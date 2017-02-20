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HTC One X10 görselleri internete sızdırıldı

HTC’nin bu yıl önemli silahlarından birisi olması beklenen One X10 modelinin görselleri internete sızdırıldı. Satışa hazır bir model görüntüsü veren sızıntıda bazı farklar hemen göze çarpıyor.
2 yıl
3,3b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin amiral gemi modeli yanında piyasada ilgi gören diğer iki modeli One A ve One X, bu yıl güncellenecek. Güncelleme ile ilgili sızıntılar yavaş yavaş gündeme düşmeye başladı.

Bazı değişiklikler var

Evleaks tarafından sızdırılan görsel HTC One X10 modelinin ön profilden bir görünüşünü barındırıyor. Satışa hazır bir model görüntüsü veren sızıntıda bazı farklar hemen göze çarpıyor. Örneğin önceki modelde yer alan alt ve üst hoparlör ızgaraları kaybolmuş. Bunun yerine standart bir ön panel tasarımı getirilmiş. Ayrıca alt ve üst çerçevenin biraz kalın olduğu da dikkat çekiyor. Yine kenar çerçevesinin biraz daha keskin hazırlandığı anlaşılıyor.

HTC U serisinin ardından HTC One X10 modeli de firmanın önemli silahlarından birisi olacak. Bu yıl daha çok kar getiren telefonlara odaklanacak HTC, bu anlamda One X10 modelinden de oldukça umutlu.

5.5 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir ekrana sahip olması beklenen modele 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T860 grafik birimli MT6755 yonga seti güç verecek. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde kamera yer alan model için 300$ civarında bir fiyat etiketi konuşuluyor.

Ayrıca Bkz. "Apple yüz tanıma teknolojilerinde uzman RealFace’i satın aldı"

MWC 2017 fuarında tanıtıldıktan sonra satışa sunulması beklenen HTC One X10 modelinin diğer teknik detayları da fuarda belli olacak. Bununla birlikte yonga seti konusunda bazı eleştirilere maruz kalabilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/New-image-of-HTC-One-X10-mid-ranger-leaks_id91140 Yorum Yaz
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DARBE 2 yıl en beğenilen

Bu önemli silah olsa olsa kuru sıkıdır
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ozanbey432 2 yıl
2017 olsa bile çerçeveden ödün vermeyen marka gibi marka htc :)
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Sirchade 2 yıl
MT6755 çok olmuş 6572 koyun.
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stalker(1979) 2 yıl
HTC artık ilgimi çekmiyor nedense :(
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Whippoorwill 2 yıl
Tasarım gayet güzel her şey tamam ama şu işlemci işinde sınıfta kalıyor güzelim cihaz. Snapdragon 653 ile piyasaya sürmek çok mu zor bu telefonu ?
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GkhnAkyolTr 2 yıl
htc o eski htc değil artık bence son kozlarını oynuyo gibi geliyo bana nedense aslında tasarım konusunda benim en sevdiğim firmalardan biridir htc malzeme kalitesi deseniz zamanında cok büyük atılımlar yapıp sektöre örnek olmus bi markadır telefonlarında en kaliteli sesi veren ilk markadır htc ama eski htc yok cünkü çinli firmalar ve samsung artık tasarım ve işcilik kalitesi olarak eskisi gibi değil ve cok kaliteli ve iyi tasarımlar ortaya koyuyolar o yüzden htcnin acilen bi atak yapıp o eski m7 zamanındaki htc olması lazım birde tabiki fiyat politikaları ben android apple ıyım gibi takılıp fiyatlarda yüksek giderse hic bi sansı yok görüyoruz su andaki hallerini baya bi pazar payları düsük neden hep bu yanlıs pazarlama ve yanlıs fiyatlandırma yüzünden ama her ne olursa olsun htc benim gözümde her zaman bi mühendislik markasıdır ve telefonları hala kaliteli telefonlardır sadece bi kac eksigin düzeltilmesi lazım o kadar
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Adiyamanmp3 2 yıl
Önü Samsung, arkası ise LG çakması gibi olmuş. İlk yorumlarda da dile getirildiği üzere x9 görsel anlamda daha güzeldi ama ülkeye gelmedi maalesef. Onun yerine hangi akla hizmet olduğunu anlayamadığım s9'u getirmişlerdi. Şu an m9 plus kullanıyorum. Bir HTC ve Sony'sever olarak HTC'nin özgünlüğünü kaybetmesi kendi adıma üzücü.
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1BilimAdamı 2 yıl
htc barı ,sanal tuş barı kaybolmuş.Yıllardır söylenen yapılmış.Bakalım yeni m7 olabilir.
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karakaya_o 2 yıl
6755 ne ya
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javaprof 2 yıl karakaya_o
karakaya_o
6755 ne ya

helio p10 baya güzel bi işlemcidir.ben memmunum.
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DARBE 2 yıl en beğenilen

Bu önemli silah olsa olsa kuru sıkıdır
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BekirTemel 2 yıl
Hatice sen neydin be bir zamanlar , güzel tasarım, ios a karşı androidin en stabil arayüzü. Şimdi ise
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ergenius 2 yıl
Bu şey değil miydi ?
- Meizu M serisi
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