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HTC One X için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Hindistan'da dağıtılmaya başladı

6 yıl
1,5b
1
47
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC, bir ay önce sözünü verdiği Jelly Bean güncellemesini bugün Hindistan'daki One X kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonu ve Tayvanlı üreticinin en yeni kullanıcı arayüzü olan Sense 4+ sürümünü içeren yazılım yükseltmesi, OTA yolu ile dağıtılıyor. Hindistan genelinde erişilebilir olan güncellemenin Kasım ayı sonuna kadar daha fazla ülkeye yayılacağı tahmin ediliyor.
3.14.720.24 yapı numaralı yeni yazılım, 359.95MB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor. Kablosuz bağlantı ya da mobil internet paketi üzerinden edinilmesi tavsiye edilen güncelleme paketi, Android 4.1.1 ve HTC Sense 4+ arayüzünün yanı sıra firmanın One X+ adlı modeline eşlik eden neredeyse tüm yazılım yeniliklerini beraberinde getirecek. Kullanıcılar, Jelly Bean ile gelen arama motoru tabanlı Google Now kişisel yardımcı hizmetine erişebilecek, Project Butter kapsamndaki teknik değişiklikler sayesinde cihazlarını daha akıcı ve verimli bir şekilde tecrübe edebilecek.
Yeni kamera özellikleri, enerji yönetimi, takvim ve varsayılan tarayıcı ile ilgili iyileştirmeler ve Galeri uygulaması için Event ile Map adlı iki yeni görüntüleme modunun mevcut olduğu en güncel HTC One X yazılımı, ayrıca Hindistan'ın tanınmış resmi dilleri arasında yer alan Penapça, Malayalam, Oriya ve Kannada'ya destek sunacak. Türkiye'de dağıtımın yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

http://androidos.in/2012/11/htc-one-x-android-4-1-jelly-bean-update-rolling-out-in-india/ Yorum Yaz
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orhangs37 6 yıl en beğenilen
Samsung da imei numarasına göre falan dağıtım yapıyor s3 kullanan arkadaşlarımın telefonlarına da gelmedi henüz ayrıca plastik s3 e 1 ay önce güncelleme gelse ne fark eder bir htc one x olamayacak hiçbir zaman :)
Samsung da imei numarasına göre falan dağıtım yapıyor s3 kullanan arkadaşlarımın telefonlarına da gelmedi henüz ayrıca plastik s3 e 1 ay önce güncelleme gelse n...
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DH Misafiri 6 yıl
acil yardıma ihtiyacım var bende mesaj kısmında güncellemeden sonra klavye çıkmıyo ne yapıcam
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saruman_me 6 yıl
cid_016 hala günceleme alamadı bu afrika ne zaman günceleme alır arkadaşlar..?
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FlexTR 6 yıl
cid_102 hala gelmedi sıktı vallaha gidip manuel yapacam en sonunda
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DH Misafiri 6 yıl
Şu an itibariyle güncelle yayınlanmıştır.
Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. :)
[2012-12-06 00:55]
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DH Misafiri 6 yıl
htc one x jelly bean güngellemesi bu gün geldi
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Ajzen 6 yıl
Güncelleme geldi,hadi kavuştunuz
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orhangs37 6 yıl en beğenilen
Samsung da imei numarasına göre falan dağıtım yapıyor s3 kullanan arkadaşlarımın telefonlarına da gelmedi henüz ayrıca plastik s3 e 1 ay önce güncelleme gelse ne fark eder bir htc one x olamayacak hiçbir zaman :)
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DH Misafiri 6 yıl
Çok geç kalındı bence tamam geç olabilir ama bu kadar olmamalı ve aciklama erken yapılmalı tüketiciyi rahatlatmali o da yok pişman olmak üzereyim one x aldığıma
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serkanaspirin 6 yıl
Güncelleme şimdi benim telefonuma geldi arkadaşlar tekrar bir kontrol edin
HTC_044
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DH Misafiri 6 yıl
Çok geç kalındı bence tamam geç olabilir ama bu kadar olmamalı ve aciklama erken yapılmalı tüketiciyi rahatlatmali o da yok pişman olmak üzereyim one x aldığıma
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eko44 6 yıl
Eskiden NeTiCe yedegil HTC ye bakıyorduk. Şimdi HTC ye değil NeTiCe bakıyoruz.
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isk0rpit 6 yıl eko44
eko44

Eskiden NeTiCe yedegil HTC ye bakıyorduk. Şimdi HTC ye değil NeTiCe bakıyoruz.


