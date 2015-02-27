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HTC One M9 GFXbench'te görüntülendi, teknik özellikler iddiaları doğruluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,3b
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30
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M9 GFXbench'te görüntülendi, teknik özellikler iddiaları doğruluyor
Son dönemde sızıntılardan başı en çok ağrıyanlardan birisi de kuşkusuz HTC. Özellikle yeni modelinin tüm detaylarını ortaya koyan reklam videolarının yayınlanmasıyla cihazın görsel olarak tüm ayrıntılarının gün yüzüne çıkmasına sebep olmuştu. Teknik özellikler hakkında söylentiler bazı noktalarda yoğunlaşsa da bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

Ancak GFXbench testinde ortaya çıkan özellikler genel anlamda söylentileri doğrular nitelikte. Cihazın Full HD ekranla geleceği zaten uzun süredir söyleniyordu, test sonuçlarında bilgi kısmına bakıldığında da 5 inç ekranın Full HD çözünürlük sunacağı görülüyor. Snapdragon 810 işlemci, 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanıyla birlikte Android 5.0 işletim sistemi ile geleceği de belirtilmiş. Ayrıca testte arka kamera 20 MP ve ön kameranın 4 Ultrapiksel ile geleceği de görülüyor.

Yeni One M9 modelinin Sense 7 arayüzüyle tanıtılması beklenirken testte yer almayan söylentilerden birisi cihazın 2840 mAh batarya ile gelecek olması ve Micro SD kart slotunun yer alacak olması. Ayrıca HTC'nin Pazar akşamı Türkiye saatiyle 18.00 da başlayacak etkinlikte birde 2K çözünürlük, 5.2 inç veya üzeri ekrana sahip bir de One M9 Plus modeli tanıtması bekleniyor.
 
HTC One M9 GFXbench'te görüntülendi, teknik özellikler iddiaları doğruluyor

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doctor_bey 4 yıl
Htc tasarım konusunda bir şeyler yapmalıydı, tanıtılan cihaz hiç mi hiç hoşuma gitmedi, özellikleri iyi tabi ona laf yok; ama benzer bir tasarımla yedirmeye çalışmaları kötü olmuş
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murat5555 4 yıl
htc nin bu tasarımda tek yapması gereken logoyu kaldırıp ekranın telefon üzerindeki kapladığı alanı arttırmak kısacası eğer 5 inç olacak ise biraz da boyunu küçültülebilir. diğer konulara arkadaşlar zaten değindiği için ayrıca bir şey söylemek istemiyorum.
kullanmaktan keyif aldığım sense arayüzünün kalitesine,hızına ve stabilitesine diğer firmaların yetişebildiğini düşünmüyorum.
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ihtiyarjedi 4 yıl
bundan 1-2 ay öncesinde , htc m8 için "kamera çok kötü düzeltsinler" , "metal kasa süper" dediler
adamlar yine aynı ve beğenilen tasarımı kullandılar , malzeme kalitesini ön planda tuttular
kamera yı değiştirdiler (ki aslında m8 in kamerası üst seviye telefonlardan çokta aşağı kalır değil hatta yazılım olarak kamera kısmında sundukları şeylerden dolayı diğerlerinden daha tercih edilebilir)
donanımı güncel ve güçlü
adamlar yazılıml da da lider

daha ne olsun...
ve hala beğenilmemiş :)
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emre_fan_club 4 yıl
Her şeyde bahane aramayın ya telefon 10 numara
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FlyingUnderpants 4 yıl
İşlemci, ram ve kamera upgrade olmuş. Design çok iyi ama bu üçüncü kuşak. Gelecek sene tasarımda radikal bir değişim şart.
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crazy585858 4 yıl
hd ekran derken ? şu haberi doğru yazsanıza full hd olmasın o ?
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
Hani bunun albenisi?
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General. 4 yıl
Çerçeve yine dillere destan.
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emre4335 4 yıl
On taraf ayni kalmis.Keske degisseymis
Hoparlor+Logo+Sanal tus
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casperfriendly 4 yıl
Arkadaşlar, kalınlık 7 mm seviyesinde olacak mı yoksa; yine 9 mm falan mı olur?
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Golden Gate 4 yıl
m9 alınacak seviyede olmayacak gibi duruyor . m9 plusta bari birşeyleri güncelleseler .
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WmGMD 4 yıl
m7 yi 5 inch yap güncel donanım koy daha iyi htc
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