HTC One M9 için kısa bir video yayımlandı





Samsung'un yanında 1 Mart tarihine gün sayan diğer bir firma olan HTC de yeni amiral gemi modelini veya modellerini lanse edecek. Firma yavaş yavaş modelle ilgili ipuçları paylaşmaya başladı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşılan kısa videoda One M9 modelinin daha büyük bir BoomSound ses sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Daha önce de bu tür iddialar gündeme gelmişti.

HTC'nin yeni modelinde ızgara yuvalarını biraz daha büyüterek daha iyi bir ses kalitesini yakalamayı amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca amplifikatörün ve sürücülerin de yenilendiği dile getiriliyor. Bunun yanında HTC'nin sistemi geliştirmek için ünlü bir ses uzmanı firmadan da yardım almış olabileceği konuşuluyor.

HTC One M9 modeli ile ilgili donanım detayları henüz mevcut değil ancak 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 arayüzü şeklinde iddialar mevcut.







