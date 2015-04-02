Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One M8S modelini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,8b
1
34
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One M8S modelini duyurdu

HTC ile ilgili son dönemde bir çok sızıntı haberi gündemde kendine yer bulurken bu kez daha önce sızdırılmayan bir modelin duyurusu dikkat çekiyor. Duyurusu yapılan One M8S modeli One M9 modelinin daha ucuz bir alternatifi veya One M8 modelinin daha az revize edilmiş bir versiyonu olarak değerlendirilebilir.
HTC One M8S modelini dış görünüş olarak One M8 modeli ile ayırt etmek oldukça güç. One M8S'in kasa boyutları 146.36 x 70.6 x 9.55mm iken karşılaştırma yapmak gerekirse One M8 modelinde bu rakamlar 146.36 x 70.6 x 9.35mm şeklindeydi. Bu durumda 0.2mm gibi bir kalınlık artışı gözlenirken ağırlık ise yine 160 gramda tutulmuş. Tasarım açısından bir diğer dikkat çeken özellik ise derinlik algılayan ikinci kameranın da yerini koruyor olması.

Ancak teknik özelliklere değinecek olursa burada cihazın iki amiral gemisinden de (One M8 ve One M9) farklılaştığı noktalar olduğunu görüyoruz. Modelde 64-bit 8 çekirdekli (4 adet 1.7GHz Cortex A53  + 4 adet 1.0 GHz Cortex A53) Snapdragon 615 çipsete, 2 GB bellek ve 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını Micro SD kart ile arttırmak mümkün. One M8 modelinde 2600 mAh olan batarya kapasitesi de biraz daha geliştirilerek 2840 mAh kapasiteye yükseltilmiş.
Bunun dışında yine ön yüzeyde 5 inç Full HD çözünürlükte ekrana yer verilirken cihazda Ultrapixel teknolojisinden tamamen vazgeçildiğini görüyoruz. Arka kamera F/2.0 diyagram açıklığına sahip ve 13 MP çözünürlükte iken ön tarafta 5 MP'lik bir kamera tercihe dilmiş. Ayrıca telefon Android 5.0 ile kutusundan çıkıyor ancak Sense 6 arayüzüne sahip, bu da One M9'da gördüğümüz yeni arayüze henüz bu cihazda yer verilmediğini gösteriyor.
Henüz yalnızca Avrupa için duyurulan cihazın Birleşik Krallık için belirlenen satış fiyatı ise 380 İngiliz Sterlini. Bu değeri direk çevirecek olursak günümüz kuru ile yaklaşık 1460 TL gibi bir fiyata denk geldiğini not düşelim. Karşılaştırma açısından M8 modelinin Birleşik krallık fiyatı ve Türkiye fiyatlarına baktığımızda benzer fiyatları görüyoruz. Modelin çıkış tarihi belirtilmezken, hangi ülkelerde satışa çıkacağının listesi de paylaşılmış değil. Bu bakımdan ülkemize gelip gelmeyeceği ise soru işareti.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 4 yıl en beğenilen
1300 e z2 bulunabiliyorken tüm bu telefonlar beş para etmez oluyor
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
tweaker 4 yıl
380 poundluk fiyati cok bulanlar icin bir ornek vereyim ingiltere'de haftada 40 saat calisarak bu parayi iki haftada kazaniyorsunuz. Yani telefon mu istiyorsun? Git 2 hafta bir restoranda servis yap sabah 9 aksam 5 400 pound cebinde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 4 yıl
Telefon metalse pahalı olması normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
2 bin liranın altına telefon mu olur yahu!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alp Er Timur 4 yıl
Bu telefonda iki tane 13mp kamera varmış. Su anddunyanin en iyi foto çeken telefonu olmalı. Doğru muyum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ender ahmet 4 yıl
ön tasarımı değiştirmeleri şart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 4 yıl
Evet bu gerçekten şaka gibi bir haber olmuş :)
1 Nisan'ı geçtik ama şaka gibi algılanabilecek bir boyutta. Şaka bir yana :) HTC isim verme konusunda fazla düşünmüş sanırım(!) Açıkcası bana göre HTC'nin telefon politikalarını biraz daha alt ve orta segmente yönelik oluşturması gerek. Çok iddialı üst düzey telefonlar üretiyor ve her anlamda başarılı. Ancak eleştirdiğim nokta şu: One M8 veya M9 varken neden ikisinin arasında üvey evlat gibi kalmış bir telefon alınmak istensin ki? Bu benim açımdan HTC'nin imajini sarsan bir hareket.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12nomurat 4 yıl
Duyduğum en gereksiz cihaz olmuş bu , ne düşünüp de çıkartmışlar acaba bu modeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DARBE 4 yıl
Olmuş.

Fiyat hariç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl en beğenilen
1300 e z2 bulunabiliyorken tüm bu telefonlar beş para etmez oluyor
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 4 yıl
Batarya koyacak yer kalsın diye bilerek ekran çerçevelerini geniş tutuyor kocaman da Htc yazısı önde. Vay çakal vayyy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
Aşırı gereksiz bir cihaz olmuş. Bunun fiyatı 1800 olsa bile S615 için çok pahalı. Aynı fiyata M8 al daha iyi. M8'den hiçbir artısı yok.
Kaldıki piyasaya çıkacak olan S615'li telefonların hepsi m8s'ten daha ucuz olacak.
HTC bu kafayla fazla dayanmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uçan Gergedan 4 yıl
Kopyala yapıştır 2013.
Kopyala yapıştır 2014.
Kopyala yapıştır 2015.
Not Found Error HTC 2016.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10757 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, detaylar ve
2 etiket daha çıkış tarihi teknik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu 4 yıl Microsoft ile Doruknet'in yeni bulut yapısını konuştuk 4 yıl TP-Link ile yeni ürün ve teknolojilerini konuştuk 4 yıl TP-LINK TD-W9980 İnceleme 4 yıl Türkiye neden karanlıkta kaldı? 31 Mart 2015 elektrik kesintisini değerlendirdik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim