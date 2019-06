HTC One M9 GFXbench'te görüntülendi, teknik özellikler iddiaları doğruluyor

Son dönemde sızıntılardan başı en çok ağrıyanlardan birisi de kuşkusuz HTC. Özellikle yeni modelinin tüm detaylarını ortaya koyan reklam videolarının yayınlanmasıyla cihazın görsel olarak tüm ayrıntılarının gün yüzüne çıkmasına sebep olmuştu. Teknik özellikler hakkında söylentiler bazı noktalarda yoğunlaşsa da bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

Yeni One M9 modelinin Sense 7 arayüzüyle tanıtılması beklenirken testte yer almayan söylentilerden birisi cihazın 2840 mAh batarya ile gelecek olması ve Micro SD kart slotunun yer alacak olması. Ayrıca HTC'nin Pazar akşamı Türkiye saatiyle 18.00 da başlayacak etkinlikte birde 2K çözünürlük, 5.2 inç veya üzeri ekrana sahip bir de One M9 Plus modeli tanıtması bekleniyor.

Ancak GFXbench testinde ortaya çıkan özellikler genel anlamda söylentileri doğrular nitelikte. Cihazın Full HD ekranla geleceği zaten uzun süredir söyleniyordu, test sonuçlarında bilgi kısmına bakıldığında da 5 inç ekranın Full HD çözünürlük sunacağı görülüyor. Snapdragon 810 işlemci, 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanıyla birlikte Android 5.0 işletim sistemi ile geleceği de belirtilmiş. Ayrıca testte arka kamera 20 MP ve ön kameranın 4 Ultrapiksel ile geleceği de görülüyor.