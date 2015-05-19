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HTC One ME9'un fotoğrafı ve bazı bilgileri sızdırıldı

4 yıl
5,1b
1
12
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One ME9'un fotoğrafı ve bazı bilgileri sızdırıldı
 
Zaman zaman HTC'nin One M9'un yeni varyasyonlarını hazırladığına dahil bir çok sızıntı ortaya çıkıyor. Bu kez de benzer bir şekilde One ME9 modeli sızdırıldı. Hima Ace kod adına sahip cihaz daha önce duyurulan One M9+ modeline benzerliği ile dikkat çekiyor.

One ME9'u M9+ modelinden ayıran ilk detaylardan birisi ise kasanın polikarbon malzemeden üretilmesi. Çerçevelerde yine metal malzeme kullanılırken, cihazın arka kısımda bir kamera bulunması dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere ONE M9+ modelinde arka kısımda ana kameraya ek olarak bir de derinlik algılayan ikinci bir kamera bulunuyordu. 
Arka kamera sensörünün 20 MP çözünürlükte Toshiba'ya ait bir sensör olduğu iddia edilirken, ön kamerada Desire Eye modelindeki 13 MP'lik sensörün veya One M9'a ait 4 Ultra Piksellik sensörün kullanılabileceği belirtiliyor.
Cihazın ekran boyutu 5.2 inç olarak belirtilirken ekranın alt kısmında yine One M9+ modelindeki gibi fiziksel butona yer verildiğini görüyoruz. Bu butonun parmak izi okuyucu sensöre sahip olduğu da iddialar arasında. Cihaza performans konusunda MediaTek MT6795 çipset ile birlikte 3 GB sistem belleği eşlik ediyor. Bunun dışında arttırılabilir 32 GB depolama alanı ve 2900 mAh batarya diğer önemli detaylar.

Yine yalnızca Asya bölgesinde satışa çıkması beklenen modelin fiyat etiketinin 565 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

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ErnGnc 4 yıl en beğenilen
ya şu siyah banda tuşları koy, yada kaldır bu ısrar niye anlamadım, m7den sonra sırf şu konudan htc almıyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Mtk ve 565 dolar bu neyin kafası?
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inexo 4 yıl
kim ne derse desin bu konuda samsung ilkeli davranıyor.
hem alt üst boşluk simetrisini sağlıyor, hem de sanal tuş garabetine bulaşmıyor.
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mcrew 4 yıl
m8 mini aldıktan üç hafta sonra güncelleme yapmıcaz diye açıklama yaptı

şu an kullandığım son htc telefon iki üç sene sonra htc nin yanına yaklaşmam

ki o zamana kadar htc diye bir şey kalırsa

xiaomi huawei asus falan pazarda çok şeyi değiştireecek
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DownClock01 4 yıl
Bu tasarımlarla, bu firma neden halen batmıyor anlayamıyorum...
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stalker(1979) 4 yıl
Kocaman siyah htc yazan bant yapacaklarına hazır zaten fiziksel tuş koymuşsun onun üzerine HTC yaz gitsin. HTC ne zaman vazgeçecek şu siyah bant rezaletinden. O bant olmasa ekran 5.4 inç olurdu demek ki.
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ErnGnc 4 yıl en beğenilen
ya şu siyah banda tuşları koy, yada kaldır bu ısrar niye anlamadım, m7den sonra sırf şu konudan htc almıyorum.
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MrKemal17 4 yıl
Htc artık şu siyah bandı bırak. Metal çerçevenin bittiği noktada ekran başlasın arada siyah işe yaramayan kısım olmasına gerek yok. Yıllardır bir düzeltmedin şu durumu.
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caneycaney 4 yıl
ulan zaten 5 inç ekranın var altına kocaman siyah htc bandı çekiyorsunuz birde üzerine ekrana tuş koyuyorsun 5 inçlik telefon iniyor 4.5 inçe
m7 den sonra tasarım rezalet
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talib kweli 4 yıl
iyi tamam güzelde ne gerek var.
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1BilimAdamı 4 yıl caneycaney
caneycaney

ulan zaten 5 inç ekranın var altına kocaman siyah htc bandı çekiyorsunuz birde üzerine ekrana tuş koyuyorsun 5 inçlik telefon iniyor 4.5 inçe

m7 den sonra tasarım rezalet

Aynen m7 gerçekten ekran çerçeve oranı,işçiliği,tasarımıyla 10 numara ama nedense devam ettirmediler
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Das Boot 4 yıl
Bıktım şu tasarımdan.
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Chandler_Bing 4 yıl
Tek kelimeyle Çöp !
Büyük ihtimalle 1800-1900 liraya piyasadan girmek.Bu fiyatlarda note 4 varken kimse bu telefonun yüzüne bakmaz
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