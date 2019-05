HTC: One XL, X ve S için Jelly Bean güncellemesi yolda

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC; One XL, One X ve One S’le başlayarak Android Jelly Bean güncellemesini yayınlayacaklarını açıkladı..

HTC'nin basın sözcüsünün AusDroid’e yaptığı açıklamaya şöyle:

"HTC kullanıcılarının Android’in son sürümünü kullanmak için heyecanlandıklarını biliyoruz. Bu noktada da One X, One XL ve One S için Jelly Bean güncellemesi yayınlamayı planladığımızı söylemeliyiz. Güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı ve diğer telefonlarla ilgili güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin."