HTC One X için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Hindistan'da dağıtılmaya başladı

HTC, bir ay önce sözünü verdiği Jelly Bean güncellemesini bugün Hindistan'daki One X kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonu ve Tayvanlı üreticinin en yeni kullanıcı arayüzü olan Sense 4+ sürümünü içeren yazılım yükseltmesi, OTA yolu ile dağıtılıyor. Hindistan genelinde erişilebilir olan güncellemenin Kasım ayı sonuna kadar daha fazla ülkeye yayılacağı tahmin ediliyor.

3.14.720.24 yapı numaralı yeni yazılım, 359.95MB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor. Kablosuz bağlantı ya da mobil internet paketi üzerinden edinilmesi tavsiye edilen güncelleme paketi, Android 4.1.1 ve HTC Sense 4+ arayüzünün yanı sıra firmanın One X+ adlı modeline eşlik eden neredeyse tüm yazılım yeniliklerini beraberinde getirecek. Kullanıcılar, Jelly Bean ile gelen arama motoru tabanlı Google Now kişisel yardımcı hizmetine erişebilecek, Project Butter kapsamndaki teknik değişiklikler sayesinde cihazlarını daha akıcı ve verimli bir şekilde tecrübe edebilecek.

Yeni kamera özellikleri, enerji yönetimi, takvim ve varsayılan tarayıcı ile ilgili iyileştirmeler ve Galeri uygulaması için Event ile Map adlı iki yeni görüntüleme modunun mevcut olduğu en güncel HTC One X yazılımı, ayrıca Hindistan'ın tanınmış resmi dilleri arasında yer alan Penapça, Malayalam, Oriya ve Kannada'ya destek sunacak. Türkiye'de dağıtımın yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

http://androidos.in/2012/11/htc-one-x-android-4-1-jelly-bean-update-rolling-out-in-india/