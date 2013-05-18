HTC One üretimi ay sonunda artıyor

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Tanıtım ile birlikte yılın en iddialı ürünleri arasında yer alan ancak üretim sıkıntıları ile boğuşmak zorunda kalan HTC One, yavaş yavaş problemlerini aşmaya başlıyor.
Gelen bilgilere göre firma talebi karşılayabilmek için ay sonunda üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Ultrapixel kamera ve alüminyum kasa konusundaki bileşen sıkıntısını aştığı kaydedilen firma gelecek ay üretimi daha da artıracak.
HTC'nin amiral gemi modeline olan güçlü talebi görmesi, önümüzdeki dönemde mali tablo beklentilerini de artırdı. HTC One ile firma akıllı telefon piyasasında yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.
İlk çeyrekte 1.45 milyar dolar gelir ve 2.8 milyon dolar kar elde eden firmanın bu çeyrekte 2.8 milyar dolar gelire ulaşması bekleniyor. Geçen yılın Asya için amiral gemi modeli sayılan Butterfly ise Japonya'da operatör kampanyaları ile satışlarını ikiye katlamış durumda. Firmanın yıl içerisinde aynı hızını koruması gelecek adına önemli görülüyor.
http://m.androidauthority.com/htc-one-double-production-211808/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya arkadaş o kadar kolay mı bu işler? Kaç tane maliyet kalemi var, analizler yapılıyor, bütçe belirleniyor, ülkelerin hükümetlerinden izin alınması felan zor işler.
Klavye başından yazmak çok kolay.. Bilmeden konuşmayalım lütfen.
htc one da güncelleme sorunu olacağını sanmıyorum böyle bir hata yapmazlar..
bekledigime deyecek gibi.
İyiki htc one almamişsin. Xperia z den memnun adam htc one alsa kalpten gider cunku.
Galaxy 10 milyon satmış olup ve her gün artmaktayken, HTC, One modelinin üretim sıkıntısını 10 gün sonra aşacakmış. Onların yani üretimin piyasaya yansıması da 10 günü bulur. 20 gün sonra S4 her halde 20 milyona varır. HTC de cihazı üretecek teeee, millet beklesin dursun.
Güzel cihaz, ama HTC nin bu üretim sıkıntıları gibi sorunları falan yüzünden satış başarısı düşük olacak...
dalgamı geçiyorsunuz? 1.45 gelir var ama sadece 2,8 milyon dolar kar mı var?
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