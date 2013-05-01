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HTC One Mini sızdı

6 yıl
4,9b
1
128
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC One Mini sızdı
Twitter'in en sağlam sızıntı kaynağı evleaks, teknoloji basınındaki son durağı phoneArena'daki ilk sızıntısını gerçekleştirdi. M4 kod adıyla uzun süredir hakkında çeşitli söylentiler ortaya atılan HTC'nin orta seviye akıllı telefonunun ilk basın görselini ortaya çıkaran güvenilir kaynak, aynı zamanda cihazın teknik özellikleri ve tahmini çıkış tarihini de takipçileriyle paylaştı. Tayvanlı üreticinin amiral gemi sıfatlı ürünü HTC One ile aynı tasarım anlayışını paylaşan aygıtın One Mini adıyla çıkış yapması bekleniyor. Mobil sektörün lideri Samsung'un geçen yıldan bu yana giriş ve orta segment modellerini en üst sınıf çözümleriyle aynı dizayn üzerine inşa ederek her iki kategoride de yüksek satış rakamları elde etmesi, ekonomik anlamda zor günler geçiren HTC'yi de bu iş modelini uygulamaya itmiş. Kasa yapısı M7 ile neredeyse birebir aynı olan M4 için tüketiciler uzun süre beklemeyecek.
Galaxy S4'ün satışa sunulması sonrası yayınlanan incelemeler, HTC'nin halihazırda piyasadaki en iyi akıllı telefonu ürettiği yönünde güçlü bir kanının oluşmasını sağladı. Malzeme kalitesi ve kullanıcı arayüzüyle yükselen marka değerini lehine çevirerek sektörde yeniden yükselmek isteyen uzak doğulu şirket, üst seviyede zaten rekabette üstünlüğü ele geçiren One'yi daha küçük formda görünüş olarak hiçbir değişikliğe gitmeden daha ucuz bir fiyattan dünya genelinde satışa sunarak amiral gemisinin cazibesinden faydalanarak satışlarını istediği seviyeye çıkarmak istiyor. 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran, çift çekirdekli işlemci, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, Ultrapiksel yapısını benimseyen HTC Zoe kamera, 4G LTE iletişim teknolojisi desteği ve çıkarılamayan 1700mAh'lik bir pili bünyesinde barındıran One Mini, HTC'nin kendi geliştirdiği kullanıcı arayüzüne bürünmüş Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemini beraberinde getirecek.
Haziran ayında piyasaya sürüleceği iddia edilen akıllı telefonun Galaxy S4 Mini gibi kendi sınıfındaki diğer ürünlere fiyatıyla olmasa da alüminyum kasası ve HTC One'nin marka değeriyle üstünlük sağlayacağı tahmin ediliyor. Ses, kamera gibi çoklu medya fonksiyonları Beats Audio teknolojisi ve geliştirdiği Zoe kamerasıyla üst seviyeye çıkaran HTC'nin One çözümüne eşlik eden alüminyum kasasını nasıl dizayn edip ürettiğine dair yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek One Mini'nin fiziksel durumu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Güncelleme: Engadget'ten One - One Mini karşılaştırma görüntüleri; 
HTC One Mini sızdı
Tam Boyutta Gör
HTC One Mini sızdı
Tam Boyutta Gör

http://www.phonearena.com/news/HTC-M4-brings-One-style-sensibility-downmarket_id42524 Yorum Yaz
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enzomaresca 6 yıl en beğenilen
Çok beğendim olmuş
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Umutcan 6 yıl
Şu mini modelleri donanımdan, bataryadan kısmadan çıkarsalar tutacak aslında da... 4" pazarında bu yüzden iphone dışında alternatif olmuyor.
Sanki herkes 5" phablet kullanmak zorunda gibi bir felsefe edinmeye başladı firmalar.
Şu mini modelleri donanımdan, bataryadan kısmadan çıkarsalar tutacak aslında da... 4" pazarında bu yüzden iphone dışında alternatif olmuyor.Sanki herkes ...
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baysan240 6 yıl
hadi hayvan kadar telefonun minisi 4" eywallah ta zaten cihazın kendisi 4.7" 04" küçülünce 4.3" lik mini mi oluyor "abi yıkanınca çeker" "abi giydikçe açılır" laflarıyla büyüyen bir insan olarak ben bile garipsedim
hadi hayvan kadar telefonun minisi 4" eywallah ta zaten cihazın kendisi 4.7" 04" küçülünce 4.3" lik mini mi oluyor "abi yıkanınca çeker" "abi giydikçe açılır" l...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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4hm3t.# 5 yıl
tam istediğim gibi bir telefon olmuş. Ne zaman çıkacağı belli olmadı mi daha acaba ? Olmazsa nexus 4 alacağım..
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sherseri.gnc 5 yıl
gently weeps
Krone
gently weeps
beterbozar Telefon tam istediğim gibi özellikleri ekran boyutu felan tahminen 1200 tl den çıkar bazı arkadaşlar 1700 mah. pil yetmez diyorlar Htc one x modelinde 1800 mah pil var + 4.7 inch ekranı var kullanan arkadaşlarım 1 günü rahat çıkarttıklarını söylüyorlar bide s4 mini karşılaştırmasına gelirsek S4 mini *Çıkartılabilir batarya *Depolama Birimi : 8/16/32GB + Micro Sd Kart Desteği (32 gb`a kadar) *4.3 inch - 960 x 540 - Super AMOLED ekran *Android 4.2.2 *1.6GHz Dört Çekirdekli (tek sim) 1.6 GHz Çift çekirdekli (çift sim) *8MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera *1 GB Ram Htc one mini *4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran *çift çekirdekli işlemci *2GB Ram *Depolama Birimi: 16GB + Micro Sd Slot yok *Ultrapiksel yapısını benimseyen HTC Zoe kamera *çıkarılamayan 1700mAhlik batarya *Android 4.2
İyi güzelde htc onex+ 1700 TL YE satılıyor.
One X den daha iyi ve daha ucuz olursa (ki öyle görünüyor) One X çöp o zaman
O anlamda dememiştim. 1200 bandında çıkması zor. Aynı özellikli note2 ülkemizde 1700 liraya satılıyor. Tahminimce 1500 1600 bandında çıkar hocam.

