HTC One mini'ye ait yeni görüntüler yayınlandı

Haber Editörü
One modelinin piyasaya sürülmesiyle birlikte son haftalarda satış rakamları ciddi bir artış gösteren HTC, uzun süre sonra yeniden yükselişe geçmeye başladı. Amiral gemi akıllı telefonunun alüminyum kasasıyla teknoloji dünyasını etkilemeyi başaran üreticinin daha ekonomik bir One sürümü hazırladığı konuşuluyor. Daha önce çeşitli kaynaklar tarafından görüntüleri internete servis edilen M4 kod adlı cihaz, şimdi de Estonyalı bir internet sitesi aracılığıyla orijinal One ile birlikte görüntülendi.
Beyaz renkli M4'e ait basın görseli geçen ay sızdırılmıştı. İlk kez siyah versiyonu gün yüzüne çıkan One mini'nin teknik özellikleri şöyle; 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, 342ppi piksel yoğunluğu, çift çekirdekli işlemci, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, Ultrapiksel teknolojili 4MP HTC Zoe kamera, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, 1.700 mAh pil. HTC One ile hemen hemen aynı genişlikteki akıllı telefon, çok daha kısa ve ince bir yapıya sahip. Yeni fotoğrafları sızdıran kaynak, HTC One mini'nin Ağustos'ta 400 avro seviyesinden satışa sunulacağını ileri sürse de; şuan için ortaya çıkmış kesin bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
HTC M4 One mini'ye ait yeni fotoğraflara aşağıdan göz atabilirsiniz. Sızan tüm görüntüler kaynak bağlantısında bulunmaktadır.
http://forte.delfi.ee/news/digi/eksklusiivfotod-parima-tanavuse-androidi-telefoni-pisijarglane-htc-one-mini.d?id=66239244 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O fiyatlar hayal. Ben sana tahmin ettiğim fiyatı söyleyeyim:1299 tl.