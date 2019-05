HTC One X için Android 4.1 Jelly Bean ve Sense 4+ arayüz güncellemesi önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlayacak

Birkaç hafta önce Android 4.1 Jelly Bean güncelleme programıyla ilgili bir bilgilendirmede bulunan HTC, Ekim ayında dağıtmayı planladığı ancak bazı hatalar sebebiyle ertelenen yeni One X yazılımını önümüzdeki günlerde yayınlamaya hazırlanıyor. Kesin tarih vermekten kaçınan bir firma sözcüsünün onayladığı bu gelişme Fudzilla'nın haberiyle gün yüzüne çıktı. Yeni üretici yazılımının yüklü olduğu One X+ göz önünde bulundurulduğunda Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich'li One X'e kıyasla güncel telefonun çok büyük bir değişim yaşayacağı tahmin ediliyor.

HTC'nin yeni Sense 4+ kullanıcı arayüzünde görülen enerji tasarruf modu gibi One X+'taki neredeyse tüm yeniliklerin One X'e de port edilmesi bekleniyor. Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun sahip olduğu Project Butter iyileştirmeleri sayesinde performansında ciddi bir artış meydana gelecek olan akıllı telefonun kullanıcıları, Popular Science tarafından yılın en iyi yeniliği seçilen Google Now kişisel yardımcı hizmetinden faydalanabilecek, çok daha stabil hale gelen Sense 4+ arayüzünü tecrübe edebilecek. Bu hafta içerisinde dağıtımın başlamasını umut eden Fudzilla, Kasım ayına ertelenen One X güncellemesinin söz verildiği gibi cihaz sahiplerine zamanında ulaşmaya başlayacağından emin. Operatörlerle birlikte yeni yazılımı çeşitli yönleriyle test etmekte olan HTC'nin yeni bir sorunla karşılaşmaması halinde birkaç gün içerisinde One X'i en güncel yazılıma yükselteceği ümit ediliyor.

OTA yoluyla güncellemelerini yayınlamadan önce oldukça fazla insan tarafından yazılımlarını teste sokan ve bu sebeple uzun süre dağıtıma başlayamayan HTC, ayrıca One X+ için Android 4.2 sürümünün de 2012'de gelmeyeceğini bildirmiş. Bu versiyon için henüz bir güncelleme takvimi oluşturamayan firmanın halen bazı cihazları için müjdelediği Android 4.0.4 yükseltmesiyle meşgul olduğunu hatırlatalım.

