HTC One üretimi ay sonunda artıyor





Tanıtım ile birlikte yılın en iddialı ürünleri arasında yer alan ancak üretim sıkıntıları ile boğuşmak zorunda kalan HTC One, yavaş yavaş problemlerini aşmaya başlıyor.





Gelen bilgilere göre firma talebi karşılayabilmek için ay sonunda üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Ultrapixel kamera ve alüminyum kasa konusundaki bileşen sıkıntısını aştığı kaydedilen firma gelecek ay üretimi daha da artıracak.





HTC'nin amiral gemi modeline olan güçlü talebi görmesi, önümüzdeki dönemde mali tablo beklentilerini de artırdı. HTC One ile firma akıllı telefon piyasasında yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.





İlk çeyrekte 1.45 milyar dolar gelir ve 2.8 milyon dolar kar elde eden firmanın bu çeyrekte 2.8 milyar dolar gelire ulaşması bekleniyor. Geçen yılın Asya için amiral gemi modeli sayılan Butterfly ise Japonya'da operatör kampanyaları ile satışlarını ikiye katlamış durumda. Firmanın yıl içerisinde aynı hızını koruması gelecek adına önemli görülüyor.





http://m.androidauthority.com/htc-one-double-production-211808/