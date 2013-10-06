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HTC One Max, bataryalı özel bir kapak aksesuarı sunabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max, bataryalı özel bir kapak aksesuarı sunabilir

HTC'nin Phablet sınıfına sunacağı One Max modeli için 17 Ekim 2013 ihtimali lansman tarihi olarak güçlenirken, model ile ilgili önemli bir iddia daha gündeme geldi.

Modelin HTC One amiral gemisinin büyük boyutlu versiyonu olacağı tahmin ediliyor. 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 işlemci, çıkarılamayan 3300mAh batarya, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.3 işletim sistemi, Sense 5.5 arayüzü şimdilik bilinen özellikler. 

Model ile ilgili ilk iddia Beats logosunun artık arka kapakta yer almayacağı yönünde. Bu da Beats ses teknolojisinin modelde kullanılmayacağını gösteriyor. Ancak Beats, HTC'nin yeni büyük ekranlı akıllı telefonda yer alacaklarını açıklamıştı. Bu açıdan iddia biraz kafa karıştırıyor.

Model ile ilgili diğer iddia ise ilk olarak Çin'de satışa sunulacağı yönünde. 21 Ekim'de başlayacak satışlar sonrasında global pazarlara sıra gelecek.

Model ile ilgili üçüncü iddia ise batarya desteği konusunda. HTC One Max beraberinde özel bir batarya kılıfı getirecek. Standart arka kapaktan bir farkı olmayan bu aksesuar barındırdığı 1200mAh gücündeki ek batarya ile cihazın kullanım süresini biraz daha artıracak. 

Kapak asıl bataryaya sağ alt kısımda bulunan 3 pinli bağlantı ile erişecek. Böylece piyasadaki cihazın kalınlaşmasına sebep olan batarya kılıflarından ayrılacak. Ancak bu aksesuarın kutu içeriğine mi dahil olacağı yoksa opsiyonel olarak mı geleceği şimdilik belirsiz.  

http://www.slashgear.com/htc-one-max-rumor-claims-1200-mah-battery-back-accessory-04300261/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Android işlemciden sonra s600 işletim sistemi
hayaldi gerçek oldu
Yanıtla +44
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General. 5 yıl
Eğer bugün Samsung altın çağını yaşıyorsa Htc Sony Nokia yüzünden hani pazarlama cart curt diyoruzya hiç alakası yok Nokia Androidli cihaz yapsaydı Sony 90'lı yılların Sony'si olsaydı Htc 3-4 ayda bir üst model çıkarmasaydı yüksek fiyatı cabası kim samsung alırdı Sanki gizli bir el samsung için çalışıyor sanki bütün firmalar samsung daha çok satsın daha çok büyüsün diye uğraşıyor ben çözemedim Şimdi Note 3 gibi bir rakibin var senden önce davranmış piyasaya sunmuş S-Pen teknolojisi özellikleri geliştirilmiş 3GB ram koyulmuş vs vs peki Htc ne yapıyor Note 3 ten sonra çıkacak bir cihazı daha iyi yapacağına gidip S600 işlemci koyuyor Çindeki merdiven altı üreticiler bile cihazlarına S800 koydu Nokia gibi Htc ninde sonu iyi değil
Eğer bugün Samsung altın çağını yaşıyorsa Htc Sony Nokia yüzünden hani pazarlama cart curt diyoruzya hiç alakası yok Nokia Androidli cihaz yapsaydı Sony 90'lı y...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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rtsbora 5 yıl
İnad ettik, bataryayı arttırmayacağız demeye getiriyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +13
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tekinsi 5 yıl
bataryalı double dip kılıfı ebay da mevcut ve çok pahalı
diğer double dip kılıf için hard shell olan modelini ise one max t6 için buradan bulabilirsiniz.
htc.web.tr/...
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PsychicPower 5 yıl
Snapdragon 600 ile gelirse şimdiden ölü doğmuş olur bana kalırsa. Hiçbir albenisi yok ki cihazın. Rakipleri karşısında sadece htc'ye zarar ettirir.
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mahsur kalan adam 5 yıl
ahmetdeveci74
Apple iPhone en iyi cep telefonu HTC nin tahtı sallanıyorhttp://www.ototur.com/tag/apple-iphone-5-en-ucuz/