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DH Misafiri 6 yıl
ben bu insanları asla anlamıyorum..cihazınızın nesi eksikte güncelleme için yırtınıyorsunuz. ne istediniz de yapamadınız? bırakın jellybean i froyo bile olsa cihazımı hiç bir şeye değişmem. çevremde piyasada ki en üst düzey telefonları kullanan bir sürü insan var. S3 ten iphone5 ve note2 ye kadar.cihazım hepsine her alanda koyar. htc yi yıllardır takip ediyorum ta ki desire telefonundan beri..bir sürü saçma sapan cihazım oldu samsunglar iphonelar sony ericssonlar nokialar hep hayalimde htc almak vardı ve çok şükür en iyisini aldım. sanki cihazınız çalışmaz hale geldi rektefe isteyen motor gibi oldu da güncelleme güncelleme diye çırpınıyorsunuz. htc yi her zaman beklemeye değer. şimdi konuşanlar güncelleme çıktıktan sonra buyursunlar.
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ks34 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben bu insanları asla anlamıyorum..cihazınızın nesi eksikte güncelleme için yırtınıyorsunuz. ne istediniz de yapamadınız? bırakın jellybean i froyo bile olsa cihazımı hiç bir şeye değişmem. çevremde piyasada ki en üst düzey telefonları kullanan bir sürü insan var. S3 ten iphone5 ve note2 ye kadar.cihazım hepsine her alanda koyar. htc yi yıllardır takip ediyorum ta ki desire telefonundan beri..bir sürü saçma sapan cihazım oldu samsunglar iphonelar sony ericssonlar nokialar hep hayalimde htc almak vardı ve çok şükür en iyisini aldım. sanki cihazınız çalışmaz hale geldi rektefe isteyen motor gibi oldu da güncelleme güncelleme diye çırpınıyorsunuz. htc yi her zaman beklemeye değer. şimdi konuşanlar güncelleme çıktıktan sonra buyursunlar.

şarj süresi berbat.. bunun için yırtınan bir çok insan olduğunu düşünüyorum. şahsen hiçbir acelem yok gayet memnunum fakat şarj olayı için yırtınırım.
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DH Misafiri 6 yıl
ben yükledim batarya iyileştirilmiş görünüyor, oyunlardo ki donma ve kasmalar tamamen ortadan kalkmış müzik kısmındaki ses ayarları kalkmış yada ben bulamadım onun yerine ayarlara beats audio ilgili on - off düğmesi eklenmiş birde hd link on - off eklenmiş batarya ekonomi eklenmiş en önemlisi hızı hissedeceğimi sanmıyordum ama hissedilir düzeyde hız artmış. benim gördüklerim bu kadar.
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Ormanci 6 yıl
Bu güncelleme olayındaki sabırsızlığı ve HTC'nin bir anda gözden düşüp gitmesini, futboldaki teknik direktör, futbolcu olayına benzetiyorum.

Bir futbolcuyu getirirler, havaalanında davul zurnayla karşılanır, millet daha adamı görmeden "abi herif süper topçu" denir, 1 sezon süper geçer, sonra adamların hevesi kaybolur, futbolcunun her hareketi batmaya başlar. En sonunda aptal bir bahaneden herifi silerler. Davul zurnayla gelen adam sonunda neredeyse yüzüne tükürülerek gönderilir.

Bir şeyi olduğundan fazla yüceltip, en ufak şeyde kısa süre içinde hiç olmadığı kadar da yerin dibine sokup değerini sıfırlamak da Türk milletine özgüdür.
Her şeyde böyleyiz.

Aldığımız araba 5 sene boyunca hiç sorunsuz masrafsız gezdirir. Beşinci senede 1.000 TL'lik arıza çıkarır, o araba çöptür. Niye? "Aaa çok masraf çıkarmaya başladı". Yapma ya... 5 senedir farkında değildin yani...

Buyuz maalesef.
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