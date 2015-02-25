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HTC One M9 modelinin tüm detayları ortaya koyan 3 reklam videosu sızdırıldı

4 yıl
15,5b
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102
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M9 modelinin tüm detayları ortaya koyan 3 reklam videosu sızdırıldı
 *Görsel videodan alınmıştır.
Mobil dünya kongresi yaklaşırken sızdırılan bilgilerden en çok başı ağrıyan şirket belkide HTC oldu. Daha önce tasarımı,basın görselleri, duvar kağıtları sızdırılan cihazın bu kez ise 3 adet reklam videosu sızdırıldı. Sızdırılan ilk videoda ise kamera özelliklerinin üzerinde duruluyor. Çekim kalitesine ve karanlıkta daha parlak fotoğraflar çekebilen ön kameraya vurgu yapılırken fotoğraf düzenleme ile ilgili yeni özellikler de gösteriliyor.
Paylaşılan ikinci videoda ise yine tema oluşturma özelliği üzerinde duruluyor. Reklamda bir kadının temanın ikonlarını ve arka planını ayarlayarak kendine özel bir temayı yaratması ve ardından Sense arayüzünden yakındaki restorantlar hakkında bilgi alması gösteriliyor.
Sızdırılan üçüncü video tanıtım videosu olurken videoda cihazın iki renkli metal kaplamaya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca videoda kolay değiştirilebilen tema seçenekleri HTC Sense arayüzünün yeni özellikleri, 4 ultra megapiksel ön kamera, 20 MP arka kamera, yeni Boomsound teknolojisi ve müzik paylaşabilme özelliği gösteriliyor.
Upleaks'ın sızdırdığı üç videoyu arka arkaya eklenmiş tek bir video şeklinde aşağıdan izleyebilirsiniz. (Yalnızca son videoda ses bulunuyor)

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ec38 4 yıl
Metal kasa guzel hissettiriyo dediniz boyle kalin cerceveli kasalari dayadi millete iste. Teknolojinin tersine gidiyor bu htc :)))
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doctor_bey 4 yıl
Yazık olmasın, böyle gelme lütfen
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şazenuş 4 yıl
Bekleyelim
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Kurshoo 4 yıl
HTC Ceo su acil tasarımcısını kovmalı. yerine internette prototip tasarımı yapan gençlerden birini almalı ! Hobi olsun diye tasarım yapan çocuklar daha iyi iş çıkartıyor. Samsung a çok eleştiri geliyor ama samsung tasarımları bunları 10 a katlar. Note 4, Note 4 EDGE ve Galaxy A5 ve A7 muhteşem. S6 da bence iyi olacak, prototip fotoğrafları çok kalitesiz anlaşılmıyor.
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system electronıc 4 yıl
arkadaşlar allah rızası için biri bana bu telefonun tasarım olarak m8 den ne farkı var anlatabilirmi...bunun içinmiydi bu kadar yaygara...hani kockoca siyah htc bar gidiyordu,hani hoparlörler daha şık olacaktı ve telefonu bu kadar uzatmayacaktı...herşey aynı
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konsoldede 4 yıl
beni hic etkilemiyor htc ,,,,,,,,ben samsung s6 yi heyacanla bekliyorum
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Gkhnalmdr1984 4 yıl
Arkadaşlar Facebook da oynanan Bluff game (bildiğiniz Blöf oyunu) yayınlanmış bilgisi ve nasıl oynandığı hakkında bilgisi olan varmı?
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The Interval 4 yıl
htc.com/...

Canli yayin linki
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Khashoggi 4 yıl
Mobil sektör tarihinin en büyük sazan.avi gibi geliyor. HTC'nin yem olarak M8i modelini ortaya attığını düşünüyorum, yani düşünmek istiyorum. Öte yandan Z4'ün ne zaman çıkacağı da Sony'nin mobil sektör geleceği de muammada olduğu için muhtemelen tasarıma bakmaksızın M9 cebime girecek gibi duruyor.
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alp0007 4 yıl
Arka yüzdeki kavis ve malzeme yapısı telefonu olduğundan kalın göstermiş. Aynı sorun LG G3 dede var. Ön yüz ekran çevresindeki siyah bant demode görüntü yaratıyor. Yine de en güzel android cihazlardan birisi. Fiyatında yüksek olacağı garanti olduğu için çok satacağını sanmıyorum.
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