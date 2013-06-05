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HTC One mini'ye ait yeni görüntüler yayınlandı

5 yıl
1,9b
1
63
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC One mini'ye ait yeni görüntüler yayınlandı

One modelinin piyasaya sürülmesiyle birlikte son haftalarda satış rakamları ciddi bir artış gösteren HTC, uzun süre sonra yeniden yükselişe geçmeye başladı. Amiral gemi akıllı telefonunun alüminyum kasasıyla teknoloji dünyasını etkilemeyi başaran üreticinin daha ekonomik bir One sürümü hazırladığı konuşuluyor. Daha önce çeşitli kaynaklar tarafından görüntüleri internete servis edilen M4 kod adlı cihaz, şimdi de Estonyalı bir internet sitesi aracılığıyla orijinal One ile birlikte görüntülendi. 
Beyaz renkli M4'e ait basın görseli geçen ay sızdırılmıştı. İlk kez siyah versiyonu gün yüzüne çıkan One mini'nin teknik özellikleri şöyle; 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, 342ppi piksel yoğunluğu, çift çekirdekli işlemci, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, Ultrapiksel teknolojili 4MP HTC Zoe kamera, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, 1.700 mAh pil. HTC One ile hemen hemen aynı genişlikteki akıllı telefon, çok daha kısa ve ince bir yapıya sahip. Yeni fotoğrafları sızdıran kaynak, HTC One mini'nin Ağustos'ta 400 avro seviyesinden satışa sunulacağını ileri sürse de; şuan için ortaya çıkmış kesin bir fiyat bilgisi bulunmuyor. 
HTC M4 One mini'ye ait yeni fotoğraflara aşağıdan göz atabilirsiniz. Sızan tüm görüntüler kaynak bağlantısında bulunmaktadır.  

HTC One mini'ye ait yeni görüntüler yayınlandı

HTC One mini'ye ait yeni görüntüler yayınlandı

HTC One mini'ye ait yeni görüntüler yayınlandı

http://forte.delfi.ee/news/digi/eksklusiivfotod-parima-tanavuse-androidi-telefoni-pisijarglane-htc-one-mini.d?id=66239244 Yorum Yaz
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system electronıc 5 yıl en beğenilen
mini de güzelmiş
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Lova 5 yıl erci501
erci501

fiyat uçuk olur büyük ihtimalle. çünkü cihaz çok iyi özelliklere sahip.
1000 TL olsa tadından yenmez.

O fiyatlar hayal. Ben sana tahmin ettiğim fiyatı söyleyeyim:1299 tl.
erci501fiyat uçuk olur büyük ihtimalle. çünkü cihaz çok iyi özelliklere sahip.1000 TL olsa tadından yenmez.O fiya...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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stevejones 5 yıl
Bılerek kullanan az sayıdakı apple kullanıcısını tenzıh ederım ama gerı kalan buyuk kısım ozentıden alır apple,onlara apple corap cıkardı desen onuda alır cunku onu almak degıldır ona zevk veren esas onu alabılıor oldugunu gostermektır cevresıne.o yuzden asgarı ucretle bıle calısan apple alabılır ama xperıa z ya da htc one almaz.
Bılerek kullanan az sayıdakı apple kullanıcısını tenzıh ederım ama gerı kalan buyuk kısım ozentıden alır apple,onlara apple corap cıkardı desen onuda alır cunk...
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aziz77 5 yıl
s4 miniden 10 kay iyi,en azından pixel saymayız..
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JusTBLooD 5 yıl
Bu gerçekten iyi olmuş samsungdan daha iyi minileştiriyor htc :D
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ekrem.kolu 5 yıl
1400tl civarı Olur bence ... Takip
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Thailano 5 yıl
Piline az diye yerden yere vuran arkadaşlar daha CPU'su belli olmayan hangi üretim teknolojisi ile üretilmiş o bile belirsiz bir şey üzerine yorum yapıyorlar. o kadar pil pil diye bağırıyorsanız Motorolaydı sanırım baya yüksek kapasiteli bir telefon yapmıştı onu alın, bunda yapabilceğiniz herşeyi oda yapabilicektir emin olun!
Bir firmada bir telefon üzerinde 10'larca mühendis çalışıyor, demekki içinde okadarlık pil koyucak yer varmış diğer özellikleri koyduktan sonra, ulrapixel kamera koymuşlar 2gb ram koymuşlar, resimlerden yorumladığım üzere BoomSound bile koymuş olabilirler.. Madem almıcaksınız kötüleme yorumu yapmayın lütfen, gidin S4 mini yada xperia SP alın. Hem SP piyasada şuan, pilide yüksek, bundan çokta bir farkı yoktur eminim kullanım açısından.

