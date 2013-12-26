Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One Max altın renkli modeli Tayvan'da satışa sunuldu

5 yıl
801
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One Max altın renkli modeli Tayvan'da satışa sunuldu

Ülkemizde de geçen hafta satışa sunulan HTC'nin en büyük akıllı telefonu HTC One Max, yeni bir renk seçeneğine daha kavuşuyor. Son dönemin gözde renk seçeneği olan altın sarısı, HTC One modelinden sonra HTC One Max modeline de geldi. 

HTC One Max modelinde normalde buz gümüşü, kırmızı ve siyah renk seçenekleri mevcuttu. Altın rengi ile birlikte seçenek sayısı 4'e çıktı. Ülkemizde ise sadece buz gümüşü seçeneğinin olduğunu belirtelim.

Altın sarısı renk seçeneğine sahip HTC One Max şu an için sadece Tayvan'da satışa sunulmuş durumda. Yeni renk seçeneğinin global pazarlara ne zaman sunulacağı ise açıklanmadı.

HTC One Max modelinde hatırlanacağı üzere 5.9 inçlik Full HD ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongaseti, 4 Ultrapixel çözünürlükte arka kamera, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 3300mAh batarya, parmak izi tarayıcısı, Sense 5.5 gibi özelliklere sahip. Cihazın satış fiyatı ise 2299TL. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-max-in-gold-available-in-Taiwan_id50691 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
çay 5 yıl
Geçen sene onex'ten sonra x+ çıkarınca (haklı olarak) tepkiler almıştı. One çıkarkende bu sene bundan daha iyisini çıkarmayacağız amiral gemimiz oalacak şeklinde açıklama yapmışlardı. S600 ile çıkmasının sebebi bu aslında ama bana kalırsa saçma bir hareket oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 5 yıl
Altın renk yapınca adama sorarlar, "Kıçımızdaki donu da kopyalıcak mısınız" diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
hazır arka kapak açılmışken pil değiştirme olanağında verselerdi parmak izi okuyucu olmamış bu fiyata s800 olması gerekirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ncentilmen 5 yıl
Sndrgn600 olmasına rağmen,htc 'nin stabil arayuzu sayesi de hız konusunda z ultra dan pek te geri kalmıyor. İlk başlarda çok kaba göründü ama bi günde alıştım şu an büyük bir zevkle kullanıyorum. Htc nihayet tuş kilidini yan tarafa aldı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl ncentilmen
ncentilmen

Sndrgn600 olmasına rağmen,htc 'nin stabil arayuzu sayesi de hız konusunda z ultra dan pek te geri kalmıyor. İlk başlarda çok kaba göründü ama bi günde alıştım şu an büyük bir zevkle kullanıyorum. Htc nihayet tuş kilidini yan tarafa aldı.

s600 un yeterince performans sunacagindan benimde suphem yok. gercek kullanimda s600 ile s800 arasindaki fakdan ziyade yazilim optimizasyonunun farkini daha cok hissedersiniz. ama gecen senenin amiral gemisi donanimini bu senenin amiral gemisinde kullanip, uzerinede kendini ispatlamis basarili rakiplerinizden daha yuksek fiyat etiketi koyarsaniz o is olmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Bir zamanlar donanım olarak Sony geriden gelirdi şimdi ise Htc aynı hatayı yapıyor.Samsung gibi agresif bir firma varken renk değiştirerek bi yere varılmaz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
One max Nigga Edition


Htc one'a renkli tasarım güzel gidiyor, keşke daha ucuz olsa da alabilsek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
roxory 5 yıl
Merhaba arkadaşlar,


Lokasyon bazlı servisler için pazar araştırması yapıyorum, aşağıdaki anketi 1dk nızı ayırarak cevaplarsanız çok sevinirim.


İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.



online-anket.gen.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
canlısını göremedim hala, htc tasarımıyla 6" güzel durmuş mu merak ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Windows Phone 8 için uygulama rehberi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim