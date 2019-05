HTC One mini'ye ait yeni görüntüler yayınlandı

One modelinin piyasaya sürülmesiyle birlikte son haftalarda satış rakamları ciddi bir artış gösteren HTC, uzun süre sonra yeniden yükselişe geçmeye başladı. Amiral gemi akıllı telefonunun alüminyum kasasıyla teknoloji dünyasını etkilemeyi başaran üreticinin daha ekonomik bir One sürümü hazırladığı konuşuluyor. Daha önce çeşitli kaynaklar tarafından görüntüleri internete servis edilen M4 kod adlı cihaz, şimdi de Estonyalı bir internet sitesi aracılığıyla orijinal One ile birlikte görüntülendi.