hocam öyle çıkarsa one mini yerine one ve ya s4 alırsın en fazla 1200-1300 olur daha fazla olursa çok satmaz tahminime göre B)
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The Balance 5 yıl sherseri.gnc
sherseri.gnc

gently weeps

Krone
gently weeps
beterbozar Telefon tam istediğim gibi özellikleri ekran boyutu felan tahminen 1200 tl den çıkar bazı arkadaşlar 1700 mah. pil yetmez diyorlar Htc one x modelinde 1800 mah pil var + 4.7 inch ekranı var kullanan arkadaşlarım 1 günü rahat çıkarttıklarını söylüyorlar bide s4 mini karşılaştırmasına gelirsek S4 mini *Çıkartılabilir batarya *Depolama Birimi : 8/16/32GB + Micro Sd Kart Desteği (32 gb`a kadar) *4.3 inch - 960 x 540 - Super AMOLED ekran *Android 4.2.2 *1.6GHz Dört Çekirdekli (tek sim) 1.6 GHz Çift çekirdekli (çift sim) *8MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera *1 GB Ram Htc one mini *4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran *çift çekirdekli işlemci *2GB Ram *Depolama Birimi: 16GB + Micro Sd Slot yok *Ultrapiksel yapısını benimseyen HTC Zoe kamera *çıkarılamayan 1700mAhlik batarya *Android 4.2
İyi güzelde htc onex+ 1700 TL YE satılıyor.
One X den daha iyi ve daha ucuz olursa (ki öyle görünüyor) One X çöp o zaman
O anlamda dememiştim. 1200 bandında çıkması zor. Aynı özellikli note2 ülkemizde 1700 liraya satılıyor. Tahminimce 1500 1600 bandında çıkar hocam.



hocam öyle çıkarsa one mini yerine one ve ya s4 alırsın en fazla 1200-1300 olur daha fazla olursa çok satmaz tahminime göre B)


Çok satmaz değil.Hiç satmaz.
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sherseri.gnc 5 yıl
Fandroid
Nasıl bir mini ise artık, boyutu S4 kadar.

boyutunun s4 ile alakası yok s4 5" htc one mini 4,3" tam ideal boyut
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sherseri.gnc 5 yıl
süper olmuş valla ya pili biraz daha iyi olsaydı iyi olurdu ama idare etcez artık
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Entüisyonist 6 yıl
Htc herkesten adam olur senden olmaz 1700 mah ile gelsin yüzüne tukururler kardeşim köy bi 2000 2200 mah elinemi yapışıyor beceremiyornussun yapmayı ?
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aycibin 6 yıl
S4 mini 2100mah batarya koymusken 1700mah saka gibi olmus.zaten htc one da bekleme suresinde baya zayifti.bundan da beklentiyi dusuk tutmak lazim.Telefonu cogumuz kilifla kullandigimiz icin aluminyum kasa cok fark yaratmiyor.fanboy degilim sony kullaniyorum ve bataryasina guvenebilecegim bir telefon olursa degistiririm.
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Z.İbrahimovic10 6 yıl

u s4 mini çarpar bunu
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deren05 6 yıl
Telefon ile ilgili gelişme var mı arkadaşlar ?
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carter 6 yıl
HTC One tasarım açısından gayet iyi, miniyi de güzel bir donanımla piyasaya sürerse iyi bir satış rakamı elde edebilir.
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hakk006 6 yıl
Telefon ile ilgili gelişme var mı arkadaşlar ?
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stevejones 6 yıl
mını bır versıyon ıcın 2gb ram haylı guclu ve guzel ama bızde 1200 den asagı cıkmaz s3mını bıle 999 dan cıkmıstı,ama ıster sonycı ıster samsungcu ol htc yada apple fanı ol herkes bataryadan muzdarıp hepımızın gozu batarya gostergesınde,adaptorler cogumuzun yanında...ılk once acılen batarya ve sonrasında dahılı hafıza gelısmelerı sart.soyle 4 yada 4.3 ınce ekranlı ıyı bır telefonu neden 200 yada 2500 pılle desteklemezlerde ıkı gun rahatca kullanbılsek en azından anlamıyorum.
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Ginga Bishounen 6 yıl
Tek olumsuz tarafı bataryası olarak gözüküyor. Sanırım HTC'lerde bataryayı değiştiremiyoruz?
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