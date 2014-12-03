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HTC, RE adlı kamerasını ikinci nesle taşıyacak

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, RE adlı kamerasını ikinci nesle taşıyacak

HTC'nin Ekim ayında duyurusunu yaptığı RE adlı kamerası halen geniş bir pazar desteği bulabilmiş değil ancak firma şimdiden ikinci nesil için hazırlıklara başlamış durumda. 

Firmanın Kuzey Asya başkanı Jack Tong tarafından verilen bilgiye göre RE kameranın devam modeli gelecek yıl itibariyle satışa sunulacak ve bu kez çok geniş bir pazar ağı hedeflenecek. Bunun haricinde herhangi bir detaya yer verilmemiş. 

Firma bazı hesaplar yaparak ilk nesil RE kamerasının ne kadar satacağını bulmaya çalışıyor. Firmanın tahminine göre Tayvan'da model 40 000 civarında satış yapacak. Eğer gerçek rakam bunu geçerse ikinci nesil RE kameranın daha büyük bir başarı yakalayacağı düşünülüyor. 

İlginç bir tasarıma sahip olan RE kamera; 16MP çözünürlükte 1/2.3" CMOS sensör, 146 derecelik geniş açılı bir lense, 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı, yazılım desteği ile 720p yavaş çekim video imkanı, 8GB microSD kart, IP57 ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika kalabilme, 820mAh gücündeki batarya ile tek şarjda 1200 fotoğraf çekebilme, HD mikrofon, hoparlör şeklinde özelliklere sahip ve fiyatı da 199$ olarak belirlenmişti. 

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-RE-camera-to-be-released-next-year_id63424 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
telefon fiyatına
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eresist 4 yıl
Arkadaşlar konu ile alakası yok ama Htc one max 'e Android 5.0 gelicek mi ? Bilgisi olan vare mı ?
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1BilimAdamı 4 yıl
İlham aldıkları yer
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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doctor_bey 4 yıl
Bu seferde musluk yapacaklarmış aldığım bilgilere göre
Şaka maka tasarımı bence düzeltmeliler,onun dışında video performansı pek fena değil gibi duruyor
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Fırat.Duran 4 yıl
Çok daha iyi teknolojilerle donatılırsa güzel olur. Tasarımıyla millet dalga geçiyor fakat bence güzel. Tutması yada bir yere sabitlemesi kolay. Kamera balık gözü yerine düz çekse bence daha iyi olur. Zoom kitleri vs eklenmeli.
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