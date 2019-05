HTC One Max modeline ait bir basın görseli yayınlandı

HTC'nin Phablet segmentine iddialı bir adım atacağı One Max akıllı telefonu için Eylül ayında muhtemel bir tanıtım beklenirken, model ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı.





Ünlü kaynak Evleaks tarafından sızdırılan One Max görseli basın afişi olmasına rağmen son şekli verilmiş değil. Beats Audio ve sertifika onayları gibi logolar eklendikten sonra afiş yayına hazır hale gelecek.





One modelinin tasarımını ana unsur olarak kullanması nedeniyle HTC One mini ve HTC One Max modellerinin görsellerde birbirinden pek farkı yok gibi görünüyor. Arayüz ögeleri de aynı olunca bu benzerlik oldukça artıyor.





Robert Downey Jr. ile Change adlı güçlü bir reklam kampanyasına başlayan HTC, One Max modelinin tanıtımında da bu kampanyanın etkilerini hissettirecek gibi görünüyor.





HTC One Max modelinde 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3300mAh batarya, Ultra Pixel kamera, Boomsound ses teknolojisi gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. Modelin tahmin edilen lansman tarihi ise Eylül ayı sonları.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-Max-non-final-press-image-leaks_id46285