HTC One M9 modelinin Avrupa fiyatlandırması ortaya çıkmaya başladı

1 Martta yeni amiral gemis One M9 modelini tanıtan HTC herhangi bir fiyat açıklaması yapmamıştı. HTC Almanya sitesinde açılan bir ön sipariş ise ilk fiyat bilgilerini verdi. Açılan ön siparişte HTC One M9 modelinin 750 Euro fiyata sahip olduğu görülüyor. Samsung Galaxy S6 modelinin 650 Euro fiyatlandırma ile başlayacağı düşünülürse HTC'nin fiyatlarının biraz yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ancak bu diğer ülkelerde henüz ön siparişler açılmış değil ve fiyatlar bilinmiyor. Cihazın daha önce sim kilitsiz Best Buy'da 650 Euro'dan listelenmişti ancak sonrasında ilan kaldırılmıştı. Almanya'da açılan ön siparişte cihazın 31 Mart tarihinden itibaren kullanıcılara ulaştırılacağı belirtilmiş. Bu süreye kadar diğer ülkelerde de ön siparişlerin açılması bekleniyor.
Tekrar belirtmek gerekirse cihazın net olarak çıkış fiyatı hala açıklanmasa da Best Buy'da listelenmesinin ardından 650 Euro fiyata sahip olacağı düşünülüyordu. HTC Almanya'nın ön sipariş için verdiği fiyatın gerçek satış fiyatı olup olmayacağı bilinmiyor. Euro'nun 2.85 TL'ye denk geldiği düşünülürse (4 Mart 2015 kuru) cihazın düşük fiyatla çıkmasını umuyoruz.
05.03.2015 04:26 Güncelleme :
Modelin ABD'de bir kampanyada hediye edileceği çekiliş detaylarında 599 dolar değerinde olduğu belirtildi. Bu fiyatın ABD fiyatı olacağı düşünülüyor. Eğer ABD fiyatı 599 dolar olursa Avrupa'da HTC One M9 modeli 599 Euro veya 649 euro fiyatla satılabilir.
Modelin ABD'de bir kampanyada hediye edileceği çekiliş detaylarında 599 dolar değerinde olduğu belirtildi. Bu fiyatın ABD fiyatı olacağı düşünülüyor. Eğer ABD fiyatı 599 dolar olursa Avrupa'da HTC One M9 modeli 599 Euro veya 649 euro fiyatla satılabilir.
HTC One M9'un tüm teknik detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Bu sene de 750 euro olan Avrupa fiyatına paralel olursa 2600TL olmalı.
Edit: HTC M9'un 749 euroluk fiyatı ile Samsung S6 699 euroluk fiyatından pahalı olması HTC'nin M9 ile ***u avuçladığının resmidir.
M8'i öne çıkaran özellikler sadece hafıza kartı takılabilmesi ve dahili fm radyo. Şimdi birileri gelecek sense arayüzü diyecek ama touchwiz'in son halini gördün mü diye bir sorsun önce kendine.
Amacım kesinlikle Samsung propagandası yapmak değil, ben tüketiciyim en iyisini almak isterim ve neresinden tutarsam tutayım S6 rakipsiz gibi görünüyor.
S serisindeki yillardir yapilan efektif farklardan bahsedebilirsin sende bana? 2 telefonda vasat bana gore vasattan kastim elle tutulur bir yenilik bir degisiklik 2 cihazdada yok ufak bazi degisiklikler iki cihazdada olur normal ayni fiyata cikarlarsa htc, htc pahali olsa bilede gidip samsung almam bu benim fikrim senelerdir kullanarak elde ettigim tecrubeler isiginda