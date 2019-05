HTC One ME9'un fotoğrafı ve bazı bilgileri sızdırıldı

Zaman zaman HTC'nin One M9'un yeni varyasyonlarını hazırladığına dahil bir çok sızıntı ortaya çıkıyor. Bu kez de benzer bir şekilde One ME9 modeli sızdırıldı. Hima Ace kod adına sahip cihaz daha önce duyurulan One M9+ modeline benzerliği ile dikkat çekiyor.

One ME9'u M9+ modelinden ayıran ilk detaylardan birisi ise kasanın polikarbon malzemeden üretilmesi. Çerçevelerde yine metal malzeme kullanılırken, cihazın arka kısımda bir kamera bulunması dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere ONE M9+ modelinde arka kısımda ana kameraya ek olarak bir de derinlik algılayan ikinci bir kamera bulunuyordu.

Arka kamera sensörünün 20 MP çözünürlükte Toshiba'ya ait bir sensör olduğu iddia edilirken, ön kamerada Desire Eye modelindeki 13 MP'lik sensörün veya One M9'a ait 4 Ultra Piksellik sensörün kullanılabileceği belirtiliyor.

Cihazın ekran boyutu 5.2 inç olarak belirtilirken ekranın alt kısmında yine One M9+ modelindeki gibi fiziksel butona yer verildiğini görüyoruz. Bu butonun parmak izi okuyucu sensöre sahip olduğu da iddialar arasında. Cihaza performans konusunda MediaTek MT6795 çipset ile birlikte 3 GB sistem belleği eşlik ediyor. Bunun dışında arttırılabilir 32 GB depolama alanı ve 2900 mAh batarya diğer önemli detaylar.



Yine yalnızca Asya bölgesinde satışa çıkması beklenen modelin fiyat etiketinin 565 dolar seviyesinde olması bekleniyor.