İnsanlarımızı bazen anlayamıyorum, isteklerimizde sınır yok gerçekten, 2gb ram olsun, 4 çekirdek olsun, fullHD olsun, 5000mAh pili olsun, titanyum kasa olsun hee bideee 1000TL olsun diceksiniz nerdeyse...

Beğenmedinmi, beğenmedim de geç, yok SP şöyle yok s4mini şöyle.. Yaw firmada hisseniz mi varda sanki, mühendislere toplantıda söylenirmişcesine, 'o boyuta niye okadar az pil bakim?', yada pazarlama departmanına; ' o fiyat ne olmaz indir o fiyatı, bak sony'ye 50 dolar daha ucuza üretiyor!'

Firmalar üretir satışa sunar beğenirsin alırsın, beğenmezsin gider başkasını alırsın bu kadar. Çok ekstrem durumlar haricinde ben sanmıyorumki bir insanı beğendiği bir şeyi almaktan vazgeçirebilirsiniz. Hatta kendimden bir örnek, xperia Z bence şahane telefon, ama Mesut abinin videosundaki ekran olayını gördükten sonra almaktan vazgeçtim. İşte o sorun ekstrem bir olay. Ama pil olayı öyle değil zaten her akıllı telefonda gün aşırı şarj edicez bu belli, hatta işyerimizde bile USB ile pc bağlantısı yapıcaz gün içinde, içine 5000mAh koymadıkları sürece 2-3 gün hayal yani..
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DH Misafiri 5 yıl
mini acaba hoporlorları boomsound mu boomsound sa cok güzel olur
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Legolas 5 yıl
Tam aradığım telefon diyebilirim. 4.3 inç, 2 GB ram, 16 GB dahili hafıza.
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adriana lima <3 5 yıl
bilal hocam ne kadar olur sizce fiyatı
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Recharged 5 yıl
Büyük ekran sevmeyenler için çok iyi düşünülmüş ve tasarlanmış.Kalite olarak umarım aynıdır.
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stevejones 5 yıl
Bılerek kullanan az sayıdakı apple kullanıcısını tenzıh ederım ama gerı kalan buyuk kısım ozentıden alır apple,onlara apple corap cıkardı desen onuda alır cunku onu almak degıldır ona zevk veren esas onu alabılıor oldugunu gostermektır cevresıne.o yuzden asgarı ucretle bıle calısan apple alabılır ama xperıa z ya da htc one almaz.
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DH Misafiri 5 yıl
bozok_53_45
küçük boyutta iyi android yok diyenlere gelsin ıphone un hiç bi albenisi kalmadı artık

iphone'un albenisi ios zaten, bu cihaz android kullandığına göre yine çöp.
kasa kasa, kitlene kitlene kullanırsınız artık. ufak ve üst seviye telefon alan gider Apple iphone alır neden htc gibi uydurmasyon apple taklidi ürünler yapan bir markaya o kadar para versin ki ? milletin gözü kör değil elbette, htc ve apple'ın satış rakamları ortada.
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weneorn 5 yıl
Ip5 e benzemiş olabilir ama bence tasarım olarak IP5den daha güzel olmuş. Fakat isim olarak one mini denmemeli çünkü 2. sıradaki resim sizi aldatmasın(sanırım o tasarım farkı için konmuş boyut için değil) boyut farkı pek yok one ile kasa bakımından daha çok ekran küçülmüş. Ama yazıda da belirtildiği gibi bu miniden çok aslında daha ucuz yollu bir one modeli olarak lanse edilmiş zaten. Fakat fiyat farkının normal one a göre %30-35 civarı ucuz olmalı yoksa sadece görüntüsü için alan kullanıcıların ilgisinden başka pek bir şeyi çekemez...
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joe_santana 5 yıl
iphone benzetenler hayatında iphone'dan başka telefon gormemişler bu yüzden normal karşılıyorum
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absamet 5 yıl
4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, 342ppi piksel yoğunluğu, çift çekirdekli işlemci, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, Ultrapiksel teknolojili 4MP HTC Zoe kamera, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, 1.700 mAh pil.
pil hariç hepsi güzel. Bana göre en ideal ekran boyutu 4.3, 4.5 ekran çözünürlüğü 720p yeter de artar 1080p ekran çözünürlüğüne ne gerek var anlam veremedim gitti.
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