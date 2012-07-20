HTC: One XL, X ve S için Jelly Bean güncellemesi yolda

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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC; One XL, One X ve One S’le başlayarak Android Jelly Bean güncellemesini yayınlayacaklarını açıkladı..
HTC'nin basın sözcüsünün AusDroid’e yaptığı açıklamaya şöyle:
"HTC kullanıcılarının Android’in son sürümünü kullanmak için heyecanlandıklarını biliyoruz. Bu noktada da One X, One XL ve One S için Jelly Bean güncellemesi yayınlamayı planladığımızı söylemeliyiz. Güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı ve diğer telefonlarla ilgili güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin."
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Ben de aynısını bir sene sonra One X için düşünüyorum...
Aynen, Nexus o donanımla güncelleme alıyorsa yeni çıkan One X'e de kesin gelecektir 4.0.4 ve 4.1... Sorun ne zaman olacağı işte... Port edilme işlemi Sense yüzünden biraz uzun sürüyor olabilir. Ama One X'ten çok şey bekleniyor ben de dahil. Umarım tam olarak performans verir bu güncelleme ile telefon...
Daha 3 aylik cihaza guncelleme vermeyeceklerse kapatip gitsinler dukkani.
Tabiki bu cihazlara guncellemelerin gelecegi asikar.
Asil aciklanmasi gereken ' ne zaman gelecek?"
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