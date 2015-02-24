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HTC One M9 için kısa bir video yayımlandı

4 yıl
3,3b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 için kısa bir video yayımlandı

Samsung'un yanında 1 Mart tarihine gün sayan diğer bir firma olan HTC de yeni amiral gemi modelini veya modellerini lanse edecek. Firma yavaş yavaş modelle ilgili ipuçları paylaşmaya başladı.
Twitter hesabı üzerinden paylaşılan kısa videoda One M9 modelinin daha büyük bir BoomSound ses sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Daha önce de bu tür iddialar gündeme gelmişti.
HTC'nin yeni modelinde ızgara yuvalarını biraz daha büyüterek daha iyi bir ses kalitesini yakalamayı amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca amplifikatörün ve sürücülerin de yenilendiği dile getiriliyor. Bunun yanında HTC'nin sistemi geliştirmek için ünlü bir ses uzmanı firmadan da yardım almış olabileceği konuşuluyor.
HTC One M9 modeli ile ilgili donanım detayları henüz mevcut değil ancak 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 arayüzü şeklinde iddialar mevcut.



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DH Misafiri 3 yıl
bu m9'sa spigen.com'daki cihaz ne inşallah böyle çıkmaz tam bir fiyasko olur ama bence htc sağ gösterip sol vurucak...
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PB258 4 yıl
İşte yeni M9 beyler :( youtube.com/...
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doctor_bey 4 yıl
O ilk sızıntıları gördüğümde nasıl heyecanlandım bir bilseniz, inşallah onlar gibi gelir m9
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
valla sızdırılan reklam videolarından sonra işte bu diyebiliceğim bir albenisi yokmuş gibi geldi..
ayrıca lanet kamera çıkıntısı bu sene tüm telefonlarda olacak galiba..
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Apple Specialist 4 yıl
M9 çıksın m8 ucuzlasın.
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Gurbetçi23 4 yıl
İnşallah telefon daha önceki sizintilardaki gibi gelir, bakalım sense 7 nasıl olacak pek de birşey bilmiyoruz neler değiştirdiler acaba
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SpesifikBrush 4 yıl
Neden heyecanlandirmiyor acaba... Tasarim ayni. Alttaki HTC yazisini kaldirsalar daha kisa olacak telefon, cok gereksiz. Tabii asil yeniligin Sense 7 olmasini bekliyorum.
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redloves 4 yıl
Spigen sitesine koyduğuna göre demekki ilk sızdırılan görüntülerdeki gibi çıkacak telefon. alt ve üst kısımda hoparlör konumlandırılmış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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The Interval 4 yıl
Bence bu sekilde cikmiycak bu m8 in update modeli olarak piyasaya cikicak, m9 u ise spigen.com uzerinden gorebilirsiniz.
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MrKemal17 4 yıl The Interval
The Interval

Bence bu sekilde cikmiycak bu m8 in update modeli olarak piyasaya cikicak, m9 u ise spigen.com uzerinden gorebilirsiniz.

Spigen olayın bütün süprizini kaçırıyor. M9, S6, S6 Edge hepsini koymuş siteye. iPhone 6 ve 6 Plus'ta da aynı durum olmuştu.

S6 Edge'in çıkmasını beklemiyordum ama çıkacakmış.
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ynsemre1 4 yıl
Twitter'dan küçük bir video paylaşmışlar hoparlörler hakkında.
twitter.com/...
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bugatti1907 4 yıl
video yok twitter da da bulamadım.
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