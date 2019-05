HTC One Mini sızdı

Twitter'in en sağlam sızıntı kaynağı evleaks, teknoloji basınındaki son durağı phoneArena'daki ilk sızıntısını gerçekleştirdi. M4 kod adıyla uzun süredir hakkında çeşitli söylentiler ortaya atılan HTC'nin orta seviye akıllı telefonunun ilk basın görselini ortaya çıkaran güvenilir kaynak, aynı zamanda cihazın teknik özellikleri ve tahmini çıkış tarihini de takipçileriyle paylaştı. Tayvanlı üreticinin amiral gemi sıfatlı ürünü HTC One ile aynı tasarım anlayışını paylaşan aygıtın One Mini adıyla çıkış yapması bekleniyor. Mobil sektörün lideri Samsung'un geçen yıldan bu yana giriş ve orta segment modellerini en üst sınıf çözümleriyle aynı dizayn üzerine inşa ederek her iki kategoride de yüksek satış rakamları elde etmesi, ekonomik anlamda zor günler geçiren HTC'yi de bu iş modelini uygulamaya itmiş. Kasa yapısı M7 ile neredeyse birebir aynı olan M4 için tüketiciler uzun süre beklemeyecek.

Galaxy S4'ün satışa sunulması sonrası yayınlanan incelemeler, HTC'nin halihazırda piyasadaki en iyi akıllı telefonu ürettiği yönünde güçlü bir kanının oluşmasını sağladı. Malzeme kalitesi ve kullanıcı arayüzüyle yükselen marka değerini lehine çevirerek sektörde yeniden yükselmek isteyen uzak doğulu şirket, üst seviyede zaten rekabette üstünlüğü ele geçiren One'yi daha küçük formda görünüş olarak hiçbir değişikliğe gitmeden daha ucuz bir fiyattan dünya genelinde satışa sunarak amiral gemisinin cazibesinden faydalanarak satışlarını istediği seviyeye çıkarmak istiyor. 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran, çift çekirdekli işlemci, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, Ultrapiksel yapısını benimseyen HTC Zoe kamera, 4G LTE iletişim teknolojisi desteği ve çıkarılamayan 1700mAh'lik bir pili bünyesinde barındıran One Mini, HTC'nin kendi geliştirdiği kullanıcı arayüzüne bürünmüş Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemini beraberinde getirecek.

Haziran ayında piyasaya sürüleceği iddia edilen akıllı telefonun Galaxy S4 Mini gibi kendi sınıfındaki diğer ürünlere fiyatıyla olmasa da alüminyum kasası ve HTC One'nin marka değeriyle üstünlük sağlayacağı tahmin ediliyor. Ses, kamera gibi çoklu medya fonksiyonları Beats Audio teknolojisi ve geliştirdiği Zoe kamerasıyla üst seviyeye çıkaran HTC'nin One çözümüne eşlik eden alüminyum kasasını nasıl dizayn edip ürettiğine dair yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek One Mini'nin fiziksel durumu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Güncelleme: Engadget 'ten One - One Mini karşılaştırma görüntüleri;

