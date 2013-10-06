HTC One Max, bataryalı özel bir kapak aksesuarı sunabilir

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HTC'nin Phablet sınıfına sunacağı One Max modeli için 17 Ekim 2013 ihtimali lansman tarihi olarak güçlenirken, model ile ilgili önemli bir iddia daha gündeme geldi.
Modelin HTC One amiral gemisinin büyük boyutlu versiyonu olacağı tahmin ediliyor. 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 işlemci, çıkarılamayan 3300mAh batarya, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.3 işletim sistemi, Sense 5.5 arayüzü şimdilik bilinen özellikler.
Model ile ilgili ilk iddia Beats logosunun artık arka kapakta yer almayacağı yönünde. Bu da Beats ses teknolojisinin modelde kullanılmayacağını gösteriyor. Ancak Beats, HTC'nin yeni büyük ekranlı akıllı telefonda yer alacaklarını açıklamıştı. Bu açıdan iddia biraz kafa karıştırıyor.
Model ile ilgili diğer iddia ise ilk olarak Çin'de satışa sunulacağı yönünde. 21 Ekim'de başlayacak satışlar sonrasında global pazarlara sıra gelecek.
Model ile ilgili üçüncü iddia ise batarya desteği konusunda. HTC One Max beraberinde özel bir batarya kılıfı getirecek. Standart arka kapaktan bir farkı olmayan bu aksesuar barındırdığı 1200mAh gücündeki ek batarya ile cihazın kullanım süresini biraz daha artıracak.
Kapak asıl bataryaya sağ alt kısımda bulunan 3 pinli bağlantı ile erişecek. Böylece piyasadaki cihazın kalınlaşmasına sebep olan batarya kılıflarından ayrılacak. Ancak bu aksesuarın kutu içeriğine mi dahil olacağı yoksa opsiyonel olarak mı geleceği şimdilik belirsiz.
http://www.slashgear.com/htc-one-max-rumor-claims-1200-mah-battery-back-accessory-04300261/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
diğer double dip kılıf için hard shell olan modelini ise one max t6 için buradan bulabilirsiniz.
htc.web.tr/...
bu ne diyor yaw
Kesinlikle katılıyorum. Eğer ben bugün HTC'yi bırakıp Note 2 kullanıyorsam bu Samsung'un değil HTC'nin başarısıdır. Tekrardan HTC'ye dönmek istiyordum One modelini çok beğendim fakat Note 2'den sonra ekran küçük olur diye yaklaşmadım. One Max modelini bekliyordum ekran büyük, donanım daha iyi olur, sd kart desteği olur ve batarya çıkarılabilir olur diye ama yanılmışım. Bu şekilde çıkarsa telefon asla almam. O kadar büyük bir telefona o batarya yakışmaz. İşlemci S800 olmalıydı bence ve ram konusu falan Note 3'le falan yarışacak düzeyde olmalıydı. Ama görünen o ki Note 2 ile yola devam.
One'yi kastediyorsan Max ile aynı segment değil farklı segment ve kullanım özellikleri var
Note 3'e rakip olarak ve muhtemelen Note 3 fiyatına çıkaracağı tablet telefonuna s600 işlemci, çıkarılamayan batarya, artırılamayan 16/32 gb. bellek koymak ve kasayı aynı One tasarımında bırakmak nasıl bir hatadır? İnsanlar Note 3 fiyatına, Note 3'ten en az 2 cm. daha uzun ve 1 cm. daha kalın, daha ağır, daha yavaş, bellek fakiri bir tuğlayı neden Note 3'e tercih etsinler?
Aslında daha büyük boyutlarda kasaya sahip bu modele daha iyi bir batarya sığdırılabilirdi orantılarsak.
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