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HTC One üretimi ay sonunda artıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One üretimi ay sonunda artıyor

Tanıtım ile birlikte yılın en iddialı ürünleri arasında yer alan ancak üretim sıkıntıları ile boğuşmak zorunda kalan HTC One, yavaş yavaş problemlerini aşmaya başlıyor.

Gelen bilgilere göre firma talebi karşılayabilmek için ay sonunda üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Ultrapixel kamera ve alüminyum kasa konusundaki bileşen sıkıntısını aştığı kaydedilen firma gelecek ay üretimi daha da artıracak. 

HTC'nin amiral gemi modeline olan güçlü talebi görmesi, önümüzdeki dönemde mali tablo beklentilerini de artırdı. HTC One ile firma akıllı telefon piyasasında yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

İlk çeyrekte 1.45 milyar dolar gelir ve 2.8 milyon dolar kar elde eden firmanın bu çeyrekte 2.8 milyar dolar gelire ulaşması bekleniyor. Geçen yılın Asya için amiral gemi modeli sayılan Butterfly ise Japonya'da operatör kampanyaları ile satışlarını ikiye katlamış durumda. Firmanın yıl içerisinde aynı hızını koruması gelecek adına önemli görülüyor.


http://m.androidauthority.com/htc-one-double-production-211808/ Yorum Yaz
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khaos 6 yıl en beğenilen
s4 kullanıcısı olarak açıkçası bu habere sevindim rekabet her zaman bizim lehimizedir sonuçta hiç biri babamızın oğlu değil
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The-Engineer 6 yıl
Çok geç kaldın HTC :(
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rorschach_ 6 yıl
Htc fanları eksileri basmış millete, tek kelime de edememisler. Guzel telefon ancak satmasini beceremiyor be bu htc. Bir de guncelleme işini kıvırsa, bol reklam rekabetci fiyat derken siler süpürür ama nerdeeee.
Htc fanları eksileri basmış millete, tek kelime de edememisler. Guzel telefon ancak satmasini beceremiyor be bu htc. Bir de guncelleme işini kıvırsa, bol rekla...
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tinziri 6 yıl
acelesi yok ya.. 2015 gibi falan üretim sıkıntısını giderir artık....
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Guest-F8946C419 6 yıl
Herkes reklamcı ve pazarlamacı kesildi başımıza..

Ya arkadaş o kadar kolay mı bu işler? Kaç tane maliyet kalemi var, analizler yapılıyor, bütçe belirleniyor, ülkelerin hükümetlerinden izin alınması felan zor işler.

Klavye başından yazmak çok kolay.. Bilmeden konuşmayalım lütfen.
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danGerfuLL 6 yıl
TSMC ne oldu parayi gordun uretim kapasitesini mi artirdin?
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oquzcan41 6 yıl
ya birşey dicem htc one performansı düşükmü değil kasa ekran kaliteli ses kaliteli kamera gayet yeterli ki zamanla güncelleştirme alarak daha iyi olacaktır e bu aletin nesine laf atıyosunuz açık ve net 2bin tl verdiyse eğer bi adam elinde plastik yerine kalite kasa tutmaya hakkı var.. ki
htc one da güncelleme sorunu olacağını sanmıyorum böyle bir hata yapmazlar..
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Killerboy33 6 yıl
Bu kadar Cihazı yerden yere vuruyorsunuz ben bu cihazı 1 aydan fazladır kullanıyorum Pil diyorlar ya.Full İnternet AÇık ekran parlaklıgı otomatık sabah 10 da çektigimde kii full whatsp ve oyun gün içerisinde aksam %30 civarı şarj sürem.Çevremde de S4 alıp Satıp HTC one a donen 2 kısı bılıyorum.Ses Kalitesi+Kasa çok çok yeterli Samsung da Galaxy R,S2 ve S3 hepsini kullandım bana birkez takılmadı diyen kaldırsın o cihazı tamam başarılı ürünler batarya çıkarttın diye sistem çökermi ? rehber için diyorlar ya facebook senk. kaldır düzelir yok oyle bir dünya.HTC yi kasıyorum Ram kullanımı 800 ü geçmiyor bile.1 kere takılsın azcık gerçekçi olalım.Reklam Reklam Reklam Piyasada çok cihaz sayarım reklam üzerine kurulu Tab 10.1 diyoruz ama Asus Tf700 varmı alternatifi ?? Tegra 3 1.6 Ghz,1GB, 1920x1200 ekran Almnym metal kasa ;) HTC one aldım daha da samsung kullanmam
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digimon52 6 yıl
Bas bas HTC ´i leyleya bir dahami gelicen dünyaya ....
bekledigime deyecek gibi.
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jijotyus 6 yıl
Hayatımda ilk defa Htc telefonu alacaktım o kadar bekledim ki artık bıktım ikinci seçeneğim olan Xperia z aldım gayet memnunum..
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[__Zahid__] 6 yıl jijotyus
jijotyus
Hayatımda ilk defa Htc telefonu alacaktım o kadar bekledim ki artık bıktım ikinci seçeneğim olan Xperia z aldım gayet memnunum..

İyiki htc one almamişsin. Xperia z den memnun adam htc one alsa kalpten gider cunku.
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AsasinoDePulgas 6 yıl
Htc telefonlari iyi ama guncelleme cikarmiyolar be. Kimsenin begenmedigi samsung s2 ye note 2 nin tum ozelliklerini verdi ama htc s2 den sonra cikan cihaza 4.1.1 cikarana kadar millet agac oldu. Htc one dada cok sorun oldugundan bahsediliyor. Sonrada s4 niye cok satiyo diyosunuz en iyisi o cunku. Rehber acilmiyo diyenlerede video cekip gondereyim bastigim an aciliyor (s3)
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[__Zahid__] 6 yıl
resimdeki duvar kağıdı nedir acaba
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RAN7843 6 yıl
Isteyen cihazi bulup alabiliyor ben de htc one imi 14 martan beri kullanmaktayim ve gercekten cok memnunum gerek Kamera gerek kasa yapisi programlarindan gayet memnunum kim ne derse desinnnn
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Elitforce 6 yıl
Güzel güzel htc biraz daha tanınsın biraz daha fazla satsın artık
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OverClocK1ng 6 yıl
bozokluht
Çok geç kaldın HTC :(

Galaxy 10 milyon satmış olup ve her gün artmaktayken, HTC, One modelinin üretim sıkıntısını 10 gün sonra aşacakmış. Onların yani üretimin piyasaya yansıması da 10 günü bulur. 20 gün sonra S4 her halde 20 milyona varır. HTC de cihazı üretecek teeee, millet beklesin dursun.
Güzel cihaz, ama HTC nin bu üretim sıkıntıları gibi sorunları falan yüzünden satış başarısı düşük olacak...
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Puzzles 6 yıl
Haber resmi cyanogenmod viral reklam :)
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LegendM 6 yıl
1.45 milyar dolar gelir ve 2.8 milyon dolar kar

dalgamı geçiyorsunuz? 1.45 gelir var ama sadece 2,8 milyon dolar kar mı var?
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K.can.tas 6 yıl
Geç kaldınız
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