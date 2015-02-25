HTC One M9 modelinin tüm detayları ortaya koyan 3 reklam videosu sızdırıldı

*Görsel videodan alınmıştır.

Mobil dünya kongresi yaklaşırken sızdırılan bilgilerden en çok başı ağrıyan şirket belkide HTC oldu. Daha önce tasarımı,basın görselleri, duvar kağıtları sızdırılan cihazın bu kez ise 3 adet reklam videosu sızdırıldı. Sızdırılan ilk videoda ise kamera özelliklerinin üzerinde duruluyor. Çekim kalitesine ve karanlıkta daha parlak fotoğraflar çekebilen ön kameraya vurgu yapılırken fotoğraf düzenleme ile ilgili yeni özellikler de gösteriliyor.

Paylaşılan ikinci videoda ise yine tema oluşturma özelliği üzerinde duruluyor. Reklamda bir kadının temanın ikonlarını ve arka planını ayarlayarak kendine özel bir temayı yaratması ve ardından Sense arayüzünden yakındaki restorantlar hakkında bilgi alması gösteriliyor.

Sızdırılan üçüncü video tanıtım videosu olurken videoda cihazın iki renkli metal kaplamaya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca videoda kolay değiştirilebilen tema seçenekleri HTC Sense arayüzünün yeni özellikleri, 4 ultra megapiksel ön kamera, 20 MP arka kamera, yeni Boomsound teknolojisi ve müzik paylaşabilme özelliği gösteriliyor. Upleaks'ın sızdırdığı üç videoyu arka arkaya eklenmiş tek bir video şeklinde aşağıdan izleyebilirsiniz. (Yalnızca son videoda ses bulunuyor)