeter, servet tutarındaki bu telefonları almayalım, aldırmayalım. Aldığımız ...
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N. Chomsky 5 yıl

6 ayda bir telefon çıkarmayan firma neredeyse kalmadı. Sony hiç değilse açık açık belirtiyordu, bunlar gibi kullanıcıları enayi yerine koymuyordu. Buna karşın en çok eleştiriyi yiyen de Sony oluyordu.
6 ayda bir telefon çıkarmayan firma neredeyse kalmadı. Sony hiç değilse açık açık belirtiyordu, bunlar gibi kullanıcıları enayi yerine koymuyordu. Buna ka...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bide prime olayı çıktı başımıza
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ahnksqualt 5 yıl
Benim anlamadığım bu lg g3'den bu kadar çekindiklerine göre bu prime modelleriyle aynı özelliklere sahip olduğunun istihbaratını falan mı aldı samsung ve htc acaba?
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rainman76 5 yıl
bir çin sitesindeki habere göre htc bu sefer arka kamerayı 5 ultrapiksel değil 18 megapiksel ve yanında focus için normal htc one m8 focus kamerası gibi bir kamerayla sunacagını yazıyor.sebebi ise s5 prime vs note 4ün kamerasına karşılık vermek .htc one m8 prime özgü olacak ve mp olarak büyük bir kamera kullanmak istediği yönünde bir söylenti.bakalım göreceğiz :) htc ile samsung arasında tatlı bir savaş var :) note 4 ile aynı zamanda çıkarmayı düşünülüyor.
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Brky 5 yıl
bu kafayla htc'den hiçbir baltaya sap olmaz. istediğin kadar alüminyum yap. istersen uranyum yap. prime saçmalığı ile peş peşe aynı tipte cihaz çıkar. kullanıcılarını aptal yerine koy.. neyse ya bat işte.
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Illustrious. 5 yıl
Ahaha, Samsung'un eski elamanı işe hızlı başladı desenize. Sony 6 ayda bir telefon çıkarıyorcular; 3 ay sonra gelen prime modelde iyiymiş ama değil mi?
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Elsa 4 yıl Illustrious.
Illustrious.
Ahaha, Samsung'un eski elamanı işe hızlı başladı desenize. Sony 6 ayda bir telefon çıkarıyorcular; 3 ay sonra gelen prime modelde iyiymiş ama değil mi?

Sony z4'ü çıkaracak, M8 çıkalı aylar olmuş daha cihazın test örnekleri bile sızmadı, Sony batıncaki halini çok merak ediyorum
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ouzqan 5 yıl
Gereksiz model normalinde bu özellikleri eklese yeterdi .
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Glorfindel1907 5 yıl
Ben bir türlü anlayamıyorum bu tür olayları ne gerek var yani aynı telefona bir iki özellik ekleyip tekrar piyasaya sürmeye ne kadar önemli bir olaymış 2k ekran su gerçirmeyen telefonun su geçirmez modeli
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Dreamer Apartment 5 yıl
Sidik yarışına hoş geldiniz.

Yan taraf 5 inch çıkarmış hadi biz de 5,5 inch yapalım.

Yan taraf ekranı 1080p yapmış. Hadi biz de 2K yapalım.

Yan taraf 2 GB ram yapmış. Hadi biz de 3 GB yapalım.

Yan taraf 2800 mah pil koymuş. Hadi biz de 3000 mah koyalım.

Yan taraf parmak izi sensörü koymuş. Hadi biz de nabız ölçer koyalım.

Yan taraf nabız ölçer koymuş hadi biz de insülin iğnesi yapabilen sensör koyalım.

Yan taraf saçmalamış. Hadi biz daha fazla saçmalayalım.
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DH Misafiri 5 yıl
G3 İYİ BİR TELEFON FAKAT G3 SD801'LE GELECEK O YÜZDEN BEKLEYİP S5 PRİME VEYA HTC M8 PRİME ALMAK DAHA MANTIKLI ÇÜNKÜ 2K EKRANDA SD805 DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEYECEĞİ KESİN...
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emresalvation 5 yıl
htc herşeyini halletin sankide ekranı 2k yapma derdındesin.ne gerek var. evinde hd tv izliyorum. önce şu kameranı toparla ekranla uğraşcağına
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musa_unsal2005 5 yıl
Bu haberimizde bağrı yanık One M8 alanlara gelsin.
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BerkhanBalta 5 yıl
Bu durumda en son full hd çözünürlüklü amiral z2 .
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