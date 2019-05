HTC One Max altın renkli modeli Tayvan'da satışa sunuldu

Ülkemizde de geçen hafta satışa sunulan HTC'nin en büyük akıllı telefonu HTC One Max, yeni bir renk seçeneğine daha kavuşuyor. Son dönemin gözde renk seçeneği olan altın sarısı, HTC One modelinden sonra HTC One Max modeline de geldi.





HTC One Max modelinde normalde buz gümüşü, kırmızı ve siyah renk seçenekleri mevcuttu. Altın rengi ile birlikte seçenek sayısı 4'e çıktı. Ülkemizde ise sadece buz gümüşü seçeneğinin olduğunu belirtelim.





Altın sarısı renk seçeneğine sahip HTC One Max şu an için sadece Tayvan'da satışa sunulmuş durumda. Yeni renk seçeneğinin global pazarlara ne zaman sunulacağı ise açıklanmadı.





HTC One Max modelinde hatırlanacağı üzere 5.9 inçlik Full HD ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongaseti, 4 Ultrapixel çözünürlükte arka kamera, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 3300mAh batarya, parmak izi tarayıcısı, Sense 5.5 gibi özelliklere sahip. Cihazın satış fiyatı ise 2299TL.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-max-in-gold-available-in-Taiwan_id50691