HTC, Quietly Brilliant sloganını bırakıyor





Tayvanlı mobil cihaz devi HTC'nin akıllı telefon pazarında liderliğe oynadığı dönemlerde akıllarda kalan ve açılış jeneriğinde karşımıza gelen Quietly Brilliant sloganı artık biraz geri planda kalmaya başladı.





Bu yıl tanıtım ve pazarlamaya önem vermeyi amaçlayan HTC de işe bu slogandan başlıyor. HTC pazarlama şefi Benjamin Ho tarafından verilen bilgilere göre, Quietly Brilliant sloganı ilerleyen dönemlerde firma logosunun altından tamamen kalkacak.





Ho, firmasının sayısız yeniliğe sahip olduğunu ancak bunu tanıtacak kadar yüksek sese sahip olmadıklarının altını çizdi. Tanıtıma yeteri kadar bütçe ayıramayan HTC, meydanı Samsung ve Apple gibi rakiplerine bırakmış oldu.





HTC'nin Galaxy S4 tanıtımında sonraki büyük fiyasko şeklinde Twitter etiketi hazırlaması da sosyal medyada günün konusu oldu ve reklam konusunda neler yapabileceğini gösterdi.





Ho, firmanın son iki yılda göreve getirdiği üçüncü pazarlama şefi oldu. Firmanın tanıtım bütçesi ile ilgili de bilgiler veren Ho, dijital medya pazarlamasında geçen yıla göre yüzde 250, geleneksel medya pazarlamasında ise yüzde 100 artış yaşandığını kaydetti. Böylece HTC'yi geçen yıldan çok daha fazla reklam faaliyetleri içerisinde görebileceğiz.





http://androidheadlines.com/2013/03/htc-to-drop-quietly-brilliant-slogan-first-signs-of-marketing-turnaround.html