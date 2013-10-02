HTC One Max modelinde Beats Audio yer alacak













Beats Electronics firmasının HTC'ye ait olan hisseleri geri alması ile iki firma arasındaki ortaklığın sona erdiği bir süre önce gündeme gelmişti. Bu gelişme sonrası ilk akla gelen soru HTC'nin yeni akıllı telefonlarında bu teknolojiye yer verip vermeyeceğiydi.





Önümüzde tanıtılması beklenen ilk akıllı telefon HTC One Max olduğu için resmi açıklama da gecikmedi. Beats Electronics operasyonlardan sorumlu şefi Luke Wood yaptığı açıklamada, halen HTC firmasında yüzde 25 yatırımlarının olduğunu ve firmanın yeni büyük ekranlı akıllı telefonunda Beats Audio teknolojisine yer verileceğini duyurdu. Ayrıca HTC ve Beats arasında bir ticari anlaşma da devam etmekte.





Wood'un açıklamalarındaki büyük ekranlı akıllı telefon ifadesi ise dolaylı olarak HTC One Max modeline işaret ediyor. Bu bakımdan Beats hayranları hayal kırıklığına uğramayacak.





Beats ortaklığının HTC firmasına ne derece katkı yaptığı hep tartışıldı. Pek çok analiz uzmanı ses teknolojisinin HTC cihazlarının satışına hiç bir etki yapmadığını savunuyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/10/confirmed-beats-audio-will-part-htc-one-max.html