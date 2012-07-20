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HTC: One XL, X ve S için Jelly Bean güncellemesi yolda

6 yıl
18,6b
1
46
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC; One XL, One X ve One S’le başlayarak Android Jelly Bean güncellemesini yayınlayacaklarını açıkladı..
HTC'nin basın sözcüsünün AusDroid’e yaptığı açıklamaya şöyle:
"HTC kullanıcılarının Android’in son sürümünü kullanmak için heyecanlandıklarını biliyoruz.  Bu noktada da One X, One XL ve One S için Jelly Bean güncellemesi yayınlamayı planladığımızı söylemeliyiz. Güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı ve diğer telefonlarla ilgili güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin."


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_DarkKnight_ 6 yıl en beğenilen
3310 kullanıyorum hani bize 4.1 :)
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SAFİMARANGA 6 yıl
Evo 3d kullaniyorum hani bize 4.1 .
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
hani 5110 a 4.1 :S
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Krone 6 yıl
Adam o kadar para döksün alsın cihazını sonra kısıtlı telefona çıkar güncellemeni.Ya bende android kullanıcısıyım fakat bu gıcık durumdan sıkıldım. iOS diyorum artık , yeter.Adamlar 3GS 'ye bile iOS 6 getirecekler yuh yani.
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İnsan Çakması 6 yıl
sensation XL ye gelecek mi acaba?
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9Tales 6 yıl
Valla 4.1 de ki animasyonları çok kıskandım. Sense arayüzü de 4.1 ile yenilenirse çok iyi olur.
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tepedeninme 6 yıl 9Tales
enexenes

Valla 4.1 de ki animasyonları çok kıskandım. Sense arayüzü de 4.1 ile yenilenirse çok iyi olur.



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Duncan Idaho 6 yıl
Sensation XE'yi alırken tek korkum HTC'nin bu yazılım güncelleme(daha doğrusu güncellememe) politikalarıydı.
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Lee-on! 6 yıl Duncan Idaho
Duncan Idaho

Sensation XE'yi alırken tek korkum HTC'nin bu yazılım güncelleme(daha doğrusu güncellememe) politikalarıydı.

Ben de aynısını bir sene sonra One X için düşünüyorum...
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Rigsby 6 yıl
Telefon çok güzel duruyor ya htc'nin en şık telefonlarından bence
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pergamonist 6 yıl
Daha 4.04 gelmedi diye biliyorum. Ondan önce JB gelirse çok ilginç olur. Şaka haber bu. :)) Umarım yanılırım da güncellemenizi çabuk alırsınız HTC ciler.
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KinopioTaichou 6 yıl
Desire s kullanıyorum ics yerine bunu versinler 6 ay beklerim (daha fazla beklemem).
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XPeciaL 6 yıl
IFA 2012'de güncellemeler gelir diye düsünüyorum
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Furkan* 6 yıl
One V'yede istiyoruz
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ridvan79 6 yıl
Farkındaysaniz zaten samboylar yorum yapamamış acabami bizden önce 4.1.1 mi alacak diye dusuniyorlardir o yüzden bulasmiyorlar herhalde yoksa coktaN çamura başlamışlardı :) ben 4.04 guncellemesinin halen gelmemesinin sebebi olarak direk 4.1.1 yayinlayacaklari için diye düşünüyorum inşallah haklı çıkarım :) bir nexus aldiysa guncellemeyi diğer cihazlarda alabilirler
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Lee-on! 6 yıl ridvan79
ridvan79
bir nexus aldiysa guncellemeyi diğer cihazlarda alabilirler

Aynen, Nexus o donanımla güncelleme alıyorsa yeni çıkan One X'e de kesin gelecektir 4.0.4 ve 4.1... Sorun ne zaman olacağı işte... Port edilme işlemi Sense yüzünden biraz uzun sürüyor olabilir. Ama One X'ten çok şey bekleniyor ben de dahil. Umarım tam olarak performans verir bu güncelleme ile telefon...
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jasonw 6 yıl
4.0.4 veya jely bean ile htc one x aslına kavuşacak bundan eminim artık ufak tefek eksiklerinden dolayı alay konusu yapamayacak bazı arkadaşlar htc one xi
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Musfel 6 yıl
one x içinde geldimi 4.0.4 ???
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ZZ RAT 6 yıl
Luzumsuz bir aciklama olmus HTC yetkilisinden.
Daha 3 aylik cihaza guncelleme vermeyeceklerse kapatip gitsinler dukkani.
Tabiki bu cihazlara guncellemelerin gelecegi asikar.
Asil aciklanmasi gereken ' ne zaman gelecek?"
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