HTC One M8S modelini duyurdu

HTC ile ilgili son dönemde bir çok sızıntı haberi gündemde kendine yer bulurken bu kez daha önce sızdırılmayan bir modelin duyurusu dikkat çekiyor. Duyurusu yapılan One M8S modeli One M9 modelinin daha ucuz bir alternatifi veya One M8 modelinin daha az revize edilmiş bir versiyonu olarak değerlendirilebilir.
HTC One M8S modelini dış görünüş olarak One M8 modeli ile ayırt etmek oldukça güç. One M8S'in kasa boyutları 146.36 x 70.6 x 9.55mm iken karşılaştırma yapmak gerekirse One M8 modelinde bu rakamlar 146.36 x 70.6 x 9.35mm şeklindeydi. Bu durumda 0.2mm gibi bir kalınlık artışı gözlenirken ağırlık ise yine 160 gramda tutulmuş. Tasarım açısından bir diğer dikkat çeken özellik ise derinlik algılayan ikinci kameranın da yerini koruyor olması.
Ancak teknik özelliklere değinecek olursa burada cihazın iki amiral gemisinden de (One M8 ve One M9) farklılaştığı noktalar olduğunu görüyoruz. Modelde 64-bit 8 çekirdekli (4 adet 1.7GHz Cortex A53 + 4 adet 1.0 GHz Cortex A53) Snapdragon 615 çipsete, 2 GB bellek ve 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını Micro SD kart ile arttırmak mümkün. One M8 modelinde 2600 mAh olan batarya kapasitesi de biraz daha geliştirilerek 2840 mAh kapasiteye yükseltilmiş.
Bunun dışında yine ön yüzeyde 5 inç Full HD çözünürlükte ekrana yer verilirken cihazda Ultrapixel teknolojisinden tamamen vazgeçildiğini görüyoruz. Arka kamera F/2.0 diyagram açıklığına sahip ve 13 MP çözünürlükte iken ön tarafta 5 MP'lik bir kamera tercihe dilmiş. Ayrıca telefon Android 5.0 ile kutusundan çıkıyor ancak Sense 6 arayüzüne sahip, bu da One M9'da gördüğümüz yeni arayüze henüz bu cihazda yer verilmediğini gösteriyor.
Henüz yalnızca Avrupa için duyurulan cihazın Birleşik Krallık için belirlenen satış fiyatı ise 380 İngiliz Sterlini. Bu değeri direk çevirecek olursak günümüz kuru ile yaklaşık 1460 TL gibi bir fiyata denk geldiğini not düşelim. Karşılaştırma açısından M8 modelinin Birleşik krallık fiyatı ve Türkiye fiyatlarına baktığımızda benzer fiyatları görüyoruz. Modelin çıkış tarihi belirtilmezken, hangi ülkelerde satışa çıkacağının listesi de paylaşılmış değil. Bu bakımdan ülkemize gelip gelmeyeceği ise soru işareti.
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1 Nisan'ı geçtik ama şaka gibi algılanabilecek bir boyutta. Şaka bir yana :) HTC isim verme konusunda fazla düşünmüş sanırım(!) Açıkcası bana göre HTC'nin telefon politikalarını biraz daha alt ve orta segmente yönelik oluşturması gerek. Çok iddialı üst düzey telefonlar üretiyor ve her anlamda başarılı. Ancak eleştirdiğim nokta şu: One M8 veya M9 varken neden ikisinin arasında üvey evlat gibi kalmış bir telefon alınmak istensin ki? Bu benim açımdan HTC'nin imajini sarsan bir hareket.
Fiyat hariç.
Kaldıki piyasaya çıkacak olan S615'li telefonların hepsi m8s'ten daha ucuz olacak.
HTC bu kafayla fazla dayanmaz.
Kopyala yapıştır 2014.
Kopyala yapıştır 2015.
Not Found Error HTC 2016.
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