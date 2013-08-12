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HTC One Max modeline ait bir basın görseli yayınlandı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max modeline ait bir basın görseli yayınlandı

HTC'nin Phablet segmentine iddialı bir adım atacağı One Max akıllı telefonu için Eylül ayında muhtemel bir tanıtım beklenirken, model ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı.

Ünlü kaynak Evleaks tarafından sızdırılan One Max görseli basın afişi olmasına rağmen son şekli verilmiş değil. Beats Audio ve sertifika onayları gibi logolar eklendikten sonra afiş yayına hazır hale gelecek.

One modelinin tasarımını ana unsur olarak kullanması nedeniyle HTC One mini ve HTC One Max modellerinin görsellerde birbirinden pek farkı yok gibi görünüyor. Arayüz ögeleri de aynı olunca bu benzerlik oldukça artıyor.

Robert Downey Jr. ile Change adlı güçlü bir reklam kampanyasına başlayan HTC, One Max modelinin tanıtımında da bu kampanyanın etkilerini hissettirecek gibi görünüyor. 

HTC One Max modelinde 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3300mAh batarya, Ultra Pixel kamera, Boomsound ses teknolojisi gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. Modelin tahmin edilen lansman tarihi ise Eylül ayı sonları. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-Max-non-final-press-image-leaks_id46285 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HTC Specialist 5 yıl en beğenilen
Sen haberi yayınlamadan HTC kıdemli Global Communication Manager yalanladı bunu be ekrem aga.
engadget.com/...
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THESTER 5 yıl
Bu yıl Android pazarında HTC'nin üstüne yok gerek arayüz gerek tasarım gerek akıcılık olsun HTC rakipsiz şu an. Güncelleme olayında falanda kendini kanıtlarsa Samsung'tan ciddi manada pazar alır
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okan_cehapelioglu 5 yıl
telefon güzel ama bizde alacak para nerde artık yeni telefon cıktımmı 2000 bandından cıkıyor iyice abarttılar
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orhanyıldız 5 yıl
16 gb nedir allah aşkına?
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JoeyBane 5 yıl
Tutuştular tabi..
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Master_Evil 5 yıl
bunlara yeni amiral şart, sitelerde bu zaafı kullanıyor
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batkent 5 yıl
Tasarım olarak çok güzel telefonlar ortaya koyuyorlar ama Reklam konusunda daha hassas olmalılar.
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casperfriendly 5 yıl
Eger ram 3 gb olursa kral olur bence...
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HTC Specialist 5 yıl
master_axe
Şu telefonun çıkması çok gereksiz. Bırak HTC One tek kalsın. Yap yeni bir telefon Snapdragon 800lü tasarımı süper bir telefon, sat.

One X+ çıktığında yer gök inlemişti.
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muaz1 5 yıl
Bu senenin galibi LG bence özellikle siyah rengi one'dan daha albenili duruyor one'nında artıları var ama tartıda LG daha ağır basıyor
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HectorBarbossa 5 yıl
Şu telefonun çıkması çok gereksiz. Bırak HTC One tek kalsın.
Yap yeni bir telefon Snapdragon 800'lü tasarımı süper bir telefon, sat.
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umutaltdag 5 yıl
Htc one ı griye boyamışlar :S çok tutar
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