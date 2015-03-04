HTC One M9 modelinin Avrupa fiyatlandırması ortaya çıkmaya başladı

1 Martta yeni amiral gemis One M9 modelini tanıtan HTC herhangi bir fiyat açıklaması yapmamıştı. HTC Almanya sitesinde açılan bir ön sipariş ise ilk fiyat bilgilerini verdi. Açılan ön siparişte HTC One M9 modelinin 750 Euro fiyata sahip olduğu görülüyor. Samsung Galaxy S6 modelinin 650 Euro fiyatlandırma ile başlayacağı düşünülürse HTC'nin fiyatlarının biraz yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz.





05.03.2015 04:26 Güncelleme :

Modelin ABD'de bir kampanyada hediye edileceği çekiliş detaylarında 599 dolar değerinde olduğu belirtildi. Bu fiyatın ABD fiyatı olacağı düşünülüyor. Eğer ABD fiyatı 599 dolar olursa Avrupa'da HTC One M9 modeli 599 Euro veya 649 euro fiyatla satılabilir.

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Ancak bu diğer ülkelerde henüz ön siparişler açılmış değil ve fiyatlar bilinmiyor. Cihazın daha önce sim kilitsiz Best Buy'da 650 Euro'dan listelenmişti ancak sonrasında ilan kaldırılmıştı. Almanya'da açılan ön siparişte cihazın 31 Mart tarihinden itibaren kullanıcılara ulaştırılacağı belirtilmiş. Bu süreye kadar diğer ülkelerde de ön siparişlerin açılması bekleniyor.Tekrar belirtmek gerekirse cihazın net olarak çıkış fiyatı hala açıklanmasa da Best Buy'da listelenmesinin ardından 650 Euro fiyata sahip olacağı düşünülüyordu. HTC Almanya'nın ön sipariş için verdiği fiyatın gerçek satış fiyatı olup olmayacağı bilinmiyor. Euro'nun 2.85 TL'ye denk geldiği düşünülürse (4 Mart 2015 kuru) cihazın düşük fiyatla çıkmasını umuyoruz.