HTC One Max, bataryalı özel bir kapak aksesuarı sunabilir





HTC'nin Phablet sınıfına sunacağı One Max modeli için 17 Ekim 2013 ihtimali lansman tarihi olarak güçlenirken, model ile ilgili önemli bir iddia daha gündeme geldi.





Modelin HTC One amiral gemisinin büyük boyutlu versiyonu olacağı tahmin ediliyor. 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 işlemci, çıkarılamayan 3300mAh batarya, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.3 işletim sistemi, Sense 5.5 arayüzü şimdilik bilinen özellikler.





Model ile ilgili ilk iddia Beats logosunun artık arka kapakta yer almayacağı yönünde. Bu da Beats ses teknolojisinin modelde kullanılmayacağını gösteriyor. Ancak Beats, HTC'nin yeni büyük ekranlı akıllı telefonda yer alacaklarını açıklamıştı. Bu açıdan iddia biraz kafa karıştırıyor.





Model ile ilgili diğer iddia ise ilk olarak Çin'de satışa sunulacağı yönünde. 21 Ekim'de başlayacak satışlar sonrasında global pazarlara sıra gelecek.





Model ile ilgili üçüncü iddia ise batarya desteği konusunda. HTC One Max beraberinde özel bir batarya kılıfı getirecek. Standart arka kapaktan bir farkı olmayan bu aksesuar barındırdığı 1200mAh gücündeki ek batarya ile cihazın kullanım süresini biraz daha artıracak.





Kapak asıl bataryaya sağ alt kısımda bulunan 3 pinli bağlantı ile erişecek. Böylece piyasadaki cihazın kalınlaşmasına sebep olan batarya kılıflarından ayrılacak. Ancak bu aksesuarın kutu içeriğine mi dahil olacağı yoksa opsiyonel olarak mı geleceği şimdilik belirsiz.

http://www.slashgear.com/htc-one-max-rumor-claims-1200-mah-battery-back-accessory-04300261/