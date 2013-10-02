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HTC One Max modelinde Beats Audio yer alacak

5 yıl
1,1b
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27
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max modelinde Beats Audio yer alacak



Beats Electronics firmasının HTC'ye ait olan hisseleri geri alması ile iki firma arasındaki ortaklığın sona erdiği bir süre önce gündeme gelmişti. Bu gelişme sonrası ilk akla gelen soru HTC'nin yeni akıllı telefonlarında bu teknolojiye yer verip vermeyeceğiydi.

Önümüzde tanıtılması beklenen ilk akıllı telefon HTC One Max olduğu için resmi açıklama da gecikmedi. Beats Electronics operasyonlardan sorumlu şefi Luke Wood yaptığı açıklamada, halen HTC firmasında yüzde 25 yatırımlarının olduğunu ve firmanın yeni büyük ekranlı akıllı telefonunda Beats Audio teknolojisine yer verileceğini duyurdu. Ayrıca HTC ve Beats arasında bir ticari anlaşma da devam etmekte. 

Wood'un açıklamalarındaki büyük ekranlı akıllı telefon ifadesi ise dolaylı olarak HTC One Max modeline işaret ediyor. Bu bakımdan Beats hayranları hayal kırıklığına uğramayacak. 

Beats ortaklığının HTC firmasına ne derece katkı yaptığı hep tartışıldı. Pek çok analiz uzmanı ses teknolojisinin HTC cihazlarının satışına hiç bir etki yapmadığını savunuyor.  

http://www.androidheadlines.com/2013/10/confirmed-beats-audio-will-part-htc-one-max.html Yorum Yaz
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Sunstorms 5 yıl en beğenilen
Yine ekren71 haberi yine htc ye kötüleme "pek çok analist" demiş sayın bakalım onlar kimlermiş[>:]Her iki firmada bu işten kar ediyor neden ortaklığı bıraksınlar. Htc'yi tercih sebebim beats audio desteğidir burada htc bölümüne sorun bakalım
aksini düşünen analistler hangi dünyada yaşıyor merak ediyorum.
:]Her iki firmada bu işten kar ediyor neden ortaklığı bıraksınl...
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createemir 5 yıl
HTC fiyatları indirse sırf Beats Audio desteği yüzünden bile alınır.
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1 Avatar
astek135 5 yıl
Walkman daha iyi
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TearsForFears 5 yıl
Snapdragon 800 lu htc one çıkarsa alınır. HTC max beats audio ya ayrilan yer ile 6.3 ince kadar buyur herhalde.:-D
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ulmel 5 yıl
şöyle 1500 olsa alırız belki
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karakaya_o 5 yıl
One da zaten ses amfisi var arkadaşlar sadece yazilimsal değil. Ayrıca yazilimsal olsada yine hertürlü rakiplerden daha iyi ses veriyor. Bkz. One x dönemi
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nedensiz07 5 yıl
Bence bu ortaklığın sonlanmasından fazlaca zarar eden taraf beats tarafı olacaktır.. Çünkü bügün beats bu kadar tanınıyor biliniyorsa (en azından ülkemizde) bunda htc'nin payı çok büyük.. Eminim global pazarda da bu durum böyledir... Bu ayrılıktan iki taraf da elbet zararlı çıkıcaktır fakat bence beats'in kaybı daha fazla olacaktır..
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burakesan 5 yıl
Sırf Beats Audio için HTC ürünlerini tercih edenlerin tercihlerini tekrar düşünmeleri gerek, üzerinde Beats Audio yazıyor diye HP'deki Beats Audio'yu beklemeyin. HTC ürünlerdeki Beats Audio sadece bir equ ayarıdır, HP'dekinde ise sırf ses denetimi için ayrı bir devre bulunur, ayrı devre de parazitlenme ve başka sinyallerden etkilenmesini engeller.
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Portraitclub 5 yıl
htc one x alıcam ama nasıl telefondur acaba kullananlar bilgi verir mi ?
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rapidblaze 5 yıl Portraitclub
batucan57
htc one x alıcam ama nasıl telefondur acaba kullananlar bilgi verir mi ?

Tegralı cihaz almayın hocam, pili sömürüyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc'nin desire HD modelinden sonra yaşadığı düşüşte yaptığı tek akıllıca hamle beast audio'dur
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tenghis 5 yıl
İlgimi çekmek şöyle dursun, bir kulaklık meraklısı olarak beats gibi şişirilmiş vasat bir markayı üzerinde bulundurduğu için hafiftan bir antipati bile duyuyorum.
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kcankaynak 5 yıl
İsterse Dr.Beats salonuma gelip "eni vici voke" desin, S4 Pro ile gelirse çöp bile demeye dilim varmıyor.
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