bu ne diyor yaw
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DH Misafiri 5 yıl
Sayın çok değerli HTC yöneticileri; şuan piyasada Samsung Galaxy Note 3 ve Sony Xperia Z Ultra gibi güçlü donanıma sahip telefonlar varken HTC One Max almam için sadece bi' neden söyler misiniz lütfen. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
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blltlgn 5 yıl
web101
Eğer bugün Samsung altın çağını yaşıyorsa Htc Sony Nokia yüzünden hani pazarlama cart curt diyoruzya hiç alakası yok Nokia Androidli cihaz yapsaydı Sony 90lı yılların Sonysi olsaydı Htc 3-4 ayda bir üst model çıkarmasaydı yüksek fiyatı cabası kim samsung alırdı Sanki gizli bir el samsung için çalışıyor sanki bütün firmalar samsung daha çok satsın daha çok büyüsün diye uğraşıyor ben çözemedim Şimdi Note 3 gibi bir rakibin var senden önce davranmış piyasaya sunmuş S-Pen teknolojisi özellikleri geliştirilmiş 3GB ram koyulmuş vs vs peki Htc ne yapıyor Note 3 ten sonra çıkacak bir cihazı daha iyi yapacağına gidip S600 işlemci koyuyor Çindeki merdiven altı üreticiler bile cihazlarına S800 koydu Nokia gibi Htc ninde sonu iyi değil

Kesinlikle katılıyorum. Eğer ben bugün HTC'yi bırakıp Note 2 kullanıyorsam bu Samsung'un değil HTC'nin başarısıdır. Tekrardan HTC'ye dönmek istiyordum One modelini çok beğendim fakat Note 2'den sonra ekran küçük olur diye yaklaşmadım. One Max modelini bekliyordum ekran büyük, donanım daha iyi olur, sd kart desteği olur ve batarya çıkarılabilir olur diye ama yanılmışım. Bu şekilde çıkarsa telefon asla almam. O kadar büyük bir telefona o batarya yakışmaz. İşlemci S800 olmalıydı bence ve ram konusu falan Note 3'le falan yarışacak düzeyde olmalıydı. Ama görünen o ki Note 2 ile yola devam.
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General. 5 yıl
Vilemaw
web101Eğer bugün Samsung altın çağını yaşıyorsa Htc Sony Nokia yüzünden hani pazarlama cart curt diyoruzya hiç alakası yok Nokia Androidli cihaz yapsaydı Sony 90lı yılların Sonysi olsaydı Htc 3-4 ayda bir üst model çıkarmasaydı yüksek fiyatı cabası kim samsung alırdı Sanki gizli bir el samsung için çalışıyor sanki bütün firmalar samsung daha çok satsın daha çok büyüsün diye uğraşıyor ben çözemedim Şimdi Note 3 gibi bir rakibin var senden önce davranmış piyasaya sunmuş S-Pen teknolojisi özellikleri geliştirilmiş 3GB ram koyulmuş vs vs peki Htc ne yapıyor Note 3 ten sonra çıkacak bir cihazı daha iyi yapacağına gidip S600 işlemci koyuyor Çindeki merdiven altı üreticiler bile cihazlarına S800 koydu Nokia gibi Htc ninde sonu iyi değil
hTc demiski ben madem bi amiral gemi çıkardım bu sene, çıkardığım başka bir telefonun donanımı bunu gecmesin

One'yi kastediyorsan Max ile aynı segment değil farklı segment ve kullanım özellikleri var
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LilTunechi 5 yıl
S800 koy reklama aban rahatça satar
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sertacarslan 5 yıl
HTC çok kötü yönetilen bir firma gerçekten.
Note 3'e rakip olarak ve muhtemelen Note 3 fiyatına çıkaracağı tablet telefonuna s600 işlemci, çıkarılamayan batarya, artırılamayan 16/32 gb. bellek koymak ve kasayı aynı One tasarımında bırakmak nasıl bir hatadır? İnsanlar Note 3 fiyatına, Note 3'ten en az 2 cm. daha uzun ve 1 cm. daha kalın, daha ağır, daha yavaş, bellek fakiri bir tuğlayı neden Note 3'e tercih etsinler?
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lj94 5 yıl
2 sene önceki razr maxx'ta bile 3300 mah batarya varken bana one maxx'tan bahsetmeyin.
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Umutcan 5 yıl lj94
lj94

2 sene önceki razr maxx'ta bile 3300 mah batarya varken bana one maxx'tan bahsetmeyin.

Aslında daha büyük boyutlarda kasaya sahip bu modele daha iyi bir batarya sığdırılabilirdi orantılarsak.
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mamilan 5 yıl
Snap600 ve daha piyasaya cıkmamıs bir cihaz tebrikler HTC :D
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Illustrious. 5 yıl
Snapdragon 600 işletim sistemi
ne, kadar okudum.
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