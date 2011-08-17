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HTC Ruby, ''Amaze 4G'' adı altında satışa sunulabilir

7 yıl
7,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tayvan'ın mobil iletişim devi HTC'nin son günlerde internette üzerinde en çok konuşulan akıllı telefonlarından birisi Ruby oldu. Ruby ilk kez Flyer tabletin ekran yansımasında göze çarpmıştı ve yansımalarda akıllı telefonun beyaz arka kapağı, 3.5 mm kulaklık girişi, dijital kamerası ve LED flaşı rahatça görülebiliyordu. Aradan geçen bir kaç günün ardından Pocketnow, Ruby'nin ön yüzünün fotoğrafını internete sızdırmıştı. Böylece Ruby'nin Android işletim sistemiyle geleceği ve T-Mobile tarafından satışa sunulacağı ortaya çıkmıştı.
En son TmoNews, Ruby'nin önceki tahminlerin aksine 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 1 GB RAM, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 2 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera ve Bluetooth 3.0 gibi üst seviye teknik özelliklerle geleceğini ileri sürmüştü.
Bugün ise Pocketnow, güvenilir olduğunu belirttiği kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Ruby'nin Amaze 4G adı altında satışa sunulacağını  açıkladı. Amaze 4G'nin, 26 Ekim'e doğru boy göstereceği iddialar arasında.

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photo sir 7 yıl
artık beğenmiyorum HTC tasarımlarını.
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