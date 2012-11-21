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HTC One X için Android 4.1 Jelly Bean ve Sense 4+ arayüz güncellemesi önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlayacak

6 yıl
2b
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48
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Birkaç hafta önce Android 4.1 Jelly Bean güncelleme programıyla ilgili bir bilgilendirmede bulunan HTC, Ekim ayında dağıtmayı planladığı ancak bazı hatalar sebebiyle ertelenen yeni One X yazılımını önümüzdeki günlerde yayınlamaya hazırlanıyor. Kesin tarih vermekten kaçınan bir firma sözcüsünün onayladığı bu gelişme Fudzilla'nın haberiyle gün yüzüne çıktı. Yeni üretici yazılımının yüklü olduğu One X+ göz önünde bulundurulduğunda Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich'li One X'e kıyasla güncel telefonun çok büyük bir değişim yaşayacağı tahmin ediliyor.
HTC'nin yeni Sense 4+ kullanıcı arayüzünde görülen enerji tasarruf modu gibi One X+'taki neredeyse tüm yeniliklerin One X'e de port edilmesi bekleniyor. Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun sahip olduğu Project Butter iyileştirmeleri sayesinde performansında ciddi bir artış meydana gelecek olan akıllı telefonun kullanıcıları, Popular Science tarafından yılın en iyi yeniliği seçilen Google Now kişisel yardımcı hizmetinden faydalanabilecek, çok daha stabil hale gelen Sense 4+ arayüzünü tecrübe edebilecek. Bu hafta içerisinde dağıtımın başlamasını umut eden Fudzilla, Kasım ayına ertelenen One X güncellemesinin söz verildiği gibi cihaz sahiplerine zamanında ulaşmaya başlayacağından emin. Operatörlerle birlikte yeni yazılımı çeşitli yönleriyle test etmekte olan HTC'nin yeni bir sorunla karşılaşmaması halinde birkaç gün içerisinde One X'i en güncel yazılıma yükselteceği ümit ediliyor.
OTA yoluyla güncellemelerini yayınlamadan önce oldukça fazla insan tarafından yazılımlarını teste sokan ve bu sebeple uzun süre dağıtıma başlayamayan HTC, ayrıca One X+ için Android 4.2 sürümünün de 2012'de gelmeyeceğini bildirmiş. Bu versiyon için henüz bir güncelleme takvimi oluşturamayan firmanın halen bazı cihazları için müjdelediği Android 4.0.4 yükseltmesiyle meşgul olduğunu hatırlatalım.

http://www.fudzilla.com/home/item/29554-htc-one-x-gets-jelly-bean-41-within-days Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
''halen bazı cihazları için müjdelediği Android 4.0.4 yükseltmesiyle meşgul olduğunu hatırlatalım.''
Bir EVO 3D kullanıcısı olarak 4.0.4 falan istemiyorum ben 4.1 versinler bize daha ilerisini de istemiyoruz saten,Ha olurda 4.1 alamazsak ben bu htc nin gelmişinin geçmişinin ellerinden öperim..
''halen bazı cihazları için müjdelediği Android 4.0.4 yükseltmesiyle meşgul olduğunu hatırlatalım.''Bir EVO 3D kullanıcısı olarak 4.0.4 falan istemiyorum ...
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tachy58 6 yıl
bu güncelleme telefondaki wi-fi sıkıntısını giderir mi acep ?
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yumyjikk 6 yıl tachy58
tachy58

bu güncelleme telefondaki wi-fi sıkıntısını giderir mi acep ?

bazı yerlerde farklı romlar giderebiliyor diye okumustum
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yumyjikk 6 yıl
bloodygod
ne jelly bean miş arkadaş jelly bean yükleyince telefon uçacak mı sanıyorsunuz sadece ufak değişiklikler olacak ...

projetbutter sayesinde arayüzde ve bazı uygulamalar hızlanıyor yeterlimi sizce?anlatamadıysam ics ile jb güncellemeleri sonraları test uygulamalardaki skor farklarına bir bakıverin...
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bloodygod 6 yıl
ne jelly bean miş arkadaş jelly bean yükleyince telefon uçacak mı sanıyorsunuz sadece ufak değişiklikler olacak ...
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Litminov 6 yıl
Sony 2011 model Xperia'lara da çıkar şu mereti artık...
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DH Misafiri 6 yıl
devlet meselesi oldu bu htc nin jb güncellemesi. :)
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Holy Templar 6 yıl
daha çok var
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Huer G'oone 6 yıl
Gel artık be zıkım kaç gündür dokuz doğuruyorum
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RealGangsta 6 yıl
Arkadaşlar dün CID_038 numaralı telefonuma güncelleme geldi. Batarya konusunda test edemedim ama bir çok iyileştirme mevcut. Eksik dediğim herşey tamamlanmış.

Öncelikle mesaj yazmak artık daha kolay. Daha önce iphone4 kullanıcısı olduğum için klavyesine alışamamıştım sürekli yanlış yazıyordum yeni güncellemeyle birlikte iphonelardaki klavyenin çok benzeri gelmiş.
Mesajlarımı klasörlere saklayamıyordum şimdi güvenli ve blog adında 2 klasör gelmiş. Güvenli klasörüne attığınız mesajları sadece parola girince okuyabiliyorsunuz.
Haritasını hiç beğenmiyordum yine ios'daki haritanın aynısı gelmiş.
Ayarlar menüsüne HTC Media Link gelmiş.
Bunun dışında ayarlar menüsünde ufak tefek değişiklikler mevcut. Pil menüsü tamamen değişmiş.
Ufak tefek uygulamalardada değişiklikler ve iyileştirme var mesela fener uygulamasının ikonu değişmiş ve fenerde fenerin gücünü gösteren 3 tane led bulunuyor vs.
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Fourtagraph 6 yıl
HTC yüzünü buruşturdu ve göz yaşları içerisinde ağlayarak odasına gitti..
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Psman 6 yıl
Keşke sony 2011 cihazlara jelly bean verse
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kadirsu 6 yıl
HTC NİN YAVAŞLIĞINDAN SIKILAN ARKADAŞLAR SİZDE BENİM GİBİ YAPIN.BEN NOTE 2 İLE DEĞİŞTİRDİM KAFAM RAHAT MİS GİBİ KULLANIYORUM
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