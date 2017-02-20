HTC One X10 görselleri internete sızdırıldı

HTC’nin amiral gemi modeli yanında piyasada ilgi gören diğer iki modeli One A ve One X, bu yıl güncellenecek. Güncelleme ile ilgili sızıntılar yavaş yavaş gündeme düşmeye başladı.

Bazı değişiklikler var

Evleaks tarafından sızdırılan görsel HTC One X10 modelinin ön profilden bir görünüşünü barındırıyor. Satışa hazır bir model görüntüsü veren sızıntıda bazı farklar hemen göze çarpıyor. Örneğin önceki modelde yer alan alt ve üst hoparlör ızgaraları kaybolmuş. Bunun yerine standart bir ön panel tasarımı getirilmiş. Ayrıca alt ve üst çerçevenin biraz kalın olduğu da dikkat çekiyor. Yine kenar çerçevesinin biraz daha keskin hazırlandığı anlaşılıyor.

HTC U serisinin ardından HTC One X10 modeli de firmanın önemli silahlarından birisi olacak. Bu yıl daha çok kar getiren telefonlara odaklanacak HTC, bu anlamda One X10 modelinden de oldukça umutlu.

5.5 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir ekrana sahip olması beklenen modele 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T860 grafik birimli MT6755 yonga seti güç verecek. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde kamera yer alan model için 300$ civarında bir fiyat etiketi konuşuluyor.

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MWC 2017 fuarında tanıtıldıktan sonra satışa sunulması beklenen HTC One X10 modelinin diğer teknik detayları da fuarda belli olacak. Bununla birlikte yonga seti konusunda bazı eleştirilere maruz kalabilir.