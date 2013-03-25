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HTC, Quietly Brilliant sloganını bırakıyor

6 yıl
1,6b
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Quietly Brilliant sloganını bırakıyor

 Tayvanlı mobil cihaz devi HTC'nin akıllı telefon pazarında liderliğe oynadığı dönemlerde akıllarda kalan ve açılış jeneriğinde karşımıza gelen Quietly Brilliant sloganı artık biraz geri planda kalmaya başladı.

Bu yıl tanıtım ve pazarlamaya önem vermeyi amaçlayan HTC de işe bu slogandan başlıyor. HTC pazarlama şefi Benjamin Ho tarafından verilen bilgilere göre, Quietly Brilliant sloganı ilerleyen dönemlerde firma logosunun altından tamamen kalkacak. 

Ho, firmasının sayısız yeniliğe sahip olduğunu ancak bunu tanıtacak kadar yüksek sese sahip olmadıklarının altını çizdi. Tanıtıma yeteri kadar bütçe ayıramayan HTC, meydanı Samsung ve Apple gibi rakiplerine bırakmış oldu.

HTC'nin Galaxy S4 tanıtımında sonraki büyük fiyasko şeklinde Twitter etiketi hazırlaması da sosyal medyada günün konusu oldu ve reklam konusunda neler yapabileceğini gösterdi. 

Ho, firmanın son iki yılda göreve getirdiği üçüncü pazarlama şefi oldu. Firmanın tanıtım bütçesi ile ilgili de bilgiler veren Ho, dijital medya pazarlamasında geçen yıla göre yüzde 250, geleneksel medya pazarlamasında ise yüzde 100 artış yaşandığını kaydetti. Böylece HTC'yi geçen yıldan çok daha fazla reklam faaliyetleri içerisinde görebileceğiz.


http://androidheadlines.com/2013/03/htc-to-drop-quietly-brilliant-slogan-first-signs-of-marketing-turnaround.html Yorum Yaz
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Lepanto 6 yıl en beğenilen
Bence çok hoş ve prestijli duran bir slogandı, neden bırakıyorlar ki?
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DH Misafiri 6 yıl
Bence yeni sloganı "Quietly Unsupported" olabilir.
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OverClocK1ng 6 yıl
Lepanto
Bence çok hoş ve prestijli duran bir slogandı, neden bırakıyorlar ki?

Dalga geçilip Quiet Brilliant denmişti ya. Ondandır her halde...
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darkaura 6 yıl
slogandan ziyade, esas degisen felsefe. artik sessiz durmayacaz diyorlar.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Bir batmadın hTC
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LilTunechi 6 yıl
telefonu acarken o yazı olmazsa olmazdir.
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xconnect 6 yıl
Slogan hiç bir şey,
Bloglara para yedirmek herşey!
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Golden Gate 6 yıl
Valalhi ne kadar slogan yaparsa yapsın , reklam yaparsa yapsın Htc one x herkese hitap etmeyen bir telefondu .

Htc one ise herkesin sahip olmak isteyen bir telefon
Reklamla desteklenirse premium olarak gösterilebilir.

Samsung s3'ten 2 ay önce ortaya çıkan htc one x , en ucuz 1450 TL iken, s3 şu anda 1100 Tl lere bulunuyor.
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bayraak 6 yıl
hep Quality Brilliant diye okurdum henüz farkına varıyorum :D
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murdocklawless 6 yıl
bence htc telefon üretmeyi bıraksın.
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Lepanto 6 yıl en beğenilen
Bence çok hoş ve prestijli duran bir slogandı, neden bırakıyorlar ki?
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