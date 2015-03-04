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HTC One M9 modelinin Avrupa fiyatlandırması ortaya çıkmaya başladı

4 yıl
7,8b
1
56
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M9 modelinin Avrupa fiyatlandırması ortaya çıkmaya başladı
1 Martta yeni amiral gemis One M9 modelini tanıtan HTC herhangi bir fiyat açıklaması yapmamıştı. HTC Almanya sitesinde açılan bir ön sipariş ise ilk fiyat bilgilerini verdi. Açılan ön siparişte HTC One M9 modelinin 750 Euro fiyata sahip olduğu görülüyor. Samsung Galaxy S6 modelinin 650 Euro fiyatlandırma ile başlayacağı düşünülürse HTC'nin fiyatlarının biraz yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ancak bu diğer ülkelerde henüz ön siparişler açılmış değil ve fiyatlar bilinmiyor. Cihazın daha önce sim kilitsiz Best Buy'da 650 Euro'dan listelenmişti ancak sonrasında ilan kaldırılmıştı. Almanya'da açılan ön siparişte cihazın 31 Mart tarihinden itibaren kullanıcılara ulaştırılacağı belirtilmiş. Bu süreye kadar diğer ülkelerde de ön siparişlerin açılması bekleniyor.

Tekrar belirtmek gerekirse cihazın net olarak çıkış fiyatı hala açıklanmasa da Best Buy'da listelenmesinin ardından 650 Euro fiyata sahip olacağı düşünülüyordu. HTC Almanya'nın ön sipariş için verdiği fiyatın gerçek satış fiyatı olup olmayacağı bilinmiyor. Euro'nun 2.85 TL'ye denk geldiği düşünülürse (4 Mart 2015 kuru) cihazın düşük fiyatla çıkmasını umuyoruz.

05.03.2015 04:26 Güncelleme :
Modelin ABD'de bir kampanyada hediye edileceği çekiliş detaylarında 599 dolar değerinde olduğu belirtildi. Bu fiyatın ABD fiyatı olacağı düşünülüyor. Eğer ABD fiyatı 599 dolar olursa Avrupa'da HTC One M9 modeli 599 Euro veya 649 euro fiyatla satılabilir. 


HTC One M9'un tüm teknik detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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cmlunrssl 4 yıl
Şu anda avea internet sitesinde fiyatlarını açıklamış durumda, hafta içi bayilerinde satışta. Faturaya fiyatlar da var yada nakit 2799...
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Lene 4 yıl
2.499tl diyordum ama sanırım daha yüksek gelecek :( M8 ile devam ozaman ;
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doctor_bey 4 yıl
2800 diyorum
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Guaire 4 yıl
Geçen sene Avrupa fiyatı olan 680 euroya paraleldi.

Bu sene de 750 euro olan Avrupa fiyatına paralel olursa 2600TL olmalı.

Edit: HTC M9'un 749 euroluk fiyatı ile Samsung S6 699 euroluk fiyatından pahalı olması HTC'nin M9 ile ***u avuçladığının resmidir.
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bluebest 4 yıl
Makyajlanmış bir M8 için 2000 Lira üstü çok fazla malesef. HTC'ye karşı bir sempatim var ama Samsung S6 ile çok üstün bir telefon çıkardı. Bir kere S6'da kullanılan işlemci SD820 çıkana kadar en iyisi olacak, çok hızlı ve ısınmıyor. Kamera dersen daha iyi, tasarım göreceli bir şey ama S6 edge olarak bakınca bence görsel anlamda daha güzel. Ayrıca exynos'lu telefonlarda wolfson ses çipi kullanılıyor, ses olarak da pek geride değil. Duyumlara göre iyi de bir kulaklık ile gelecek. HTC hala o soğuk renkleri olan LCD paneli kullanıyor. Yok kardeşim yok, şu koşullarda M9 almak için ağır HTC fanı olmak lazım.
M8'i öne çıkaran özellikler sadece hafıza kartı takılabilmesi ve dahili fm radyo. Şimdi birileri gelecek sense arayüzü diyecek ama touchwiz'in son halini gördün mü diye bir sorsun önce kendine.
Amacım kesinlikle Samsung propagandası yapmak değil, ben tüketiciyim en iyisini almak isterim ve neresinden tutarsam tutayım S6 rakipsiz gibi görünüyor.
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hgtucel 4 yıl
Maksimum 2.600 TL Turkiye fiyati.
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eticicibebeseven2001li 4 yıl
M8 kullaniyorum ancak bu m9 alincak hicbir iyi yonu yok gorunusu zaten geriye dogru gidiyor m7 bile daha iyi
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ShaRk_07 4 yıl
Çok para
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İssiz Adam 4 yıl
Illa htc alinacaksa m8 alinir o ne para be
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okan_cehapelioglu 4 yıl
yazık lan o paralara
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GamingMan 4 yıl
M9 gayet şık bi cihaz ama vergiler ve firmalarin kar i uzerine eklendiginde ülkemizde uçuk fiyatlara ulaşıyor fiyati ülkemizde 2400 den aşagı olmaz gibi
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S.Soylu 4 yıl
Bu adamların nasıl bir satış politikası var çözmüş değilim ben. Bir kere marka tanınırlığı olarak Samsung'dan geridesin. Birde üzerine daha yüksek fiyatla satışa çıkarıyorsun telefonu. Zaten kullanılan donanım muamma ısınma sorunu vs. den dolayı, hadi donanım sıkıntısız diyelim yinede geri kalıyorsun donanım olarak. Tamam malzeme kalitesi daha iyide sırf bunun içinde yüksek fiyata satılmaz ki. S6 ile aynı fiyatta bile değil bana göre daha düşük fiyatta olmalı ki insanların dikkatini çeksin
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YusfRdem 4 yıl
Hepsini geçtim birisi bana bunun M8 den ne farkı var onu izah etsin
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Guest-DE04D47E5 4 yıl YusfRdem
YusfRdem
Hepsini geçtim birisi bana bunun M8 den ne farkı var onu izah etsin

S serisindeki yillardir yapilan efektif farklardan bahsedebilirsin sende bana? 2 telefonda vasat bana gore vasattan kastim elle tutulur bir yenilik bir degisiklik 2 cihazdada yok ufak bazi degisiklikler iki cihazdada olur normal ayni fiyata cikarlarsa htc, htc pahali olsa bilede gidip samsung almam bu benim fikrim senelerdir kullanarak elde ettigim tecrubeler isiginda
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